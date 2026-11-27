Coproduction Blue Morning Pictures (un label Mediawan), Mod Producciones et Pathé, le troisième film de Florian Zeller est annoncé en salles pour le 27 janvier 2027. Il réunit, outre Bardem et Cruz, Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger et Paul Dano.

Déjà projeté en avant-première lors de la Mostra de Venise, en septembre 2026, Bunker reste particulièrement attendu après les succès critiques des deux premiers films de Zeller. The Father lui avait même valu l'Oscar du meilleur scénario adapté.

En novembre 2025, il a été élu au fauteuil 14 de l'Académie française, précédemment occupé par Hélène Carrère d'Encausse.

Par Antoine Oury

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