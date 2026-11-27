Le Prix Pierre Daix récompense ainsi, chaque année, un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain. Depuis son dixième anniversaire, sa dotation a été portée à 15.000 €. Il rend hommage à Pierre Daix, spécialiste de l’art du XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages qui ont permis de mieux appréhender les mouvements artistiques auxquels il s’est intéressé.

Le jury — composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche — a distingué cette année l’ouvrage Machines célibataires. La fabrique du posthumain d’Arnauld Pierre.

À la croisée de l’histoire de l’art et des idées, du « merveilleux-scientifique » et de la science-fiction, Arnauld Pierre dissèque les mythes de naissance d’une humanité hybridée avec ses machines et scrute à travers ses manifestations artistiques l’avènement d’un surhomme technologique, un posthumain augmenté et amplifié, qui s’enorgueillit d’avoir été fabriqué plutôt qu’engendré. Avec cet ouvrage richement illustré (près de 280 images), l’auteur plonge dans les ressorts de ce désir récurrent d’être mieux qu’humain, qui se manifeste par excellence dans ce que l’on nomme aujourd’hui le transhumanisme. - Le résumé de l'éditeur pour Machines célibataires

Arnauld Pierre est historien de l’art, critique et commissaire d’exposition, professeur à Sorbonne Université et chercheur au Centre André-Chastel, Paris. Il a publié de nombreux textes et ouvrages consacrés à l’ère des avant-gardes et l’abstraction, à l’après-guerre et l’art optico-cinétique, parmi lesquels : Maternités cosmiques. La recherche des origines, de Kupka à Kubrick (Hazan, 2010) ; Futur antérieur. Art contemporain et rétrocipation (M19, 2012) et, aux Éditions Macula, Magic Moirés. Gerald Oster et l’art des moirages (2022).

Le jury, dans son communiqué, salue l'« approche particulièrement ambitieuse et exigeante traversant autant l’histoire de l’art moderne que contemporaine » de l'auteur dans son livre. « Illustré par un appareil iconographique et documentaire remarquable, nourri de références littéraires, anthropologiques, cinématographiques et publicitaires denses, cet ouvrage déconstruit les mythes du posthumain à travers une pensée érudite et une vision personnelle puissantes », poursuit-il.

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Dotée de 5000 €, la Bourse Pierre Daix est remise une fois par an, lors de la cérémonie du Prix Pierre Daix. Les candidatures à la bourse sont proposées par les membres du jury du Prix, sur la base de travaux remarqués au cours de l’année. Elle cherche à valoriser une recherche innovante sous un angle historique, théorique ou critique, et contribue à faire émerger de nouvelles perspectives portées par de jeunes chercheuses et chercheurs, de moins de 35 ans.

Cette année, elle revient à l'historien de l’art James Horton, qui s’intéresse tant aux pratiques texte-image qu’aux circulations transnationales des contre-cultures. Il est actuellement chercheur à l’Inha, où il poursuit ses recherches dans le cadre du programme « Objets minoritaires. Artefacts, performance et images des minorités sexuelles et de genre », dirigé par Damien Delille.

En 2025, le Prix Pierre Daix avait salué Elvan Zabunyan pour Réunir les bouts du monde. Art, histoire, esclavage en mémoire (B42, collection «Culture»), et la Bourse Pierre Daix à Clara Royer.

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Par Dépêche

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