La barbe est impeccable, le regard pénétrant. On a même ressorti le costume du XIXe siècle. Le 22 octobre dernier, Margarita Simonian, rédactrice en chef de Russia Today, annonçait sur son canal Telegram un recrutement dont peu de chaînes peuvent se prévaloir : « Désormais, Dostoïevski sera un expert politique permanent sur RT. »

Depuis, l’écrivain intervient régulièrement pour commenter les relations entre la Russie et l’Occident. Si le premier épisode reprenait des passages authentiques du Journal d’un écrivain, celui du 4 novembre franchit un cap : pour condamner les Russes ayant quitté leur pays, RT fait réciter au romancier un texte entièrement fabriqué, comme le relève The Moscow Times.

Le 17 octobre, Martin Ivens, rédacteur en chef du Times Literary Supplement, publiait dans Bloomberg une chronique consacrée à l’écrivaine irlandaise Sally Rooney et aux controverses suscitées par ses engagements politiques. Il y avançait, en substance, que Dostoïevski, s’il vivait aujourd’hui, pourrait bien intervenir sur Russia Today. Margarita Simonian a pris la suggestion au pied de la lettre. Cinq jours plus tard, le romancier avait son avatar...

Un Dostoïevski peut en cacher un autre

À bien y regarder, RT n’a pas choisi son mort au hasard. Le Dostoïevski de la seconde moitié de sa vie est franchement conservateur : orthodoxe, nationaliste, hostile au socialisme et convaincu de la vocation spirituelle de la Russie. Derrière le génie des Frères Karamazov, un publiciste dont certaines convictions ont beaucoup moins bien vieilli que les romans.

De 1873 à 1881, son Journal d’un écrivain, d’abord publié sous forme de rubrique dans la revue Le Citoyen, puis comme publication indépendante à partir de 1876, lui sert de tribune. On y trouve des réflexions littéraires, des nouvelles, mais aussi de solides préjugés antisémites et des ambitions impériales fort peu dissimulées. En mars 1877, il titre ainsi l’un de ses articles : Encore une fois, Constantinople doit être à nous tôt ou tard.

Le mois suivant, alors que la Russie entre en guerre contre l’Empire ottoman, le romancier récidive avec La guerre n’est pas toujours un fléau, mais bien parfois le salut. Il s’interroge : « Au contraire, qu’y a-t-il de plus saint qu’une guerre comme celle que la Russie commence aujourd’hui ? » La traduction française de J.-Wladimir Bienstock et John-Antoine Nau date de 1904. Une sélection d’extraits, traduits et annotés par Emma Guillet, est notamment parue chez Rivages en novembre 2023. RT puise dans les convictions du second pour s’offrir le prestige du premier. La ficelle reste assez grosse.

Quand le roman en sait plus que le romancier

Balzac offre, à cet égard, un assez bon point de comparaison. Catholique et légitimiste, l’homme regrettait un ordre aristocratique dont son œuvre a magistralement disséqué la décomposition. Friedrich Engels lui-même, dans une lettre adressée à la romancière Margaret Harkness en avril 1888, admirait cette capacité à décrire les transformations de la société française contre ses propres sympathies politiques. Le monarchiste avait beaucoup à apprendre aux marxistes. Et réciproquement, sans doute.

Trois ans après avoir célébré les vertus de la guerre, l’écrivain russe achève Les Frères Karamazov. Son personnage Ivan refuse l’idée d’un bonheur collectif qui se construirait sur la souffrance des innocents : « Toute la science du monde ne vaut pas les larmes des enfants. »

Dostoïevski n'est évidemment pas Ivan, ni davantage Raskolnikov, le prince Mychkine ou le starets Zosime. Tout son génie tient à cette liberté qu’il accorde à ses personnages, capables de défendre avec brio des idées auxquelles lui-même s’oppose.

Le théoricien russe Mikhaïl Bakhtine en avait fait le cœur de sa lecture dans La Poétique de Dostoïevski (traduction d’Isabelle Kolitcheff, Seuil, 1970). Cette « pluralité des voix et des consciences indépendantes et distinctes », cette polyphonie romanesque, permet aux personnages de se confronter sans que la parole de l’auteur tranche définitivement leurs désaccords.

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Voilà aussi pourquoi Dostoïevski demeure si moderne. Ses opinions appartiennent au XIXe siècle, les contradictions humaines auxquelles ses romans donnent corps nous sont toujours contemporaines. Son œuvre dépasse l’homme, ses certitudes, ses préjugés et jusqu’aux limites de sa pensée politique. RT a ressuscité une voix, tout le génie de Dostoïevski consistait justement à en faire entendre plusieurs.

« Je n’aime pas à faire les choses à moitié »

Trois ans après avoir revendiqué Constantinople pour la Russie, le même Dostoïevski tient un discours autrement plus œcuménique. Le 8 juin 1880 (20 juin selon le calendrier grégorien), à Moscou, lors des célébrations en l’honneur de Pouchkine, il déclare : « Devenir un vrai Russe ne signifie peut-être que devenir le frère de tous les hommes. » Dans ce même discours, il considère l’opposition entre slavophiles et occidentalistes comme un gigantesque malentendu. Certes, le messianisme national n’a pas disparu, mais l’Europe occupe une place de choix dans cette fraternité.

En avril 1849, bien avant, sous Nicolas Ier, Dostoïevski est arrêté pour sa participation au cercle de Pétrachevski. Parmi les charges retenues contre lui : avoir lu et fait circuler une lettre du critique littéraire Vissarion Bélinski à Gogol, particulièrement sévère envers le servage, l’Église orthodoxe et l’ordre politique russe. Le voilà condamné à mort.

Gracié au terme d’un simulacre d’exécution, il passe quatre ans au bagne d’Omsk, avant d’être incorporé dans l’armée comme simple soldat. De cette expérience naîtront les Souvenirs de la maison des morts, mais aussi certaines des plus belles pages de L’Idiot. À propos de la peine capitale, le prince Mychkine lâche cette phrase : « Il n’y a aucune proportion entre la peine de mort et le meurtre qu’elle prétend punir : l’une est infiniment plus atroce que l’autre. »

Le 22 février 1854, à sa sortie du bagne, Dostoïevski écrit à son frère Mikhaïl. André Gide reproduira cette lettre dans ses conférences consacrées à l’écrivain : « Je n’aime pas à faire les choses à moitié : ne dire qu’une partie de la vérité, c’est ne rien dire. » À glisser dans le prompteur de son double numérique.

De la bibliothèque au plateau de télévision

Le romancier avait déjà fait les frais de la guerre en Ukraine. En mars 2022, comme ActuaLitté le rapportait alors, l’université de Milan-Bicocca avait demandé à l’écrivain italien Paolo Nori de reporter un cycle de conférences consacré à Dostoïevski, afin d’éviter les polémiques suscitées par le contexte international. L’établissement était rapidement revenu sur sa décision, mais Paolo Nori avait refusé de maintenir son intervention. L’épisode avait offert au pouvoir russe un exemple particulièrement commode des controverses occidentales entourant la culture russe.

Quatre ans plus tard, RT, dont les activités de diffusion dans l’Union européenne sont suspendues depuis mars 2022, exploite à son tour cette confusion entre une œuvre littéraire, son auteur et la politique d’un État contemporain.

Coïncidence délicieuse : le 22 octobre 2026, jour de l’annonce du recrutement de Dostoïevski par RT, les Presses universitaires de Caen publiaient La Naissance du double, du philosophe russe Valeri Podoroga, traduit par Arthur Clech et Fabien Rothey. Un essai consacré précisément à l’œuvre du romancier.

En 1846, dans Le Double, Dostoïevski racontait les mésaventures de Goliadkine, un modeste fonctionnaire de Saint-Pétersbourg progressivement supplanté par un sosie plus habile que lui à servir ses propres intérêts et à séduire sa hiérarchie. 180 ans plus tard, le romancier connaît à son tour le sort de son personnage : son double a trouvé du travail à la télévision.

Crédits photo : portrait de Fiodor Dostoïevski, dessin au crayon sur papier, réalisé en 1906 par Vladimir Rossinski. (Archives de l’artiste, domaine public.)

Par Hocine Bouhadjera

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