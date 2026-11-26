À 87 ans, Ariane Mnouchkine s’apprête à transmettre les rênes de la compagnie qu’elle a fondée en 1964. L’information, révélée le 25 novembre par Libération, a été confirmée le lendemain auprès de l’AFP par la metteuse en scène, ainsi que par le ministère de la Culture.

« Il va commencer à être avec nous déjà au printemps et prendra la direction en septembre », a précisé Ariane Mnouchkine. Cette passation coïncidera avec la création du troisième volet d’Ici sont les dragons, vaste fresque théâtrale dont les deux premières parties explorent les bouleversements politiques et historiques du XXe siècle.

Le nom de Simon Abkarian avait déjà circulé en 2022, mais le comédien avait alors décliné la proposition, difficilement conciliable avec ses engagements au cinéma et ses propres créations. La succession de la fondatrice avait également été envisagée avec le metteur en scène Sylvain Creuzevault, sans que le projet aboutisse.

Cette fois, la transmission s’accompagnera d’une évolution de la gouvernance. Simon Abkarian s’appuiera sur une direction collégiale, baptisée « capitainerie », constituée de six personnes, elle-même épaulée par une assemblée de neuf membres de la troupe, selon Télérama. Une organisation destinée à préserver le fonctionnement collectif du Soleil, tout en permettant à son futur directeur de poursuivre ses activités artistiques.

Aux origines d’une vocation

Né en 1962 dans le Val-d’Oise, au sein d’une famille d’origine arménienne, Simon Abkarian passe une partie de son enfance au Liban. Après un retour en France en 1977, il rejoint Los Angeles, où il découvre la pratique théâtrale au sein d’une compagnie arménienne dirigée par Gérald Papazian.

En 1985, de retour à Paris, il intègre le Théâtre du Soleil. Il participe alors à L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, pièce écrite par Hélène Cixous et mise en scène par Ariane Mnouchkine. Il y interprète notamment le capitaine Ong Meang, aide de camp du souverain.

Durant huit années, jusqu’en 1993, il participe aux créations de la troupe, notamment aux Atrides, cycle consacré aux tragédies d’Euripide et d’Eschyle. Cette fréquentation des mythes grecs nourrira durablement son propre travail d’écriture. Hélène Cixous, dont la collaboration avec Ariane Mnouchkine a profondément marqué l’histoire du Soleil, a confié : « Les gens qui aiment le théâtre, et particulièrement le Théâtre du Soleil, ne peuvent que se réjouir. »

La dramaturge voit en Simon Abkarian « un très grand comédien, un homme exceptionnel, vraiment fait pour ça : il est tout à la fois comédien, poète et metteur en scène. Il est la passion même ». Elle salue « une histoire admirable de transmission, d'héritage ».

Des tragédies antiques aux éditions Actes Sud

Après son départ du Théâtre du Soleil, Simon Abkarian poursuit sa carrière de comédien avant de fonder, en 1998, la compagnie Tera. Il met notamment en scène Peines d’amour perdues et Titus Andronicus de Shakespeare, ainsi que L’Ultime Chant de Troie, adaptation de textes d’Euripide, d’Eschyle, de Sénèque et du poète arménien Parouïr Sevak.

En 2001, il reçoit le Molière du comédien pour son interprétation dans Une bête sur la lune, de Richard Kalinoski, mise en scène par Irina Brook. Il y incarne un rescapé du génocide arménien qui tente de reconstruire son existence aux États-Unis.

Parallèlement, Simon Abkarian développe une œuvre dramatique publiée chez Actes Sud-Papiers. Créée en mai 2008 au Théâtre national de Chaillot, puis publiée en 2009, Pénélope, ô Pénélope transpose le récit homérique du retour d’Ulysse dans un univers marqué par les séquelles de la guerre. La pièce reçoit le grand prix de la critique de la meilleure création en langue française.

Suivent Ménélas rapsodie (2012), Le Dernier Jour du jeûne (2014) et L’Envol des cigognes (2017). Ces deux derniers textes forment le diptyque Au-delà des ténèbres, accueilli en 2018 au Théâtre du Soleil et récompensé à son tour par le Syndicat de la critique.

En septembre 2019, Simon Abkarian retrouve la Cartoucherie avec sa compagnie des 5 Roues pour la création d’Électre des bas-fonds. Dans cette réécriture du mythe antique, la fille d’Agamemnon, déchue de son rang, vit parmi les prostituées d’Argos et prépare sa vengeance. Le spectacle réunit une vingtaine de comédiens et danseurs, accompagnés par les musiciens des Howlin’ Jaws. L’année suivante, la pièce remporte trois Molières : celui du théâtre public, celui de la mise en scène dans le théâtre public et celui de l’auteur francophone vivant.

Plus récemment, avec Hélène après la chute, publié en novembre 2023, le dramaturge revient sur les retrouvailles entre Hélène et Ménélas après la guerre de Troie. Le texte avait initialement fait l’objet d’une commande d’écriture de France Culture et de la SACD, présentée lors du Festival d’Avignon en 2021.

De Sorj Chalandon au général de Gaulle

Si le théâtre demeure au cœur de son parcours, Simon Abkarian a également construit une carrière cinématographique internationale. Remarqué dès ses premières collaborations avec Cédric Klapisch, il tourne notamment sous la direction d’Atom Egoyan, de Sally Potter, de Kathryn Bigelow et de Robert Guédiguian.

En 2006, il incarne Alex Dimitrios dans Casino Royale, premier James Bond avec Daniel Craig, avant de prêter ses traits au poète et résistant Missak Manouchian dans L’Armée du crime (2009), de Robert Guédiguian. Il prête également sa voix à plusieurs adaptations littéraires, parmi lesquelles Persepolis, de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, et Les Hirondelles de Kaboul, d’après le roman de Yasmina Khadra.

En janvier 2025, il figure au générique du Quatrième Mur, adaptation par David Oelhoffen du roman de Sorj Chalandon, récompensé par le Prix Goncourt des lycéens en 2013. Un récit qui confronte précisément la création théâtrale à la guerre civile libanaise, autour d’un projet de représentation de l’Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth.

Cette année, c’est dans le rôle du général de Gaulle que le comédien a retrouvé le grand public. Le diptyque d’Antonin Baudry, composé de L’Âge de fer, présenté hors compétition au Festival de Cannes, et de J’écris ton nom, s’appuie sur la biographie de Julian Jackson, De Gaulle : une certaine idée de la France, publiée en français aux éditions du Seuil.

Plus de 60 ans d’une aventure collective

Fondé le 29 mai 1964 par Ariane Mnouchkine et plusieurs de ses compagnons de l’Association théâtrale des étudiants de Paris, le Théâtre du Soleil présente sa première création la même année : Les Petits Bourgeois, de Maxime Gorki, dans une adaptation d’Arthur Adamov.

La compagnie investit en août 1970 l’ancienne Cartoucherie du bois de Vincennes. D’abord utilisée comme lieu de répétition, cette friche militaire devient un espace de représentation à la faveur du succès de 1789, la Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur. Créé en novembre 1970 à Milan, le spectacle sera vu par plus de 281.000 personnes, selon les archives du Soleil.

Au fil des décennies, la troupe alterne adaptations littéraires, créations collectives et collaborations avec des dramaturges contemporains. Shakespeare, Molière, les tragiques grecs ou encore le Mahabharata côtoient les textes d’Hélène Cixous, dont les pièces accompagnent plusieurs des grandes créations de la compagnie.

Au-delà de son répertoire, le Théâtre du Soleil se distingue par son fonctionnement : une troupe permanente, un principe historique d’égalité salariale et une organisation qui accorde une place centrale à la participation collective. En 2014, Ariane Mnouchkine résumait auprès de l’AFP : « On a montré que l'utopie, ça ne veut pas dire l'irréalisable. »

Dans un entretien accordé au Monde, Simon Abkarian affirme vouloir « poursuivre le sillon, populaire, festif, accessible à toutes et à tous ». Et d’ajouter : « Le Soleil, c'est un théâtre épique, politique et philosophique, c'est quelque chose qui m'a fondé. »

Une institution confrontée à des accusations de violences sexuelles

Cette transmission intervient toutefois dans une période particulièrement délicate pour le Théâtre du Soleil. En mars 2025, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée aux violences commises dans les secteurs artistiques, la comédienne Agathe Pujol avait affirmé avoir été victime d’une tentative de viol en 2010, alors qu’elle était mineure et bénévole au sein de la compagnie.

Deux comédiens mis en cause, qui contestent les faits qui leur sont reprochés, ont été écartés de la troupe à la fin du mois de mars 2025. Les résultats d’une enquête interne ont ensuite été transmis au procureur de la République. Une enquête judiciaire a également été ouverte.

À la suite de nouveaux témoignages publiés le 30 novembre 2025 dans une enquête de Mediapart, le ministère de la Culture a demandé, le 3 décembre, la réalisation d’un audit extérieur et indépendant portant sur les conditions d’emploi, de travail et d’accueil des bénévoles, ainsi que sur la prévention des violences et du harcèlement sexistes et sexuels.

Confié au cabinet d’avocats Vigo, cet audit a remis ses conclusions le 4 mai 2026. Le ministère de la Culture a notamment relevé des manquements en matière de gouvernance et de respect du droit du travail, appelant la direction à mettre en œuvre des mesures correctrices.

Parmi les recommandations figurent une meilleure délégation des responsabilités, la mise en place d’un dispositif de suivi du temps de travail, la généralisation des formations à la prévention des violences sexuelles et sexistes, ainsi qu’une formalisation des procédures de résolution des conflits. Cet audit de conformité n’avait toutefois pas pour mission d’établir les responsabilités pénales individuelles, lesquelles relèvent de l’enquête judiciaire.

Dans son propre compte rendu de l’audit, le Théâtre du Soleil reconnaît plusieurs irrégularités, notamment concernant les minima salariaux conventionnels de certains cadres, tout en contestant l’existence de violences sexuelles systémiques. La compagnie indique avoir renforcé ses dispositifs de prévention et mis en place une cellule d’écoute psychologique.

De son côté, Mediapart, qui a également obtenu accès au rapport, a souligné les limites de cette démarche au regard des témoignages des victimes.

Le Théâtre du Soleil, qui avait employé 187 personnes au cours de l’année 2024, bénéficie d’une subvention annuelle de l’État de près de deux millions d’euros. Le ministère avait indiqué que la mise en œuvre des recommandations de l’audit conditionnerait le versement de cette aide et annoncé une mission d’accompagnement de l’Inspection générale des affaires culturelles.

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En septembre 2027, Simon Abkarian héritera donc autant d’un projet artistique que d’un modèle de fonctionnement appelé à évoluer. Pour la première fois depuis sa fondation, le Théâtre du Soleil poursuivra son aventure sous une autre direction que celle d’Ariane Mnouchkine.

Crédits photo : Simon Abkarian dans L’Indiade, au Théâtre du Soleil, en 1987 (Maria A. Baus, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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