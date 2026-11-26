Après près de neuf mois d’attente, le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, tient son nouveau directeur. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a annoncé ce 26 novembre la nomination de Sébastien Kheroufi. À 33 ans, l’auteur et metteur en scène succédera à Julie Deliquet dès le 1er décembre 2026, avec l’ambition de renforcer la participation des habitants à la création théâtrale.
Le 26/11/2026 à 17:23 par Hocine Bouhadjera
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26/11/2026 à 17:23
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La décision intervient après concertation avec Bally Bagayoko, maire de la commune nouvelle de Saint-Denis, et Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Elle met fin à une période d’incertitude qui commençait à peser sérieusement sur le fonctionnement de l’établissement.
Deux jours avant cette nomination, les salariés du Théâtre Gérard Philipe avaient publiquement interpellé leurs tutelles. Depuis sept semaines, les candidats à la succession de Julie Deliquet avaient présenté leurs projets, sans qu’aucune décision ne leur soit communiquée.
Le personnel alertait notamment sur les conséquences de ce retard pour la préparation de la saison 2027-2028, les financements, l’accompagnement des compagnies et les projets culturels menés auprès des habitants. L’équipe réclamait « une décision claire pour qu’il puisse honorer ses missions essentielles de service public ».
Né à Paris d’un père algérien et d’une mère française, Sébastien Kheroufi grandit entre les quartiers populaires des Hauts-de-Seine et les foyers parisiens d’Emmaüs. Titulaire d’un BEP de mécanique, il exerce plusieurs métiers avant d’intégrer l’École supérieure d’art dramatique de Paris (ESAD).
Il débute comme comédien, notamment dans Peer Gynt d’Henrik Ibsen, sous la direction d’Anne-Laure Liégeois, et Transfuges d’Alexandra Badea. En 2022, il fonde sa compagnie, La tendre Lenteur, et bénéficie du soutien des Ateliers Médicis. Il participe également à l’inauguration du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France.
Sa première mise en scène intervient en juin 2023, avec Antigone de Sophocle, présentée au Théâtre du Soleil. L’année suivante, il s’empare de Par les villages de Peter Handke au Théâtre des Quartiers d’Ivry, en associant quelque 90 habitants à la création. Le spectacle est ensuite repris au Centre Pompidou dans le cadre du Festival d’Automne.
En 2024, le Syndicat de la critique de théâtre, de musique et de danse lui décerne le prix Jean-Jacques-Lerrant de la révélation théâtrale. Artiste associé aux théâtres d’Ivry et de Corbeil-Essonnes, il poursuit parallèlement son travail d’écriture lors d’une résidence à la Villa Médicis, à Rome.
Cette nomination intervient quelques semaines après la publication de son premier texte dramatique, La mort du Môme, paru le 5 novembre dernier aux éditions Espaces 34. L’ouvrage clôt le triptyque entamé avec Antigone et poursuivi avec Par les villages.
Cette fois, Sébastien Kheroufi puise directement dans son histoire familiale. À 17 ans, il découvre son père mort dans un foyer Emmaüs. De cette disparition naît une pièce consacrée à l’exil, à la transmission et à la difficulté de trouver sa place entre deux pays, deux langues et deux héritages.
Créée le 6 novembre à La Colline – théâtre national, la pièce réunit notamment Reda Kateb, Élodie Bouchez, Oulaya Amamra et la rappeuse Casey, ainsi qu’un chœur composé d’habitants et d’habitantes. Le spectacle est programmé jusqu’au 12 décembre. Une rencontre avec l’auteur, accompagnée d’une séance de dédicace, se tiendra le samedi 28 novembre à 16h, à la librairie du théâtre.
Intitulé « Création du verbe faire – 93 actes poétiques pour un théâtre public et populaire », son projet pour le Théâtre Gérard Philipe prolonge cette expérience de création collective. Il prévoit notamment la constitution d’une troupe amateure et d’une « Bande du TGP », réunissant des artistes issus de générations et de disciplines différentes.
Les comédiens Reda Kateb et Simon Roth, la rappeuse Casey, ainsi que les artistes Aurélia Lüscher et Adama Diop figurent parmi les personnalités associées au projet.
L’enjeu sera également de poursuivre le travail de proximité engagé par ce centre dramatique national, qui propose, outre sa programmation artistique, des ateliers de pratique théâtrale et des actions d’éducation artistique et culturelle auprès des établissements scolaires, des associations et des habitants du territoire.
Sébastien Kheroufi succède à Julie Deliquet, arrivée à la direction du Théâtre Gérard Philipe en mars 2020 et nommée, le 9 mars 2026, à la tête de La Colline – théâtre national. Il prendra officiellement ses fonctions à Saint-Denis le 1er décembre.
Crédits photo : Sébastien Kheroufi (Théâtre Gérard Philipe)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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28/10/2026, 18:22
Dans les Côtes-d'Armor, le Salon du livre jeunesse de Ploufragan prépare sa 27e édition, autour du thème « Faim de contes ». L'événement réunira 24 auteurs et illustrateurs, avec plus de 160 rencontres dans les établissements scolaires, des ateliers en médiathèques et des actions destinées aux publics éloignés du livre. Le rendez-vous culminera le samedi 5 décembre, avec une journée de rencontres et de dédicaces ouverte gratuitement à tous.
27/10/2026, 18:11
À partir du 26 novembre 2026 et jusqu'au 6 avril 2027, la Maison de Balzac propose une exploration de l'univers de l'auteur par la route des vignobles. « De la vigne au verre. Le vin chez Balzac » affiche plus de 80 œuvres et objets, des peintures à la vaisselle, en passant par les gravures ou le matériel vinicole, à consommer sans modération aucune.
27/10/2026, 16:07
Comment raconter ce que les archives ne disent pas ? Du 6 décembre 2026 au 14 mars 2027, le Mémorial de la Shoah, à Paris, consacre une exposition à Hélène Cixous autour de Gare d’Osnabrück à Jérusalem, récit paru chez Galilée en 2016. Manuscrits et dessins accompagnent cette plongée dans une histoire familiale marquée par l’exil et la persécution nazie.
23/10/2026, 10:40
Un livre qui s’ouvre comme un éventail, un autre habillé d’un coussin de canapé, des cartes divinatoires et un cercueil miniature : Edward Gorey n’a décidément pas laissé que des dessins derrière lui. À l’approche d’Halloween, la Bibliothèque du Congrès américaine présente plusieurs pièces conservées dans ses collections. L’occasion de retrouver un illustrateur qui s’amusait autant avec les histoires qu’avec les objets destinés à les raconter.
22/10/2026, 16:38
Une nouvelle année d'expositions se profile pour la Bibliothèque nationale de France, en 2027. Si le programme compte un certain Albert Camus, il réserve aussi des places pour le dessinateur Julio Ribera et le dramaturge Wajdi Mouawad. Et promet par ailleurs couleurs, métaux et pierres précieuses...
21/10/2026, 13:11
À la Halle des Blancs-Manteaux, du 4 au 6 décembre, le salon SoBD consacrera sa 16e édition à la bande dessinée danoise. Au programme : une centaine d’œuvres originales, des rencontres avec les auteurs et une librairie proposant des albums en français comme en danois.
21/10/2026, 12:28
Du 21 au 24 janvier, le Festival littéraire de Cannes réunira écrivains et personnalités culturelles dans plusieurs établissements prestigieux. Parrainée par Marc Levy, cette première édition entend séduire les lecteurs habituels comme les publics éloignés du livre.
20/10/2026, 11:21
Du 20 au 22 novembre 2026, le festival bd BOUM revient à Blois pour sa 43e édition. En attendant les rencontres et les dédicaces, l’escalier Denis-Papin s’est transformé en hommage géant à Goldorak. Une manière de célébrer le robot culte, apparu à la télévision française il y a près de 50 ans.
19/10/2026, 16:58
La Maison de la BD, à Québec, a ouvert deux nouvelles expositions ce 9 octobre. L'une retrace l'histoire du manga, à travers un parcours conçu au Royaume-Uni et enrichi de créations francophones. L'autre revient sur la politique municipale québécoise, sous le crayon de plusieurs générations de caricaturistes. Pour l'établissement, inauguré en mai 2025, cette programmation marque également une première collaboration internationale.
16/10/2026, 11:47
Au Design Museum de Londres, une bibliothèque triangulaire de huit mètres de large réunit plus de 2000 ouvrages classés par couleur. Conçue par l'artiste britannique Es Devlin, cette installation rotative associe projections lumineuses et lectures enregistrées. Après la fermeture de l'exposition, des ouvrages doivent être donnés à des écoles et à des associations locales.
16/10/2026, 10:49
Reportée en juin en raison de l’épisode caniculaire, la 15e édition du Salon du Roman Historique de Levallois se tiendra finalement les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, cette fois à l’Hôtel de Ville de Levallois. Adélaïde de Clermont-Tonnerre en assurera la présidence, tandis qu’un hommage à André Malraux marquera le cinquantenaire de sa disparition.
15/10/2026, 18:11
Le tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté, mercredi 14 octobre 2026, l’ensemble des demandes de l’association historique du Festival international de la bande dessinée (FIBD) et de son ancien organisateur, 9e Art+. Les deux structures contestaient la désignation du groupe Morgane pour préparer un nouveau festival dès janvier 2027.
15/10/2026, 13:50
Du 9 au 11 octobre 2026, Toulouse et l’Occitanie ont vécu au rythme du polar et de la littérature noire. Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud a réuni 15.000 visiteurs, dont plus de 2400 scolaires qui ont participé aux nombreuses actions de médiation et rencontres organisées dans le cadre du festival.
14/10/2026, 18:09
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