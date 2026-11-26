La décision intervient après concertation avec Bally Bagayoko, maire de la commune nouvelle de Saint-Denis, et Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Elle met fin à une période d’incertitude qui commençait à peser sérieusement sur le fonctionnement de l’établissement.

Deux jours avant cette nomination, les salariés du Théâtre Gérard Philipe avaient publiquement interpellé leurs tutelles. Depuis sept semaines, les candidats à la succession de Julie Deliquet avaient présenté leurs projets, sans qu’aucune décision ne leur soit communiquée.

Le personnel alertait notamment sur les conséquences de ce retard pour la préparation de la saison 2027-2028, les financements, l’accompagnement des compagnies et les projets culturels menés auprès des habitants. L’équipe réclamait « une décision claire pour qu’il puisse honorer ses missions essentielles de service public ».

De la mécanique à la mise en scène

Né à Paris d’un père algérien et d’une mère française, Sébastien Kheroufi grandit entre les quartiers populaires des Hauts-de-Seine et les foyers parisiens d’Emmaüs. Titulaire d’un BEP de mécanique, il exerce plusieurs métiers avant d’intégrer l’École supérieure d’art dramatique de Paris (ESAD).

Il débute comme comédien, notamment dans Peer Gynt d’Henrik Ibsen, sous la direction d’Anne-Laure Liégeois, et Transfuges d’Alexandra Badea. En 2022, il fonde sa compagnie, La tendre Lenteur, et bénéficie du soutien des Ateliers Médicis. Il participe également à l’inauguration du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France.

Sa première mise en scène intervient en juin 2023, avec Antigone de Sophocle, présentée au Théâtre du Soleil. L’année suivante, il s’empare de Par les villages de Peter Handke au Théâtre des Quartiers d’Ivry, en associant quelque 90 habitants à la création. Le spectacle est ensuite repris au Centre Pompidou dans le cadre du Festival d’Automne.

En 2024, le Syndicat de la critique de théâtre, de musique et de danse lui décerne le prix Jean-Jacques-Lerrant de la révélation théâtrale. Artiste associé aux théâtres d’Ivry et de Corbeil-Essonnes, il poursuit parallèlement son travail d’écriture lors d’une résidence à la Villa Médicis, à Rome.

Un premier texte publié aux éditions Espaces 34

Cette nomination intervient quelques semaines après la publication de son premier texte dramatique, La mort du Môme, paru le 5 novembre dernier aux éditions Espaces 34. L’ouvrage clôt le triptyque entamé avec Antigone et poursuivi avec Par les villages.

Cette fois, Sébastien Kheroufi puise directement dans son histoire familiale. À 17 ans, il découvre son père mort dans un foyer Emmaüs. De cette disparition naît une pièce consacrée à l’exil, à la transmission et à la difficulté de trouver sa place entre deux pays, deux langues et deux héritages.

Créée le 6 novembre à La Colline – théâtre national, la pièce réunit notamment Reda Kateb, Élodie Bouchez, Oulaya Amamra et la rappeuse Casey, ainsi qu’un chœur composé d’habitants et d’habitantes. Le spectacle est programmé jusqu’au 12 décembre. Une rencontre avec l’auteur, accompagnée d’une séance de dédicace, se tiendra le samedi 28 novembre à 16h, à la librairie du théâtre.

Un théâtre public et populaire

Intitulé « Création du verbe faire – 93 actes poétiques pour un théâtre public et populaire », son projet pour le Théâtre Gérard Philipe prolonge cette expérience de création collective. Il prévoit notamment la constitution d’une troupe amateure et d’une « Bande du TGP », réunissant des artistes issus de générations et de disciplines différentes.

Les comédiens Reda Kateb et Simon Roth, la rappeuse Casey, ainsi que les artistes Aurélia Lüscher et Adama Diop figurent parmi les personnalités associées au projet.

L’enjeu sera également de poursuivre le travail de proximité engagé par ce centre dramatique national, qui propose, outre sa programmation artistique, des ateliers de pratique théâtrale et des actions d’éducation artistique et culturelle auprès des établissements scolaires, des associations et des habitants du territoire.

Sébastien Kheroufi succède à Julie Deliquet, arrivée à la direction du Théâtre Gérard Philipe en mars 2020 et nommée, le 9 mars 2026, à la tête de La Colline – théâtre national. Il prendra officiellement ses fonctions à Saint-Denis le 1er décembre.

Crédits photo : Sébastien Kheroufi (Théâtre Gérard Philipe)

Par Hocine Bouhadjera

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