Jules César a trouvé une nouvelle méthode pour venir à bout des irréductibles Gaulois. Cette fois, il fait appel à Tullius Détritus, un personnage dont la spécialité consiste à semer la discorde partout où il passe.

Rumeurs, jalousies, soupçons et querelles commencent alors à diviser les habitants du village, jusque-là unis face aux Romains. César espère ainsi les vaincre sans combattre.

Plus de 20 comédiens réunis

Adaptée et réalisée par Cédric Aussir, cette version sonore réunit plus d’une vingtaine de comédiens, accompagnés de musiciens et de bruiteurs.

Rufus assure la narration, tandis que Laurent Stocker, de la Comédie-Française, prête sa voix à Astérix. Guillaume Briat interprète Obélix, Nicolas Vaude incarne Détritus et Claude Aufaure joue Panoramix.

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La création musicale est assurée par Thomas Dalle, accompagné de Daniel Beaussier. Bertrand Amiel et Élodie Fiat sont chargés des bruitages.

Crédit image : ASTERIX°-OBELiX®-¡DEFIX® / ©2019 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ /GOSCINNY - UDERZO

Par Clotilde Martin

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