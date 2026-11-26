Revaloriser la rémunération des écrivains, consolider leur protection sociale, rééquilibrer les relations avec les éditeurs : voilà qui sonne beau aux oreilles. Mais comme demandait Socrate : le vrai est-il beau ? En effet, les 40 propositions de la SGDL, relayées par ActuaLitté, dessinent un programme ambitieux pour le prochain quinquennat — et autant de défis adressés aux aspirantes et aspirants locataires de l’Elysée.

Or, non seulement une grande partie relève effectivement des compétences du législateur français, mais surtout, plusieurs sont concrétisables par de simples décisions réglementaires ou arbitrages budgétaires.

Sauf que pour certaines, le bât blesse vilainement, puisqu’elles supposent une révision de la législation européenne. Une difficulté que l’organisation professionnelle passe sous silence, alors même que les pouvoirs publics ont déjà expertisé certaines de ses revendications.

Le Conseil d’État avait pourtant prévenu

Pour répondre à l’essor du marché de l’occasion, la SGDL préconise donc la création d’un « droit de suite » qui assurerait aux auteurs de percevoir une rémunération lors des reventes de leurs ouvrages, à l’image des artistes plasticiens.

L’idée n’est pas nouvelle. ActuaLitté avait déjà détaillé les obstacles juridiques à un tel dispositif. Saisi par le gouvernement, le Conseil d’État s’était rangé à notre analyse et rendait, le 17 juin 2025, un avis défavorable au regard du droit européen.

En cause, l’article 4 de la directive 2001/29/CE, qui consacre l’épuisement du droit de distribution. Dès lors qu’un exemplaire a été légalement commercialisé dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire des droits, celui-ci ne peut plus contrôler sa revente au titre de ce droit.

Le législateur français ne peut donc rétablir une prérogative patrimoniale que la première commercialisation a précisément épuisée.

Quant au parallèle avec les arts plastiques, il néglige un détail déterminant : leur droit de suite repose sur une directive européenne spécifique. Pour étendre un mécanisme comparable aux livres imprimés, il faudrait commencer par légiférer à Bruxelles.

Votre roman interdit de revente

La SGDL propose également d’instaurer une chronologie des médias interdisant la revente d’un livre dans les six mois suivant sa parution. Et ce, par analogie avec le cinéma.

Hélas, comparaison n’est pas raison : la chronologie des médias organise les fenêtres successives d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle. Elle n’interdit pas au propriétaire d’un DVD de revendre son exemplaire.

Dans le cas du livre, instituer un droit d’opposition temporaire à sa revente au bénéfice des ayants droit contreviendrait au principe d’épuisement. Comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Laserdisken de 2006, les États membres ne sont pas libres de définir leur propre régime en la matière.

Une restriction commerciale indépendante du droit d’auteur pourrait être étudiée. Encore faudrait-il démontrer sa nécessité, sa proportionnalité et sa compatibilité avec la libre circulation des marchandises.

La SGDL ne précise d’ailleurs pas si cette interdiction s’appliquerait aux transactions entre particuliers. Un lecteur ayant acheté un roman le jour de sa sortie devrait-il patienter six mois avant de s’en séparer ?

Taxer les plateformes, mais à quel titre ?

Troisième revendication : instaurer une contribution financière des plateformes de revente, dont la collecte serait confiée à la Sofia.

Le projet examiné en 2025 par le Conseil d’État prévoyait déjà de soumettre certains opérateurs numériques à des obligations déclaratives et financières. La juridiction avait également soulevé des difficultés relatives à la libre circulation des services et à la responsabilité des intermédiaires en ligne. Confier la perception des sommes à un organisme de gestion collective ne suffirait pas à contourner ces obstacles.

Une autre piste demeure envisageable : créer une taxe sectorielle destinée au financement de la création littéraire, sans conférer aux auteurs de nouveau droit patrimonial sur les exemplaires revendus. Une fiscalité de soutien à la culture répond, en effet, à une logique différente du droit de suite et l'hypothèse nécessiterait en outre une expertise juridique distincte.

Intelligence artificielle : payer pour une exception ?

La SGDL souhaite par ailleurs rémunérer les auteurs n’ayant pas exercé leur droit d’opposition (opt-out) à la fouille de textes et de données, grâce à des licences négociées avec les développeurs d’intelligence artificielle.

Or, l’article 4 de la directive européenne 2019/790, transposé à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, autorise précisément certaines opérations de fouille portant sur des contenus licitement accessibles, sauf réservation appropriée des droits par leurs titulaires.

Des accords librement consentis restent possibles. Mais comment contraindre une entreprise à acquérir une licence pour des opérations que la législation l’autorise déjà à réaliser sans celle-ci ? L’instauration d’une rémunération obligatoire pour les utilisations couvertes par cette exception supposerait une clarification du cadre européen, voire sa révision.

Autre approximation : la SGDL évoque une obligation d’autorisation préalable et de rémunération des créateurs découlant de l’AI Act. Or, si l’article 53 du règlement impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence et de respect du droit d’auteur, il ne crée aucun droit général à rémunération.

Cela ne signifie évidemment pas que toutes les opérations d’entraînement sont licites. Mais établir l’utilisation d’une œuvre ne suffit pas nécessairement à démontrer qu’une somme est due à son créateur.

L’Élysée n’est pas Bruxelles

La faiblesse de plusieurs des revendications de la SGDL ne tient donc pas tant à leur ambition qu’à l’absence de précision sur les moyens juridiques nécessaires à leur concrétisation.

Rien n’interdit à une organisation professionnelle de réclamer une évolution de la législation européenne. La précarisation des auteurs, les transformations du marché du livre et le partage de la valeur générée par les technologies constituent autant de sujets susceptibles de justifier une réforme. Encore faut-il désigner les bonnes institutions.

Dans les faits, le futur président de la République pourra bien défendre une révision des directives, mobiliser ses partenaires européens et soutenir une initiative législative de la Commission. En revanche, il n’a aucun pouvoir pour modifier seul ces textes ni garantir l’issue des négociations associant le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Et une majorité parlementaire française, aussi confortable soit-elle, ne disposerait pas davantage de ce pouvoir.

Quant au livre d’occasion, l’expertise juridique existe. Sur l’intelligence artificielle, le débat européen est engagé. Pourquoi, dès lors, ne pas inscrire explicitement parmi les revendications adressées aux candidats la révision des dispositions qui font obstacle aux ambitions de la SGDL ?

À demander aux prétendants à l’Élysée ce qu’ils ne pourront accomplir seuls, l’organisation professionnelle prend le risque de recueillir des engagements dont personne ne pourra garantir la concrétisation. C'est une évidence : les auteurs ont besoin de nouveaux droits : encore faut-il que les promesses engagent véritablement ceux qui les formulent...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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