La Société des gens de lettres (SGDL) adresse 40 propositions aux candidats à l’élection présidentielle de 2027. Mais plusieurs de ses revendications, notamment sur le livre d’occasion et l’intelligence artificielle, se heurtent brutalement au droit européen. D'ailleurs, sur certaines d’entre elles, le Conseil d’État avait déjà tiré la sonnette d’alarme en 2025.
Le 26/11/2026 à 17:09 par Nicolas Gary
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26/11/2026 à 17:09
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Revaloriser la rémunération des écrivains, consolider leur protection sociale, rééquilibrer les relations avec les éditeurs : voilà qui sonne beau aux oreilles. Mais comme demandait Socrate : le vrai est-il beau ? En effet, les 40 propositions de la SGDL, relayées par ActuaLitté, dessinent un programme ambitieux pour le prochain quinquennat — et autant de défis adressés aux aspirantes et aspirants locataires de l’Elysée.
Or, non seulement une grande partie relève effectivement des compétences du législateur français, mais surtout, plusieurs sont concrétisables par de simples décisions réglementaires ou arbitrages budgétaires.
Sauf que pour certaines, le bât blesse vilainement, puisqu’elles supposent une révision de la législation européenne. Une difficulté que l’organisation professionnelle passe sous silence, alors même que les pouvoirs publics ont déjà expertisé certaines de ses revendications.
Pour répondre à l’essor du marché de l’occasion, la SGDL préconise donc la création d’un « droit de suite » qui assurerait aux auteurs de percevoir une rémunération lors des reventes de leurs ouvrages, à l’image des artistes plasticiens.
L’idée n’est pas nouvelle. ActuaLitté avait déjà détaillé les obstacles juridiques à un tel dispositif. Saisi par le gouvernement, le Conseil d’État s’était rangé à notre analyse et rendait, le 17 juin 2025, un avis défavorable au regard du droit européen.
En cause, l’article 4 de la directive 2001/29/CE, qui consacre l’épuisement du droit de distribution. Dès lors qu’un exemplaire a été légalement commercialisé dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire des droits, celui-ci ne peut plus contrôler sa revente au titre de ce droit.
Le législateur français ne peut donc rétablir une prérogative patrimoniale que la première commercialisation a précisément épuisée.
Quant au parallèle avec les arts plastiques, il néglige un détail déterminant : leur droit de suite repose sur une directive européenne spécifique. Pour étendre un mécanisme comparable aux livres imprimés, il faudrait commencer par légiférer à Bruxelles.
La SGDL propose également d’instaurer une chronologie des médias interdisant la revente d’un livre dans les six mois suivant sa parution. Et ce, par analogie avec le cinéma.
Hélas, comparaison n’est pas raison : la chronologie des médias organise les fenêtres successives d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle. Elle n’interdit pas au propriétaire d’un DVD de revendre son exemplaire.
Dans le cas du livre, instituer un droit d’opposition temporaire à sa revente au bénéfice des ayants droit contreviendrait au principe d’épuisement. Comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Laserdisken de 2006, les États membres ne sont pas libres de définir leur propre régime en la matière.
Une restriction commerciale indépendante du droit d’auteur pourrait être étudiée. Encore faudrait-il démontrer sa nécessité, sa proportionnalité et sa compatibilité avec la libre circulation des marchandises.
La SGDL ne précise d’ailleurs pas si cette interdiction s’appliquerait aux transactions entre particuliers. Un lecteur ayant acheté un roman le jour de sa sortie devrait-il patienter six mois avant de s’en séparer ?
Troisième revendication : instaurer une contribution financière des plateformes de revente, dont la collecte serait confiée à la Sofia.
Le projet examiné en 2025 par le Conseil d’État prévoyait déjà de soumettre certains opérateurs numériques à des obligations déclaratives et financières. La juridiction avait également soulevé des difficultés relatives à la libre circulation des services et à la responsabilité des intermédiaires en ligne. Confier la perception des sommes à un organisme de gestion collective ne suffirait pas à contourner ces obstacles.
Une autre piste demeure envisageable : créer une taxe sectorielle destinée au financement de la création littéraire, sans conférer aux auteurs de nouveau droit patrimonial sur les exemplaires revendus. Une fiscalité de soutien à la culture répond, en effet, à une logique différente du droit de suite et l'hypothèse nécessiterait en outre une expertise juridique distincte.
La SGDL souhaite par ailleurs rémunérer les auteurs n’ayant pas exercé leur droit d’opposition (opt-out) à la fouille de textes et de données, grâce à des licences négociées avec les développeurs d’intelligence artificielle.
Or, l’article 4 de la directive européenne 2019/790, transposé à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, autorise précisément certaines opérations de fouille portant sur des contenus licitement accessibles, sauf réservation appropriée des droits par leurs titulaires.
Des accords librement consentis restent possibles. Mais comment contraindre une entreprise à acquérir une licence pour des opérations que la législation l’autorise déjà à réaliser sans celle-ci ? L’instauration d’une rémunération obligatoire pour les utilisations couvertes par cette exception supposerait une clarification du cadre européen, voire sa révision.
Autre approximation : la SGDL évoque une obligation d’autorisation préalable et de rémunération des créateurs découlant de l’AI Act. Or, si l’article 53 du règlement impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence et de respect du droit d’auteur, il ne crée aucun droit général à rémunération.
Cela ne signifie évidemment pas que toutes les opérations d’entraînement sont licites. Mais établir l’utilisation d’une œuvre ne suffit pas nécessairement à démontrer qu’une somme est due à son créateur.
La faiblesse de plusieurs des revendications de la SGDL ne tient donc pas tant à leur ambition qu’à l’absence de précision sur les moyens juridiques nécessaires à leur concrétisation.
Rien n’interdit à une organisation professionnelle de réclamer une évolution de la législation européenne. La précarisation des auteurs, les transformations du marché du livre et le partage de la valeur générée par les technologies constituent autant de sujets susceptibles de justifier une réforme. Encore faut-il désigner les bonnes institutions.
Dans les faits, le futur président de la République pourra bien défendre une révision des directives, mobiliser ses partenaires européens et soutenir une initiative législative de la Commission. En revanche, il n’a aucun pouvoir pour modifier seul ces textes ni garantir l’issue des négociations associant le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Et une majorité parlementaire française, aussi confortable soit-elle, ne disposerait pas davantage de ce pouvoir.
Quant au livre d’occasion, l’expertise juridique existe. Sur l’intelligence artificielle, le débat européen est engagé. Pourquoi, dès lors, ne pas inscrire explicitement parmi les revendications adressées aux candidats la révision des dispositions qui font obstacle aux ambitions de la SGDL ?
À demander aux prétendants à l’Élysée ce qu’ils ne pourront accomplir seuls, l’organisation professionnelle prend le risque de recueillir des engagements dont personne ne pourra garantir la concrétisation. C'est une évidence : les auteurs ont besoin de nouveaux droits : encore faut-il que les promesses engagent véritablement ceux qui les formulent...
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Parti en Argentine pour deux ans, Thomas Dassance y est resté vingt-trois. De ce séjour sont nés un festival, des amitiés avec des auteurs et une idée : faire découvrir en France une bande dessinée latino-américaine trop souvent méconnue. Avec sa sœur Claire Miremont, il a fondé les éditions iLatina en 2019. Rencontrés au festival BD BOUM de Blois, ils racontent leur aventure et ouvrent un catalogue où les conquistadors croisent des hyènes, des insurgés et de singuliers explorateurs du dessin.
21/11/2026, 12:41
Exclusif - Après le départ d'Amélie Nothomb pour Gallimard, 165 salariés des éditions Albin Michel prennent position dans une tribune. Ils défendent leur direction, mise en cause par la romancière, et reviennent sur le licenciement de Florence Godfernaux, ancienne directrice de la communication et du service de presse, à la suite d'une enquête externe demandée par le comité social et économique (CSE).
20/11/2026, 16:26
Mickey, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Astérix et Obélix, Le Joker, Hulk et Catwoman, Captain Biceps, Raowl : Tebo, c’est plus qu’une bande de jeunes à lui tout seul. C’est une galerie de personnages croqués, hauts en couleur, à découvrir lors de cette 43e édition du BD Boum. Visite guidée pour ActuaLitté en compagnie de Jean-Charles Enriquez, président de l’association bd BOUM depuis 2021 et cocommissaire de l’exposition.
20/11/2026, 12:16
Une tasse de thé dans l’ancien appartement de Boris Vian et d’Ursula Kübler, à Montmartre, puis une invitation lancée au détour d’une dédicace. C’est ainsi qu’en octobre 2026, Nicole Bertolt, qui veille depuis cinquante ans sur l’œuvre de Vian, est venue en parler en Slovaquie. Je l’y ai accompagnée.
19/11/2026, 16:49
En quatre jours, C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, passe du Prix du Roman Fnac à l’exclusion de la sélection du Goncourt. L’auteur reconnaît des plagiats dans des textes antérieurs, mais nie qu’une IA ait rédigé son roman. Depuis Substack, Thierry Crouzet reprend l’affaire dans l’ordre, des premiers éloges aux silences et aux revirements. Le texte, lui, n’a pas changé. Que juge la critique littéraire quand elle croit savoir comment un livre a été écrit ?
19/11/2026, 12:37
Le 19 novembre, c’est la Journée mondiale des toilettes. Cette année, c’est aussi celle de la philosophie. On imagine les deux services du protocole convenant de ne pas en faire toute une histoire. Tant pis pour eux. Huit livres, de la romance à la science-fiction, montrent tout ce qu’une chasse d’eau laisse derrière elle.
18/11/2026, 09:27
À l’occasion de la parution de son premier roman, Trois fois rien, ce 17 novembre aux éditions Orialis, Laurent Darmon signe une tribune sur les bouleversements que l’intelligence artificielle impose à la création artistique. Entre la polémique autour de Thélyson Orélien et sa propre expérience d’écriture, il interroge la place de l’auteur dans un monde où les machines produisent désormais textes, images et musiques. Et défend une conviction : l’intention créatrice demeure au cœur de l’œuvre.
17/11/2026, 16:33
Loi contre les violences sexuelles, banalisation du vote féminin pour l’extrême droite, affaire Epstein aux États-Unis : trois actualités qu'Elles aussi, de Perla Msika, permet de relire autrement. À l’approche des dix ans de #MeToo, son enquête montre comment une partie de l’extrême droite s’est emparée de la parole des femmes, quitte à sélectionner les violences qu’elle choisit de voir.
17/11/2026, 14:34
Dix ans déjà que le Prix Vendredi couronne chaque automne un roman francophone pour les plus de 13 ans. Surnommé le « Goncourt de la littérature ado », il change la vie des livres qu’il distingue... mais se bat encore pour se faire connaître. Ce jeudi 12 novembre, il a couronné Anaïs Sautier pour La Nuit bleue, tandis que les jeunes lecteurs du pass Culture ont choisi Célia Samba et Même les failles laissent passer la lumière.
17/11/2026, 11:31
Ils ont abordé l’Égypte avec le même mirage dans les yeux, mais selon deux poétiques que tout oppose. Nerval y cherchait des mystères et des signes ; Flaubert y a disséqué des corps et des pierres. Entre le rêve et la poussière, tous deux découvrent que l’Orient n’est pas un objet à conquérir, mais une limite à habiter. Par Amel Aït-Hamouda.
16/11/2026, 18:22
Un Fou qui quitte le monde familier, une Papesse qui lui montre la voie, une carte sans nom qui lui fait perdre tous ses repères. Dans le tarot de Marseille (Editions Grancher), Laurence Luye-Tanet reconnaît les grandes étapes du voyage du héros. De la psychologie de Carl Jung aux romans et au cinéma, elle explore ce que ces figures racontent de nos épreuves, de ceux qui nous aident à les traverser et du rôle que nous choisissons de jouer dans notre propre histoire.
16/11/2026, 17:37
Le Festival de La Page à l’image met à l’honneur les films issus d’une adaptation de roman ou BD. Cette année, ce festival a fêté son 20e anniversaire et a proposé cinq films en compétition et deux courts métrages. Du 10 au 17 octobre, le festival s’est déroulé dans deux communes : Le Croisic et Guérande. Trois films ont été primés dont Fief de Thomas Vernay adapté du roman éponyme de David Lopez, Prix du Livre Inter en 2018. Rencontre avec le réalisateur Thomas Vernay.
16/11/2026, 16:58
Samedi 28 novembre à 18h, au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, artistes-auteurs et autrices célébreront un anniversaire particulier : celui d’une loi qui n’a jamais vu le jour. 90 ans après le projet de Jean Zay, une performance dessinée collaborative et revendicative rappellera leurs exigences : la reconnaissance de leur travail et l’instauration d’un véritable statut professionnel. Cette mobilisation est portée par la Charte des auteurs et des autrices jeunesse, le Siège collectif et la Ligue des auteurices professionnel·les.
16/11/2026, 15:22
« Bonjour, j’avais commandé une journée ordinaire. Est-ce que quelqu’un pourrait venir reprendre le cadavre ? » Au service après-vente de l’existence, on a connu des lundis plus calmes. Une fée signale une erreur de destinataire. Un policier demande s’il est possible de penser sans passer en caisse.
15/11/2026, 07:00
PORTRAIT – Elle vit en Sologne au milieu de la forêt, écrit le matin, jardine l’après-midi et finit ses journées devant des jeux vidéo. Ingénieure agronome passée par les centrales nucléaires et les salles de classe, H. Lenoir a révolutionné le livre dont vous êtes le héros. Elle y a glissé des tentacules, des fun facts et beaucoup d’éclats de rire.
14/11/2026, 12:07
Des villages qu'il ne connaît encore que par leurs noms sur une carte, une voiture et l'envie de bifurquer. Pour sa première participation aux Petites Fugues, Victor Pouchet s'apprête à parcourir la Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs de tous âges. Une échappée qui résonne avec Voyage voyage (Gallimard), son dernier roman, où les détours, les musées improbables et les rencontres inattendues deviennent autant de façons de retrouver de l'émerveillement.
14/11/2026, 10:00
Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.
13/11/2026, 21:26
Les éditions Inédits dévoileront le 5 décembre à Paris le palmarès de la deuxième édition de leur concours de nouvelles, Fleurs Muettes. Cette année, les participants étaient invités à puiser leur inspiration dans les parfums d’un thé spécialement composé en Inde. Présidé par Béatrice Égémar, le jury a désigné les lauréats, dont les textes seront réunis dans un recueil.
10/11/2026, 17:14
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