Pour participer au programme Steps and Stories, les usagers des bibliothèques du comté d’Union sont invités à sortir de l’établissement. Une promenade, un ouvrage à écouter, puis la possibilité d’échanger autour de celui-ci dans un café : le livre audio sert de support à une activité collective.

Cette expérience figure parmi celles recensées par Eric Berger dans The Guardian. Le quotidien britannique s’est intéressé aux usages de plusieurs établissements américains, qui proposent des ressources allant au-delà du prêt de publications.

La gratuité, un atout des établissements

À Sunderland, dans le Massachusetts, la bibliothèque met notamment à disposition des DVD, des équipements et même des kayaks. Ces services coexistent avec les collections traditionnelles : les prêts de livres y ont augmenté de 10 % entre 2024 et 2025, rapporte le quotidien.

À New York, la Brooklyn Public Library a constaté un intérêt marqué pour les fournitures de loisirs créatifs, dont le prêt a rapidement donné lieu à une liste d’attente. Jusqu’en août 2026, le réseau avait enregistré plus de 150 000 inscriptions, soit 20 000 de plus qu’au cours de la période correspondante de 2024.

Les bibliothécaires interrogés évoquent notamment la gratuité des ressources dans un contexte où les dépenses des ménages font l’objet d’arbitrages. L’accès au matériel, les activités collectives et l’accompagnement dans la recherche d’emploi font partie des services proposés.

Les indicateurs recueillis ne sont pas tous de même nature : visites dans le comté d’Union, prêts à Sunderland, inscriptions à Brooklyn. Ils ne permettent pas de conclure à une progression générale de la fréquentation à l’échelle des États-Unis, ni de mesurer l’effet propre de chaque nouveau service.

Dans le réseau de Caroline du Nord, le nombre de visites a néanmoins progressé de 20 % entre les exercices 2024 et 2026, d’après les données administratives rapportées par le quotidien.

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Par Clément Solym

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