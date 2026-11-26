Des promenades accompagnées de livres audio, du matériel pour les loisirs créatifs ou encore une aide à la recherche d’emploi : plusieurs bibliothèques américaines développent leurs services gratuits. En Caroline du Nord, les établissements du comté d’Union ont comptabilisé 433 517 visites durant l’exercice 2026, soit une progression de 20 % en deux ans.
Le 26/11/2026 à 15:16 par Clément Solym
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26/11/2026 à 15:16
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Pour participer au programme Steps and Stories, les usagers des bibliothèques du comté d’Union sont invités à sortir de l’établissement. Une promenade, un ouvrage à écouter, puis la possibilité d’échanger autour de celui-ci dans un café : le livre audio sert de support à une activité collective.
Cette expérience figure parmi celles recensées par Eric Berger dans The Guardian. Le quotidien britannique s’est intéressé aux usages de plusieurs établissements américains, qui proposent des ressources allant au-delà du prêt de publications.
À Sunderland, dans le Massachusetts, la bibliothèque met notamment à disposition des DVD, des équipements et même des kayaks. Ces services coexistent avec les collections traditionnelles : les prêts de livres y ont augmenté de 10 % entre 2024 et 2025, rapporte le quotidien.
À New York, la Brooklyn Public Library a constaté un intérêt marqué pour les fournitures de loisirs créatifs, dont le prêt a rapidement donné lieu à une liste d’attente. Jusqu’en août 2026, le réseau avait enregistré plus de 150 000 inscriptions, soit 20 000 de plus qu’au cours de la période correspondante de 2024.
Les bibliothécaires interrogés évoquent notamment la gratuité des ressources dans un contexte où les dépenses des ménages font l’objet d’arbitrages. L’accès au matériel, les activités collectives et l’accompagnement dans la recherche d’emploi font partie des services proposés.
Les indicateurs recueillis ne sont pas tous de même nature : visites dans le comté d’Union, prêts à Sunderland, inscriptions à Brooklyn. Ils ne permettent pas de conclure à une progression générale de la fréquentation à l’échelle des États-Unis, ni de mesurer l’effet propre de chaque nouveau service.
Dans le réseau de Caroline du Nord, le nombre de visites a néanmoins progressé de 20 % entre les exercices 2024 et 2026, d’après les données administratives rapportées par le quotidien.
Crédits photo : domaine public
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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« Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. » Cet adage devenu modèle économique dans la monnétisation de l'attention n'avait pas encore, en droit, trouvé d'écho. Jusqu'à ce 19 novembre, où l’avocate générale, Laila Medina, a présenté ses conclusion à la Cour de justice de l’Union européenne. Implacables : fournir ses données personnelles et accepter leur exploitation commerciale pour accéder à un service peut constituer « une forme de paiement ».
22/11/2026, 09:25
Exclusif - Les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne réimprimeront pas Emprises, les impasses d'une success story, l'essai de Sabine Prokhoris consacré notamment à l'affaire des viols de Mazan. Dans un communiqué transmis à ActuaLitté, la maison met fin à la promotion de l'ouvrage et présente ses excuses à Gisèle Pelicot. Elle conteste toutefois avoir envoyé aux journalistes des images de viol ou des vidéos pornographiques.
22/11/2026, 00:25
En 1980, Don DeLillo publiait Amazons, un étrange roman, sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell. Ce texte, présenté comme les mémoires fictifs de la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey, revient en librairie chez Viking au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Sa réédition accompagne l'engouement pour les histoires situées dans le milieu du hockey, sans pour autant relever de la romance sportive traditionnelle.
21/11/2026, 12:18
En Alabama, les bibliothèques publiques risquent de perdre leurs financements de l'État si elles acquièrent certains ouvrages jeunesse relatifs aux questions de genre ou refusent de déplacer ceux qu'elles possèdent vers les rayons adultes. Trois écrivains et l'association Read Freely Alabama contestent cette réglementation devant la justice fédérale. Leur plainte, déposée le 30 octobre 2026, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des lecteurs.
21/11/2026, 12:11
La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
20/11/2026, 18:16
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