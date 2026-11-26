Après plus de deux mois de lectures, de rencontres avec les écrivains et de débats autour des quinze romans issus de la première sélection de l’Académie Goncourt, les lycéens ont tranché. Lilia Hassaine succède à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La Nuit au cœur (Gallimard), également couronné par le Prix Femina et le Prix Renaudot des lycéens.

Quatre autres romanciers figuraient parmi les finalistes désignés le 23 novembre, à l’issue des délibérations régionales organisées à Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Poitiers et Rennes : Louise Chennevière pour Faire la peau (P.O.L), Anne Godard pour Nous aussi (Actes Sud), Olivier Grondeau pour Joseph dans la nuit (L’Iconoclaste) et Sylvain Prudhomme pour De l’autre côté du lac (Minuit).

Et de nouveau, Gallimard. Déjà récompensée par le Renaudot pour Le Palais de François-Henri Désérable, la maison a réalisé un doublé au Femina avec Yannick Haenel et Laura Kasischke. À l’échelle du groupe Madrigall, le bilan s’alourdit encore : Flammarion a décroché le Goncourt avec Philippe Jaenada et le Médicis avec Philippe Vasset.

Comme nous le relevions récemment, les quatre finalistes du Goncourt étaient tous publiés par des maisons du groupe. En 2025, notre bilan des récompenses de la rentrée littéraire attribuait déjà 10 prix à Madrigall, dont cinq à Gallimard, contre cinq à Editis et trois à Hachette.

Donner une voix à l’oubliée de Jane Eyre

Jamaïque, 1831. Antoinette Cosway, jeune Créole issue d’une famille aisée, tombe amoureuse d’Edward Rochester, un Anglais dont le mystère la fascine. La passion laisse progressivement place à l’emprise et aux violences, avec la complicité d’une société qui prive la jeune femme de sa liberté. Des années plus tard, Antoinette tente de reprendre possession de son histoire.

Avec Je, Lilia Hassaine revisite l’un des personnages de Jane Eyre, publié en 1847 : cette première épouse de Rochester, enfermée dans le grenier du manoir de Thornfield et dont la folie nous est essentiellement racontée par les autres.

Le roman dialogue également avec La Prisonnière des Sargasses de Jean Rhys, publiée en 1966, qui avait déjà imaginé le passé caribéen du personnage. Entre héritage victorien et thriller psychologique, Lilia Hassaine interroge à son tour les mécanismes de l’emprise, la construction du récit de la folie et la confiscation de la parole des femmes.

Les lycéens à nouveau conquis

Née en 1991, journaliste et romancière, Lilia Hassaine n’en est pas à sa première distinction décernée par de jeunes lecteurs. Après L’Œil du paon (Gallimard, 2019), récompensé par le Trophée Folio-Elle en 2021, elle publie Soleil amer (Gallimard, 2021), qui retrace le parcours d’une famille algérienne installée en France et reçoit le Prix des lycéens Folio en 2024.

En 2023, son troisième roman, Panorama (Gallimard), une dystopie imaginant une société où chacun vit sous le regard permanent des autres, lui vaut le Prix Renaudot des lycéens.

Passée notamment par l’émission Quotidien sur TMC, Lilia Hassaine avait également présenté Aux livres, etc. sur France Inter, avant de quitter la station à l’approche de la rentrée littéraire 2026, durant laquelle elle aurait occupé la double position de journaliste littéraire et de romancière en promotion.

Près de 2000 lycéens mobilisés

Créé en 1988 à Rennes, à l’initiative de la Fnac et du ministère de l’Éducation nationale, sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, le prix mobilise chaque année près de 2000 élèves, répartis dans une cinquantaine de classes, de la seconde au BTS. Les établissements participants relèvent notamment des filières générales, technologiques et professionnelles.

L’association Bruit de Lire contribue à l’organisation du dispositif, tandis que Kobo by Fnac fournit les ouvrages en version numérique aux classes situées à l’étranger et dans les territoires ultramarins. Ces formats facilitent également la lecture des élèves dyslexiques.

La remise du prix se déroulera ce jeudi 26 novembre à partir de 18h30, à l’Assemblée nationale, en présence de sa présidente, Yaël Braun-Pivet, du ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, d’Enrique Martinez, PDG de Fnac Darty, et de Paule Constant, membre de l’Académie Goncourt.

L’aventure se poursuivra du 9 au 11 décembre à Rennes, à l’occasion des Journées nationales du Goncourt des lycéens, qui permettront aux classes participantes de prolonger leurs échanges autour de la littérature contemporaine.

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Crédits photo : Lilia Hassaine (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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