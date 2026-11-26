Les sélections de la 3e édition des First Print Awards

Meilleur one-shot super-héros

Les Avengers et le Vortex de la Vérité de Chip Kidd et Michael Cho, traduit par Alex

Nikolavitch, édité chez : Huginn & Muninn

Batman : Gargoyle of Gotham de Rafael Grampá, traduit par Mathieu Auverdin et édité

chez Urban Comics

Daredevil : Enfer Glacé de Charles Soule et Steve McNiven, traduit par Laurence

Belingard et édité chez Panini Comics

Judge Dredd : Fureur Primitive de Rob Williams et R.M. Guéra, traduit par Philippe

Touboul et édité chez Delirium

Krypto : le Dernier Chien de Krypto de Ryan North et Mike Norton, traduit par Julien

Di Giacomo et édité chez Urban Comics

Zatanna : Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, traduit par

Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics

Meilleure série super-héros

Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par

Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics

Absolute Wonder Woman Tome 2 de Kelly Thompson et Hayden Sherman, Matías Bergara

et Mattia De Iulis, traduit par Benjamin Rivière et édité chez Urban Comics

Batman Prime Tome 1 de Matt Fraction et Jorge Jiménez, traduit par : Jérôme Wicky et

édité chez Urban Comics

Captain America Tome 1 de Chip Zdarsky et Valerio Schiti, traduit par Laurence Belingard

et édité chez : Panini Comics

Ultimate Spider-Man (dans Ultimate Universe) de Jonathan Hickman, Marco Checchetto et

David Messina, traduit par Jérémy Manesse et édité chez Panini Comics

Wonder Woman : Hors-la-loi Tome 4 de Tom King, Daniel Sampere et Guillem March,

traduit par Thomas Davier et édité chez Urban Comics

Meilleur one-shot indé’

Feeding Ghosts de Tessa Hulls traduit par Ludivine Bouton-Kelly et édité chez : Sarbacane

La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène

Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt

La Fourrière des Animaux de Tom King et Peter Gross, traduit par Benjamin Viette et édité

chez Panini Comics

Requiem pour Gaza de Joe Sacco et Chris Hedges, traduit par Sidonie Van den Dries et édité

chez Futuropolis

Skating Wilder d’AJ Dungo et Brandon Dumais, traduit par Audrey Dinghem, et édité chez

Casterman

Uri Tupka et les Dieux de Mike Mignola, traduit par Anne Capuron et édité chez Delcourt

Meilleure série indé’

Ghost Pepper Tome 1 de Ludo Lullabi, traduit par Benjamin Viette et édité chez Delcourt

Un Jardin de Sphères Livre 1 de Linnea Sterte, traduit par Astrid Boitel et édité chez Éditions de la Cerise

Mawrth Valliis Tome 1, d’EPHK et édité chez 404 Graphic

Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy

Manesse et édité chez Panini Comics

Resident Alien Tome 1 de Peter Hogan et Steve Parkhouse, traduit par Virgile Iscan, édité

chez : Delirium

Tongues Tome 1 d’Anders Nilsen, traduit par Christophe Gouveia Roberto et édité chez

Atrabile

Meilleur album jeunesse

Et Voici Jeff ! : la Semaine de Jeff de Kelly Thompson, Nao Fuji, Alyssa Wong, Jason Loo,

Gurihiru, Gustavo Duarte et Bob Quinn, traduit par Jérémy Manesse et édité chez Panini

Comics

Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard

Jeunesse

La Grande Aventure de la Famille Criminy de Ryan Ferrier et Roger Langridge, traduit par

Marc-Antoine Fleuret et Édité chez Aventuriers d’Ailleurs

Hello Sunshine de Keezy Young, traduit par Florent Degletagne et édité chez Bliss Éditions

Lightfall Tome 4 de Tim Probert, traduit par Fanny Soubiran et édité chez Gallimard Bande

Dessinée

This Place Kills Me de Mariko Tamaki et Nicole Goux, traduit par Nadège

Gayon-Debonnet et édité chez HiComics

Prix Claude Vistel des comics de patrimoine

Elektra Assassin de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, traduit par Laurence Bélingard et édité

chez Panini Comics

Judge Dredd : les Affaires Classées Tome 11 d’Alan Grant, John Wagner, Kevin O’Neill,

Steve Dillon et al., traduit par Philippe Touboul, édité chez Delirium

Love & Rockets Tome 15 : Comics Dementia de Gilbert Hernández, traduit par Philippe

Touboul et édité chez Komics Initiative

Slaine le Dieu Cornu de Pat Mills et Simon Bisley, traduit par Jacques Collin et édité chez

Delirium

Superman Chronicles – 1989 Vol. 2 de Jerry Ordway, George Pérez, Curt Swan, Mike

Mignola et al., traduit par Jean-Marc Lainé et édité chez Urban Comics

THB Tome 1 de Paul Pope, traduit par Philippe Touboul et édité chez Morgen

Prix des libraires

Pour cette troisième édition des First Print Awards, un appel à candidatures a été lancé pour élargir le jury des libraires à l’ensemble des professionnels souhaitant mettre en avant les différentes sélections au sein de leurs librairies - ou des espaces dédiés aux comics de leurs espaces culturels. Le jury est désormais constitué de 35 libraires officiant dans les quatre coins de la France ainsi qu’en Belgique.

Les albums nommés à la suite du premier tour du vote sont les suivants :

Absolute Batman Tome 2 de Scott Snyder, Nick Dragotta Daniel Warren Johnson et al., traduit par Jérôme Wick et édité chez Urban Comics

Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par

Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics

Beneath the Trees : Where Nobody Sees – Rite of Spring de Patrick Horvath, traduit par

Margot Negroni, édité chez Ankama

Deicidium Tome 1 de Ram V, Darcy Van Poelgeest, Evan Cagle et Sumit Kumar, traduit par

Benjamin Rivière, édité chez Morgen

Escape Tome 1 de Rick Remender et Daniel Acuña, traduit par Benjamin Rivière, édité chez

Urban Comics

Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard

Jeunesse

La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène

Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt

Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy

Manesse et édité chez Panini Comics

Resident Alien Tome 1 de Peter Hogan et Steve Parkhouse, traduit par Virgile Iscan, édité

chez Delirium

Tout ce qui Meurt et Agonise de Tate Brombal et Jacob Phillips, traduit par Maxime Le

Dain et édité chez Urban Comics

Prix du public

Enfin, un formulaire de vote a été mis en ligne afin que lectrices et lecteurs de comics de toute la France puissent choisir leur album préféré paru au cours de la période éligible. Les dix albums ayant obtenu le plus de votes (sur près de 400 votants ayant participé) sont les suivants :

Absolute Batman Tome 3 de Scott Snyder, Nick Dragotta et Eric Canete, traduit par Jérôme

Wicky, édité chez Urban Comics

Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par

Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics

Beneath The Trees : Where Nobody Sees – Rite of Spring de Patrick Horvath, traduit par

Margot Negroni, édité chez Ankama

Escape Tome 1 de Rick Remender et Daniel Acuña, traduit par Benjamin Rivière, édité chez

Urban Comics

Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard

Jeunesse

La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène

Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt

La Fourrière des Animaux de Tom King et Peter Gross, traduit par Benjamin Viette et édité

chez Panini Comics

Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy

Manesse et édité chez Panini Comics

Tout ce qui Meurt et Agonise de Tate Brombal et Jacob Phillips, traduit par Maxime Le

Dain et édité chez Urban Comics

Zatanna : Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, traduit par

Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics

L’artiste international Juni Ba (Robin, the Boy Wonder ; Mobilis ; Les Fables du Roi des Aulnes) est le parrain de cette édition des First Print Awards et en signe l’affiche. « Il est déjà difficile de tenir un podcast autour de la BD avec la qualité qu'on retrouve chez First Print », explique Juni Ba. « Ça l'est encore plus d'organiser cette énergie dans un événement qui permette de célébrer et réunir les acteurs du métier. Pour moi c’est un net positif, et si je peux participer à en assurer la longévité, j'en suis très content. C'était donc un honneur d'accepter d'en être le parrain cette année. »

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Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, ont réuni autour d’eux un jury composé d’Amandine Schmitt (journaliste au Nouvel Obs), Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Bordeaux), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Spin Off sur la plateforme Studio 17) pour choisir les meilleurs albums de comics dans six catégories différentes.

Les First Print Awards visent à mettre en avant la diversité et la richesse de la bande dessinée américaine et anglophone qui arrive jusqu’en France, en célébrant la qualité des ouvrages publiés, tout en invitant les lecteurs et lectrices à s’intéresser aux multiples récits mis en avant au travers des différentes catégories.

Les 9 titres récompensés à l'occasion des First Print Awards sont à retrouver à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Affiche de la 3e édition des First Print Awards, par Juni Ba

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com