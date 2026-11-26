Le podcast francophone First Print, spécialisé dans l’univers des comics et de la bande dessinée américaine et animé par Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, décerne chaque année ses récompenses, dans plusieurs catégories. Dans chacune d'entre elles, les titres lauréats seront révélés le 4 décembre 2026 au cours d’une cérémonie de remise de prix qui se tiendra au Forum des Images, à Paris.
Le 26/11/2026 à 15:57 par Dépêche
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Publié le :
26/11/2026 à 15:57
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Les Avengers et le Vortex de la Vérité de Chip Kidd et Michael Cho, traduit par Alex
Nikolavitch, édité chez : Huginn & Muninn
Batman : Gargoyle of Gotham de Rafael Grampá, traduit par Mathieu Auverdin et édité
chez Urban Comics
Daredevil : Enfer Glacé de Charles Soule et Steve McNiven, traduit par Laurence
Belingard et édité chez Panini Comics
Judge Dredd : Fureur Primitive de Rob Williams et R.M. Guéra, traduit par Philippe
Touboul et édité chez Delirium
Krypto : le Dernier Chien de Krypto de Ryan North et Mike Norton, traduit par Julien
Di Giacomo et édité chez Urban Comics
Zatanna : Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, traduit par
Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics
Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par
Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics
Absolute Wonder Woman Tome 2 de Kelly Thompson et Hayden Sherman, Matías Bergara
et Mattia De Iulis, traduit par Benjamin Rivière et édité chez Urban Comics
Batman Prime Tome 1 de Matt Fraction et Jorge Jiménez, traduit par : Jérôme Wicky et
édité chez Urban Comics
Captain America Tome 1 de Chip Zdarsky et Valerio Schiti, traduit par Laurence Belingard
et édité chez : Panini Comics
Ultimate Spider-Man (dans Ultimate Universe) de Jonathan Hickman, Marco Checchetto et
David Messina, traduit par Jérémy Manesse et édité chez Panini Comics
Wonder Woman : Hors-la-loi Tome 4 de Tom King, Daniel Sampere et Guillem March,
traduit par Thomas Davier et édité chez Urban Comics
Feeding Ghosts de Tessa Hulls traduit par Ludivine Bouton-Kelly et édité chez : Sarbacane
La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène
Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt
La Fourrière des Animaux de Tom King et Peter Gross, traduit par Benjamin Viette et édité
chez Panini Comics
Requiem pour Gaza de Joe Sacco et Chris Hedges, traduit par Sidonie Van den Dries et édité
chez Futuropolis
Skating Wilder d’AJ Dungo et Brandon Dumais, traduit par Audrey Dinghem, et édité chez
Casterman
Uri Tupka et les Dieux de Mike Mignola, traduit par Anne Capuron et édité chez Delcourt
Ghost Pepper Tome 1 de Ludo Lullabi, traduit par Benjamin Viette et édité chez Delcourt
Un Jardin de Sphères Livre 1 de Linnea Sterte, traduit par Astrid Boitel et édité chez Éditions de la Cerise
Mawrth Valliis Tome 1, d’EPHK et édité chez 404 Graphic
Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy
Manesse et édité chez Panini Comics
Resident Alien Tome 1 de Peter Hogan et Steve Parkhouse, traduit par Virgile Iscan, édité
chez : Delirium
Tongues Tome 1 d’Anders Nilsen, traduit par Christophe Gouveia Roberto et édité chez
Atrabile
Et Voici Jeff ! : la Semaine de Jeff de Kelly Thompson, Nao Fuji, Alyssa Wong, Jason Loo,
Gurihiru, Gustavo Duarte et Bob Quinn, traduit par Jérémy Manesse et édité chez Panini
Comics
Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard
Jeunesse
La Grande Aventure de la Famille Criminy de Ryan Ferrier et Roger Langridge, traduit par
Marc-Antoine Fleuret et Édité chez Aventuriers d’Ailleurs
Hello Sunshine de Keezy Young, traduit par Florent Degletagne et édité chez Bliss Éditions
Lightfall Tome 4 de Tim Probert, traduit par Fanny Soubiran et édité chez Gallimard Bande
Dessinée
This Place Kills Me de Mariko Tamaki et Nicole Goux, traduit par Nadège
Gayon-Debonnet et édité chez HiComics
Elektra Assassin de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, traduit par Laurence Bélingard et édité
chez Panini Comics
Judge Dredd : les Affaires Classées Tome 11 d’Alan Grant, John Wagner, Kevin O’Neill,
Steve Dillon et al., traduit par Philippe Touboul, édité chez Delirium
Love & Rockets Tome 15 : Comics Dementia de Gilbert Hernández, traduit par Philippe
Touboul et édité chez Komics Initiative
Slaine le Dieu Cornu de Pat Mills et Simon Bisley, traduit par Jacques Collin et édité chez
Delirium
Superman Chronicles – 1989 Vol. 2 de Jerry Ordway, George Pérez, Curt Swan, Mike
Mignola et al., traduit par Jean-Marc Lainé et édité chez Urban Comics
THB Tome 1 de Paul Pope, traduit par Philippe Touboul et édité chez Morgen
Pour cette troisième édition des First Print Awards, un appel à candidatures a été lancé pour élargir le jury des libraires à l’ensemble des professionnels souhaitant mettre en avant les différentes sélections au sein de leurs librairies - ou des espaces dédiés aux comics de leurs espaces culturels. Le jury est désormais constitué de 35 libraires officiant dans les quatre coins de la France ainsi qu’en Belgique.
Les albums nommés à la suite du premier tour du vote sont les suivants :
Absolute Batman Tome 2 de Scott Snyder, Nick Dragotta Daniel Warren Johnson et al., traduit par Jérôme Wick et édité chez Urban Comics
Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par
Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics
Beneath the Trees : Where Nobody Sees – Rite of Spring de Patrick Horvath, traduit par
Margot Negroni, édité chez Ankama
Deicidium Tome 1 de Ram V, Darcy Van Poelgeest, Evan Cagle et Sumit Kumar, traduit par
Benjamin Rivière, édité chez Morgen
Escape Tome 1 de Rick Remender et Daniel Acuña, traduit par Benjamin Rivière, édité chez
Urban Comics
Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard
Jeunesse
La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène
Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt
Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy
Manesse et édité chez Panini Comics
Resident Alien Tome 1 de Peter Hogan et Steve Parkhouse, traduit par Virgile Iscan, édité
chez Delirium
Tout ce qui Meurt et Agonise de Tate Brombal et Jacob Phillips, traduit par Maxime Le
Dain et édité chez Urban Comics
Enfin, un formulaire de vote a été mis en ligne afin que lectrices et lecteurs de comics de toute la France puissent choisir leur album préféré paru au cours de la période éligible. Les dix albums ayant obtenu le plus de votes (sur près de 400 votants ayant participé) sont les suivants :
Absolute Batman Tome 3 de Scott Snyder, Nick Dragotta et Eric Canete, traduit par Jérôme
Wicky, édité chez Urban Comics
Absolute Martian Manhunter Tome 1 de Deniz Camp et Javier Rodriguez, traduit par
Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics
Beneath The Trees : Where Nobody Sees – Rite of Spring de Patrick Horvath, traduit par
Margot Negroni, édité chez Ankama
Escape Tome 1 de Rick Remender et Daniel Acuña, traduit par Benjamin Rivière, édité chez
Urban Comics
Les Fables du Roi des Aulnes de Juni Ba, traduit par Laurent Laget et édité chez Bayard
Jeunesse
La Fille au Blouson Léopard de James Tynion IV et Elsa Charretier, traduit par Hélène
Dauniol-Remaud et édité chez Delcourt
La Fourrière des Animaux de Tom King et Peter Gross, traduit par Benjamin Viette et édité
chez Panini Comics
Multiples Crises Universelles Tome 1 de Deniz Camp et Eric Zawadzki, traduit par Jérémy
Manesse et édité chez Panini Comics
Tout ce qui Meurt et Agonise de Tate Brombal et Jacob Phillips, traduit par Maxime Le
Dain et édité chez Urban Comics
Zatanna : Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, traduit par
Mathieu Auverdin et édité chez Urban Comics
L’artiste international Juni Ba (Robin, the Boy Wonder ; Mobilis ; Les Fables du Roi des Aulnes) est le parrain de cette édition des First Print Awards et en signe l’affiche. « Il est déjà difficile de tenir un podcast autour de la BD avec la qualité qu'on retrouve chez First Print », explique Juni Ba. « Ça l'est encore plus d'organiser cette énergie dans un événement qui permette de célébrer et réunir les acteurs du métier. Pour moi c’est un net positif, et si je peux participer à en assurer la longévité, j'en suis très content. C'était donc un honneur d'accepter d'en être le parrain cette année. »
À LIRE - La mémoire palestinienne au coeur du Prix Jan Michalski 2026
Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, ont réuni autour d’eux un jury composé d’Amandine Schmitt (journaliste au Nouvel Obs), Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Bordeaux), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Spin Off sur la plateforme Studio 17) pour choisir les meilleurs albums de comics dans six catégories différentes.
Les First Print Awards visent à mettre en avant la diversité et la richesse de la bande dessinée américaine et anglophone qui arrive jusqu’en France, en célébrant la qualité des ouvrages publiés, tout en invitant les lecteurs et lectrices à s’intéresser aux multiples récits mis en avant au travers des différentes catégories.
Les 9 titres récompensés à l'occasion des First Print Awards sont à retrouver à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Photographie : Affiche de la 3e édition des First Print Awards, par Juni Ba
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/02/2026
64 pages
Huginn & Muninn
20,00 €
Paru le 16/10/2026
240 pages
Urban Comics Editions
22,50 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Panini France
16,00 €
Paru le 06/03/2026
136 pages
Delirium
22,00 €
Paru le 17/04/2026
120 pages
Urban Comics Editions
17,00 €
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