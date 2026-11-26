Le jury avait examiné 14 candidatures recevables avant de retenir 5 ouvrages traduits du lituanien, du hongrois, du russe et de l’ukrainien dans la sélection finale du Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2026. La traduction de Nikol Dziub a finalement été choisie.

Ces poèmes, écrits depuis les tranchées, frappent comme des éclats d’obus : ils blessent, éclairent, réveillent. Ils disent les terribles souffrances et les modestes rêves des soldats. Ils capturent l’humanité des gens, révélant la beauté fragile de la vie même au cœur de la destruction. Ils laissent une empreinte indélébile. Ils sont un testament littéraire. Maksym Kryvtsov, l’un des plus talentueux poètes ukrainiens de sa génération, est tombé pour sa patrie en janvier 2024, à l’âge de 33 ans. – Le résumé de l'éditeur pour Poèmes de la brèche

Née à Kyïv, Nikol Dziub a fait une partie de sa scolarité à Genève avant de retourner en Ukraine, où elle a obtenu une licence et un master en « philologie, spécialisation en langues française et anglaise, en littérature étrangère et en traduction » à l’Université nationale Taras-Chevtchenko de Kyïv, tout en pratiquant l’interprétariat auprès de journalistes français.

En France, elle effectue un nouveau master II en « Arts et Lettres : littérature comparée », à l’École normale supérieure de Lyon, puis entreprend une thèse de doctorat en littératures française et comparée à l’université de Haute-Alsace, où lui a été décerné le prix de la meilleure thèse soutenue en 2015. Depuis février 2016, elle est qualifiée aux fonctions de maître de conférences.

Lauréate de plusieurs bourses postdoctorales (Chaire Gandjavi de l’université de Haute-Alsace, Fondation des Treilles et Fondation Catherine-Gide, Fonds national suisse pour la recherche), elle a écrit deux essais et une soixantaine d’articles, édité un volume de correspondance et dirigé dix volumes collectifs.

Son parcours et ses publications sont largement axés sur la traduction. Elle compte notamment à son actif plusieurs articles et dossiers traduits en français (en particulier pour la revue La Règle du jeu), ainsi que la co-traduction du Journal d’un fou ukrainien de Lina Kostenko.

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Le jury 2026 était présidé par Bernhard Lorenz, avec Sandrine Détienne comme secrétaire générale. Il réunissait également Jean-François Allain, Björn Bratteby, Agnès Bousteau, Virginie Buhl, Agnès Debarge, Dominique Durand-Fleischer, Sylvie Escat, Lucile Gubler, Cyril Laumonier, María Lebret-Sanchez, Mikaël Meunier, Freddie Plassard et Françoise Wirth.

Décerné depuis 1981 par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), le Prix Pierre-François Caillé de la traduction récompense chaque année un traducteur ou une traductrice qui débute dans l’édition (maximum trois ouvrages traduits et publiés au moment de l’appel à candidatures). Il est pourvu d'une dotation à hauteur de 3000 €.

L'année dernière, le Prix Pierre-François Caillé de la traduction avait salué Louise de Brisson pour sa traduction du letton de La Rivière, roman de Laura Vinogradova également paru aux éditions Bleu et Jaune.

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Par Dépêche

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