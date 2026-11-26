Des vestiges archéologiques aux villages démolis, en passant par les sanctuaires, les mosquées, les caravansérails et les anciennes voies ferrées, Penny Johnson et Raja Shehadeh remontent plusieurs siècles d’histoire palestinienne. Leurs recherches couvrent aussi bien l’Antiquité que la période ottomane, le mandat britannique et l’époque contemporaine.

Accompagné de photographies prises par les auteurs et leur ami Bassam Almohor, leur récit interroge les conséquences durables des conflits sur la transmission du patrimoine et de la mémoire collective.

Le jury a salué « une œuvre à l’humilité délicate, et pourtant puissante, qui nous emmène sur les traces de lieux mémoriaux dissimulés, délaissés ou détruits à travers le territoire aujourd’hui fragmenté de la Palestine historique. Point culminant du parcours et de l’œuvre littéraire de ses auteurs, l’ouvrage défend l’idée que prendre soin de la mémoire est indispensable à la survie d’une culture, portant un engagement d’une intense vivacité dans une voix contenue, qui en décuple l’impact moral. »

Deux écrivains et chercheurs à Ramallah

Installés depuis plusieurs décennies à Ramallah, en Cisjordanie, Penny Johnson et Raja Shehadeh ont notamment codirigé deux ouvrages collectifs consacrés à l’identité palestinienne et aux transformations du Moyen-Orient : Seeking Palestine: New Palestinian Writing on Exile and Home, récompensé par le Palestine Book Award en 2013, et Shifting Sands (Profile Books, 2015).

Chercheuse et membre fondatrice de l’Institut d’études féministes de l’université de Birzeit, Penny Johnson contribue également à la revue Jerusalem Quarterly. Ses travaux portent notamment sur les rapports familiaux et la condition des femmes dans la société palestinienne. En 2019, elle publiait Companions in Conflict: Animals in Occupied Palestine (Melville House), consacré à la place des animaux dans un territoire sous occupation.

Avocat palestinien spécialisé dans les droits humains et cofondateur de l’organisation Al-Haq, Raja Shehadeh a reçu le Prix Orwell en 2008 pour Palestinian Walks. Traduit par Émilie Lacape sous le titre Naguère en Palestine (Galaade, 2010), l’ouvrage a été réédité le 6 février 2026 chez Emmanuelle Collas.

Le lectorat francophone a également pu découvrir Tenir bon. Journal d’un Palestinien en Cisjordanie occupée (trad. Michel Waldberg, Seuil, 1983), Palestine, terre promise. Journal d’un siège (trad. Karine Laléchère, Payot, 2003), 2037. Le grand bouleversement (trad. Émilie Lacape, Galaade, 2011) et Palestine. Journaux d’occupation (trad. Guillaume Villeneuve, Galaade, 2016).

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Son récit We Could Have Been Friends, My Father and I: A Palestinian Memoir, finaliste du National Book Award en 2023, demeure inédit en français, tout comme les ouvrages de Penny Johnson mentionnés précédemment.

Une distinction dotée de 50.000 francs suisses

Proposé par le photographe et artiste visuel Nicolas Grospierre, Forgotten figurait parmi les trois finalistes de cette édition, aux côtés de deux ouvrages brésiliens : Banzeiro òkòtó : Amazonie, le centre du monde, d’Eliane Brum (trad. Marine Duval, Éditions du sous-sol, 2024), et Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy (trad. Philippe Poncet, Folies d’encre, 2022).

Les deux lauréats recevront, outre leur récompense financière, une céramique émaillée de l’artiste Simone Fattal, intitulée Standing Figure.

Présidé par Vera Michalski-Hoffmann, le jury 2026 réunit Jens Christian Grøndahl, Nicolas Grospierre, Karim Kattan, Patrícia Melo, Scholastique Mukasonga et Ian Rankin.

Décerné depuis 2010 par la Fondation Jan Michalski, établie à Montricher, en Suisse, le prix distingue chaque année une œuvre littéraire, sans restriction de genre, de langue ou de nationalité. Particularité de cette récompense internationale : seuls les membres du jury peuvent soumettre des ouvrages, à raison de deux propositions par personne. Les auteurs et les éditeurs ne peuvent donc pas présenter de candidature.

Penny Johnson et Raja Shehadeh succèdent à l’écrivaine mexicaine Guadalupe Nettel, récompensée en 2025 pour L’Oiseau rare (trad. Joséphine de Wispelaere, Dalva, 2022).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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