Au début des années 2000, les téléspectateurs sud-coréens avaient rendez-vous avec les livres dans une émission de divertissement. Baptisé Chaek chaek chaek ! Chaegeul ilgeupsida (« Des livres, des livres, des livres ! Lisons ! »), le programme de MBC retrouve l’antenne 25 ans après sa création, et 23 ans après la fin de sa diffusion originale.

La chaîne a rappelé Kim Yong-man, l’un de ses premiers animateurs. Il partagera l’affiche avec l’humoriste Seo Kyung-seok et Mimiminu, créateur de contenus spécialisé dans l’éducation et les concours d’entrée à l’université. Avec ce dernier, le projet associe à une formule née à la télévision une personnalité issue des médias numériques.

Le programme n’avait d’ailleurs pas totalement disparu : quatre épisodes avaient été diffusés en 2025 sur la chaîne YouTube 14F, rappelle MBC.

Quand les livres réunissaient plus de 30 % des téléspectateurs

Entre 2001 et 2003, Kim Yong-man et Yoo Jae-suk parcouraient le pays à la rencontre des lecteurs. Leur rubrique faisait partie du programme de divertissement Neukkimpyo. Les ouvrages conseillés accédaient les uns après les autres aux classements des meilleures ventes.

Selon The Korea Times, les 25 publications recommandées durant cette période sont devenues des succès commerciaux. L’émission obtenait habituellement des audiences de l’ordre d’une dizaine de pour cent, avec un épisode dépassant les 30 %, auquel avaient participé le président Roh Moo-hyun et son épouse, Kwon Yang -sook.

L’effet du programme ne se limitait pas aux passages en caisse. Il contribua à la création du réseau Miracle Library, consacré à la lecture des enfants. Un premier établissement ouvrit en 2003 à Suncheon, dans la province du Jeolla du Sud.

Des animateurs à la rencontre des élèves

Cette fois, la chaîne s’est associée aux services éducatifs de la province du Gyeonggi. Les animateurs se rendront dans des écoles primaires, des collèges et des lycées pour discuter avec les jeunes de leurs habitudes, des difficultés rencontrées et des ouvrages qu’ils apprécient. Des jeux de questions-réponses réunissant enseignants et élèves ponctueront les épisodes.

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Pour la première diffusion, l’équipe s’est rendue à l’école primaire Ogeum, à Goyang. Parmi les participants figurent de jeunes auteurs ayant eux-mêmes publié des livres, précise l’agence Newsis.

Le choix des établissements d’enseignement intervient dans un contexte de recul des pratiques de lecture. Selon l’enquête nationale de 2025 du ministère sud-coréen de la Culture, citée par The Korea Times, 38,5 % des adultes avaient lu ou écouté au moins un ouvrage non scolaire au cours des douze mois étudiés. Cette proportion a diminué de 4,5 points par rapport à 2023.

Chez les élèves, elle atteint 94,5 %, en baisse de 1,2 point. D’autres initiatives tentent également de soutenir les pratiques des adolescents, comme le dispositif des livres suspendus en Corée du Sud.

La place des femmes dans le monde du livre en question

Si le retour de l’émission a suscité de l’intérêt, la composition de son équipe fait aussi l’objet de critiques. Plusieurs internautes, relève The Korea Times, regrettent l’absence d’animatrice, alors même que les femmes occupent une place importante parmi les lecteurs sud-coréens.

Les professionnels du secteur interrogés par le quotidien estiment leur proportion entre 70 et 80 %. Elles représentaient également plus de 80 % des quelque 150 000 visiteurs de la Foire internationale du livre de Séoul cette année. Le journal relève que les six écrivains distingués en 2026 par le prix littéraire Yi Sang sont des femmes.

Le quotidien cite notamment Kim Min-kyung et Park Hye-jin, deux figures de la chaîne YouTube de la maison Minumsa, parmi les personnalités ayant développé une audience autour des livres. MBC a programmé les trois épisodes les mercredis 25 novembre, 2 et 9 décembre, à 21 heures, heure locale.

Crédits photo : imbc

Par Clément Solym

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