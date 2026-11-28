« Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. » Simple. Basique. Même les défenseurs de la fessée et de la gifle éducative n’auraient pas mieux conçu la chose. Pourtant, je cherche en vain ce qui pourrait être reproché à mon enfant, qui n’a rien, renversé ni cassé depuis près de dix minutes heures. Pas de dégâts, et pourtant je multiplie d’ailleurs les efforts pour provoquer son rire.

Dans les premiers temps, sa mère et moi avions considéré que la faire rire témoignait de la qualité de nos interactions. Il me faudra désormais réprimer les résultats obtenus.

Le rire diabolique

Dans Le Nom de la rose (1980), d’Umberto Eco,Jorge de Burgos redoute le pouvoir émancipateur du rire, susceptible de libérer les hommes de la peur. Le religieux cherche à soustraire aux lecteurs le second livre de la Poétique d’Aristote, consacré à la comédie. La barbichette perfectionne son approche doctrinaire : elle réintroduit la crainte au sein même du phénomène dont le moine déplore les effets. Le déploiement de ce programme en crèche ne nécessite aucune formation préalable à la théologie médiévale.

Le terme « tapette » mérite également notre attention. Le diminutif suggère une moindre intensité du coup sans fournir de barème permettant de la contrôler. L’article 371-1 du Code civil, qui dispose que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques », ne prévoit aucune dérogation applicable aux diminutifs.

Jorge de Burgos aurait lui-même trouvé matière à s’instruire. Seul le premier rire est sanctionné. Le second bénéficie d’une immunité. À une fraction de seconde d’intervalle, un même comportement change de statut pénal sans modification du règlement.

L’infraction ne réside donc pas dans le rire, mais dans son antériorité. La joie est autorisée pourvu qu’un autre en ait préalablement assumé le risque corporel. Il ne s’agit plus de renoncer au bonheur, mais d’en externaliser les conséquences. Apprendre à ma fille qu’avant de s’autoriser à être heureuse, elle devra attendre que quelqu’un d’autre soit frappé : Montessori s’en retourne dans sa tombe.

Stockholm : le programme petite enfance

« Je te tiens, tu me tiens. » Chacun détient la personne auprès de laquelle il devrait négocier sa libération. Je pourrais proposer à ma fille de lui restituer son otage en échange du mien. Encore faudrait-il obtenir la participation des deux prisonniers aux négociations. Or, ils y participent déjà.

L’enfant ne réclame ni argent, ni véhicule, ni modification des conditions d’hébergement — que depuis vingt mois, je contribue bien volontiers à financer. Je nourris, habille (parfois) et divertis la personne qui me retient actuellement en otage. Le coût de ma séquestration sera porté au compte des dépenses du foyer.

Plus inquiétante encore est la qualité de nos rapports affectifs. Le syndrome de Stockholm désigne communément l’attachement paradoxal de certaines victimes à leur ravisseur. Dans notre cas, cet attachement préexistait à la prise d’otages. Il en a même motivé l’organisation. J’ai choisi ma fille parce que je l’aime. J’aurais éprouvé beaucoup moins de satisfaction à me faire séquestrer par un inconnu.

Le recrutement mutuel du geôlier au sein de la cellule familiale économise à ce titre la phase durant laquelle le prisonnier doit surmonter son éventuelle aversion pour lui. L’UPCP-Métive, qui documente les traditions orales enfantines, classe d’ailleurs la barbichette parmi les jeux de nourrice, destinés notamment à développer la complicité entre le bébé et l’adulte. Précision aggravante…

La qualité du lien affectif constitue précisément ce qui nous incite à prolonger notre détention. Plus nous nous apprécions, moins nous sommes disposés à interrompre l’expérience.

Rien ne nous interdit de retirer nos mains. Les conditions matérielles de notre captivité sont d’une remarquable sobriété. Aucune surveillance extérieure n’est assurée. Nous disposons chacun d’un accès immédiat au mécanisme qui permettrait d’y mettre fin. Notre affection suffit à garantir la sécurité du périmètre. Nous n’avons même pas besoin de verrouiller les issues.

Le premier qui craquera

Dans une évidente manœuvre de déstabilisation, ma fille ferme les yeux : je surveille, non sans inquiétude, les commissures de ses lèvres. Le texte ne fixe pas le seuil à partir duquel un sourire devient un rire. Nous sommes convenus d’une sanction sans en définir précisément le fait générateur.

Pour préserver mon intégrité physique, j’ai intérêt à ce que ma fille rie avant moi. Or, son rire provoque généralement le mien. Vingt mois de construction du lien parental ont donc abouti à la constitution d’une vulnérabilité que je dois désormais neutraliser.

J’entreprends de dissocier émotionnellement mon enfant des manifestations de son bonheur. Je devrais pouvoir améliorer mes performances en devenant progressivement insensible à ce qui, jusqu’ici, me réjouissait chez elle.

Nos efforts pour conserver notre sérieux rendent l’épreuve de plus en plus éprouvante. À l’inverse, si nous devenons parfaitement impassibles, aucun vainqueur ne pourra être désigné. Les paroles ne prévoient aucune limitation de durée. Nous pourrions passer notre existence à nous tenir par le menton.

Pour que l’exercice aboutisse, il faut donc qu’au moins l’un des participants n’ait pas assimilé la leçon. Le dispositif ne fonctionne qu’à la condition expresse de ne pas atteindre son objectif pédagogique. Une éducation parfaitement réussie en compromettrait définitivement l’exploitation.

Ma fille émet un son bref. Je ris. Elle rit. Ou peut-être a-t-elle ri avant moi. Je tente de reconstituer la chronologie. Impossible. La question de l’horodatage devient centrale et songe illico à l’arbitrage vidéo. Si nous avons ri simultanément, aucun premier ne peut être désigné.

Mais en l’absence d’enregistrement, à qui revient de statuer ? Toute erreur d’appréciation commise en ma faveur expose mon enfant au châtiment auquel je souhaite échapper. Le conflit d’intérêts paraît difficilement surmontable. L’impartialité de la procédure supposerait de confier la décision à un tiers indépendant. Nous serions alors trois personnes à consacrer du temps à déterminer s’il convient de frapper une enfant qui vient de rire.

Je retiens l’hypothèse selon laquelle elle a commencé. Je sursois à l’exécution de la peine et propose une revanche. Je ris cette fois le premier. Elle me tapote la joue. J’ignore si elle applique le règlement ou cherche à me témoigner son affection. L’ambiguïté du geste ne facilite pas l’établissement du procès-verbal. À vingt mois, ma fille vient d’acquérir, avec mon concours, un pouvoir disciplinaire sur son père.

La privatisation de l’absence de gifles

Avant de jouer, nous disposions tous deux du droit de ne pas recevoir de coups, sans contrepartie ni mise en concurrence. J’ai pris l’initiative d’en faire une récompense individuelle.

Cette maudite comptine a organisé la raréfaction artificielle de la sécurité physique — nos intégrités corporelles respectives étaient parfaitement préservées avant le début des hostilités.

En gagnant la première manche, j’ai retrouvé la situation qui était la mienne avant son lancement. J’ai ensuite remis en jeu le produit de ma victoire. Cent succès consécutifs ne me garantiraient nullement de ne pas être frappé à la cent unième tentative.

Je crée même un risque pour éprouver la satisfaction d’y échapper. Lorsque j’y suis parvenu, je recrée le risque. La pérennité de mon plaisir dépend ainsi de ma capacité à rétablir périodiquement les conditions de mon malheur.

Deux formes de masochisme coexistent dans notre foyer : l’une consiste à accepter la perspective d’un coup pour quelques secondes de plaisir ; l’autre, à différer ce plaisir pour éprouver la satisfaction de ne pas recevoir un coup dont on a soi-même organisé l’éventualité. Je me gifle spontanément pour m’assurer que je ne rêve pas. Je viens ainsi d’exécuter une sanction en l’absence de toute infraction. Le dispositif commence à s’affranchir de son règlement.

Et soudain me vient l’illumination : substituer une caresse à la tape.

En supposant que cette marque d’affection soit désirée, chacun aura désormais intérêt à rire le premier. La récompense reviendra au perdant. Le vainqueur aura consacré ses efforts à se priver de tendresse : diabolique !

Il conviendrait donc de caresser également celui qui ne rit pas. L’égalité des prestations rendrait le départage inutile. On pourrait supprimer la surveillance des visages, puis la prise manuelle au niveau du menton. La récitation du règlement deviendrait superflue.

Au terme de cette étude d’impact, il ne reste du dispositif initial que ma fille et moi. Les bénéficiaires sont les mêmes. Leurs besoins n’ont pas évolué. Aucun équipement n’est nécessaire.

J’ai mobilisé deux personnes, envisagé le recrutement d’une troisième et étudié l’acquisition de matériel audiovisuel pour établir qu’il m’était possible de caresser la joue de mon enfant sans avoir préalablement déterminé dans quelles circonstances je serais autorisé à la frapper.

Je lui caresse la joue. Elle rit. Je ris également. Et me voici parfaitement capable de déterminer lequel a commencé — une donnée désormais dépourvue de tout intérêt.

Dans un élan d'amour, je la prends alors dans mes bras : « Tu TRICHES ! », s'exclame-t-elle. Et je reçois une tapette.

Crédits illustration : Qui aime bien châtie bien (1845) Gravure de Grandville, extraite de l'ouvrage Cent Proverbes.

Par Nicolas Gary

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