Voilà plus de huit ans que trois sociétés du groupe Amazon contestent les sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre par l’Autorité italienne de régulation des communications (AGCOM). Dans sa décision du 25 juillet 2018, cette dernière leur avait infligé, solidairement avec leurs sociétés mères luxembourgeoises, des amendes d’un montant total de 300.000 €, pour avoir exercé une activité postale sans disposer de l’autorisation requise.

Pour rappel, comme nous l’expliquions précédemment, le différend ne concerne pas les produits commercialisés directement par Amazon, mais ceux proposés par des vendeurs tiers sur sa place de marché, lorsque ces derniers lui confient le soin de les expédier. Une prestation également accessible aux professionnels du livre, par l’intermédiaire du dispositif Expédié par Amazon, connu sous l’acronyme anglais FBA (Fulfillment by Amazon).

Le tribunal administratif du Latium ayant confirmé l’essentiel de la décision du régulateur, les sociétés ont porté l’affaire devant le Conseil d’État italien. Celui-ci a interrogé la juridiction européenne sur la nature des prestations assurées par Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Transport et Amazon Italia Services. Et c’est à chacune de ces entités, dont les missions diffèrent, que la Cour s’est intéressée.

À quel moment commence le service postal ?

Dans ses entrepôts, Amazon Italia Logistica réceptionne et stocke les marchandises des commerçants qui recourent à ses services. Lorsqu’une commande est passée, elle procède à l’emballage des articles, à leur étiquetage, puis les répartit entre les entreprises chargées de les acheminer jusqu’aux clients.

Amazon soutenait que ces opérations relevaient encore de la préparation des commandes : le produit ne deviendrait véritablement un envoi postal qu’une fois remis à un opérateur du secteur.

La CJUE retient une autre lecture. Dans son communiqué, elle précise que l’activité d’emballage et de répartition des colis relève de la notion de tri dès lors qu’elle comprend « le classement des envois et la détermination des modalités et des opérateurs auxquels chaque colis doit être confié ».

Quant à la qualification d’envoi postal, elle peut être retenue dès lors que les paquets « comportent déjà une adresse définitive, à savoir celle à laquelle les prestataires de services postaux les achemineront ». La Cour apporte, en note de son communiqué, une précision supplémentaire : la levée des envois postaux, qui précède leur tri, « a lieu même lorsque le produit est emballé et étiqueté par le prestataire du service postal ».

Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’un commerçant remette à Amazon un paquet déjà affranchi et prêt à partir pour que certaines des opérations effectuées dans ses entrepôts relèvent du droit postal.

Des livreurs indépendants, mais sous contrôle

Amazon Italia Transport, pour sa part, récupère les marchandises et les achemine vers ses centres de distribution, où elles sont réparties entre des entreprises locales qui assurent leur livraison. La filiale définit également, en amont, les modalités d’organisation des tournées.

Or, le recours à des sous-traitants ne suffit pas à écarter la qualification de prestataire postal. Pour les juges européens, la distribution couvre en effet « le processus allant du tri dans le centre de distribution à la remise du colis au client ».

« Cette qualification reste valable même si la phase de livraison est exécutée par des entreprises de transport juridiquement distinctes », souligne la CJUE. Encore faut-il que le donneur d’ordre détermine les modalités selon lesquelles ces entreprises sont tenues de fournir leurs prestations, exerçant de ce fait « une influence décisive sur les conditions de la fourniture ».

Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona avait déjà examiné les éléments relatifs au contrôle exercé par Amazon Italia Transport sur ses partenaires : consignes adressées aux livreurs, suivi des véhicules, évaluation des performances des sous-traitants et pénalités. Il reviendra désormais au juge italien d’apprécier si les modalités de cette organisation répondent effectivement aux critères retenus par la Cour.

Un livre dans un casier n’est pas encore livré

La troisième société concernée par le contentieux, Amazon Italia Services, exerce une activité dont les professionnels du livre français connaissent bien les particularités : la gestion des casiers automatisés, les fameux lockers, dans lesquels les consommateurs viennent récupérer leurs commandes.

Le groupe américain considérait que le dépôt d’un paquet dans l’un de ces compartiments marquait la fin de la distribution postale, à la manière d’une remise en boîte aux lettres.

Là encore, la juridiction européenne introduit une distinction. L’administration de ces équipements relève de la distribution lorsque les marchandises restent « sous le contrôle et la surveillance de la société jusqu’à leur retrait effectif par le destinataire dans le délai prévu », ou jusqu’à leur renvoi à l’expéditeur par cette même entreprise, en l’absence de retrait.

Ainsi, précise le communiqué, « la remise des envois aux destinataires, qui marque la fin de l’activité de distribution postale, n’intervient que lorsque le destinataire retire effectivement le colis du casier ». Ce n’est donc pas la seule mise à disposition de l’équipement qui est déterminante, mais bien le rôle joué par son gestionnaire dans la remise de la marchandise à l’acheteur.

En France, ces mêmes casiers avaient alimenté un autre différend, relatif cette fois au prix unique du livre et à l’encadrement des frais de port. En mai 2025, le médiateur du livre avait réitéré ses réserves quant à la gratuité des livraisons qu’Amazon proposait aux lecteurs utilisant certains de ses équipements.

La multinationale avait finalement annoncé, le 18 septembre dernier, qu’elle renonçait à cette gratuité ainsi qu’à la remise de 5 % sur les livres neufs retirés dans ses casiers automatisés.

Une activité postale, même fragmentée

Fallait-il, par ailleurs, considérer les trois sociétés italiennes comme les composantes d’un seul et même opérateur pour leur appliquer la réglementation ? La Cour écarte la nécessité d’une telle approche. La qualification de prestataire postal n’exige pas qu’une entreprise assure l’intégralité des opérations nécessaires à l’expédition d’une commande. « Il suffit qu’il réalise un seul service de cette chaîne », indique le communiqué à propos du prestataire. À l’inverse, le seul acheminement des marchandises ne permet pas de retenir cette qualification.

De même, à l’exception du service universel, il n’est pas nécessaire que les prestations soient proposées « au public de façon générale et indifférenciée ». Le fait de réserver une offre logistique aux commerçants présents sur une place de marché n’exclut donc pas son assujettissement au droit postal.

La Cour précise enfin qu’il n’est pas indispensable, pour apprécier la nature des activités exercées, de prendre en considération les liens entre les différentes sociétés du groupe. Sauf en présence d’indices concrets d’abus, notamment « une séparation artificielle des activités visant à contourner les règles applicables ». Une hypothèse évoquée par la juridiction, mais dont son communiqué ne fait pas le constat chez Amazon.

Quelles obligations pour Amazon ?

La directive européenne 97/67/CE du 15 décembre 1997, dans sa version modifiée, autorise les États membres à soumettre la fourniture de certaines prestations postales à un régime d’autorisation générale.

Cette faculté répond à des « exigences essentielles », parmi lesquelles figurent la confidentialité des correspondances, la sécurité du réseau, la protection des données, mais aussi le respect des conditions de travail et de la protection sociale. L’obligation imposée aux entreprises doit toutefois rester proportionnée à l’objectif poursuivi.

L’arrêt rendu ce jeudi n’instaure donc pas de licence postale européenne applicable aux plateformes de commerce électronique. En France, notamment, le régime d’autorisation de l’Arcep concerne les services d’envois de correspondance, et non la seule distribution de colis.

Pas davantage ne remet-il en cause le tarif minimal français de livraison des livres neufs, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État le 13 mai 2026. Là où le contentieux français portait sur la somme facturée au lecteur, le différend italien concerne les obligations administratives des entreprises qui prennent en charge l’expédition des marchandises pour le compte de vendeurs tiers.

Reste désormais au Conseil d’État italien à déterminer si les activités des trois sociétés répondent aux critères dégagés par la CJUE et si l’autorisation exigée par la réglementation nationale était justifiée et proportionnée. Le sort des 300.000 € d’amendes infligées en 2018 dépendra de cette appréciation.

L’interprétation retenue ce 26 novembre s’impose également aux autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Pour l'heure, l'entreprise n'a pas encore réagi à l'arrêt de la Cour.

Crédits photo : Amazon Italia

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com