Titulaire des droits sur de nombreux romans et récits de Donjons & Dragons, Wizards of the Coast renonce à sa part des indemnités issues de l’accord judiciaire conclu avec Anthropic, selon un courrier rendu public par le romancier James Lowder. Une décision qui intervient alors que débute la distribution du fonds de 1,5 milliard $.
Le 26/11/2026 à 12:01 par Clément Solym
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26/11/2026 à 12:01
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Le 19 novembre, James Lowder, auteur ayant notamment travaillé sur les univers des Royaumes oubliés et de Ravenloft, a dévoilé la teneur d’un courrier adressé aux écrivains concernés. Wizards of the Coast y explique avoir déposé des demandes d’indemnisation en son nom, en sa qualité de titulaire des droits sur les ouvrages.
Mais la filiale de Hasbro entend faire bénéficier les créateurs des sommes qui lui reviennent. Un représentant de l’entreprise a confirmé le principe de cette redistribution auprès de Wargamer, ce 20 novembre. D’après Lowder, qui a rendu publique la décision, le transfert portera sur l’intégralité de la part de l’éditeur.
Plusieurs mois de discussions ont précédé cette annonce, rapporte le romancier, qui souligne notamment le rôle joué par R. A. Salvatore, créateur du personnage de Drizzt Do’Urden. Lowder estime que les sommes abandonnées par la société pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Aucun montant individuel n’a toutefois été communiqué.
Approuvé définitivement par la justice américaine le 20 juillet 2026, l’accord conclu avec Anthropic représente 1,5 milliard $. Il fait suite à une action collective engagée par des écrivains contre le développeur de Claude, notamment à propos de l’acquisition de copies piratées de leurs livres. Le règlement ne constitue pas une condamnation générale de l’entraînement des IA sur des œuvres protégées.
La distribution de cette somme pose la question de sa répartition entre les différents ayants droit, un dossier que nous suivons à la trace. Lorsque les droits sont partagés entre un auteur et son éditeur, une division à parts égales est prévue par défaut, sous réserve d’autres accords applicables. Le cas de Wizards of the Coast concerne des œuvres dont l’entreprise détient les droits : sa décision de transférer sa part est donc distincte de cette règle générale.
Le site officiel de l’accord judiciaire annonçait les premiers règlements durant la semaine du 23 novembre, comme nous l'avions précédemment indiqué. Ils doivent représenter environ 70 % de l’indemnité attribuée à chaque œuvre, le solde étant distribué après le dernier versement d’Anthropic au fonds.
Crédits illustration : D&D
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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14/10/2026, 14:45
Un titre existe, son fichier est correct et sa couverture convaincante. Pourtant, les ventes ne décollent pas. Avant d’accuser l’algorithme, il faut examiner ce qu’il reçoit : catégorie trop large, résumé maigre, prix ancien, droits mal déclarés ou ISBN partagé entre plusieurs formats. La fiche produit est souvent la première scène de l’enquête.
12/10/2026, 15:04
Le groupe japonais Nippan a confirmé des ventes de livres à Anthropic entre décembre 2024 et décembre 2025. Sa filiale chargée de l’exportation affirme avoir ignoré que ces achats étaient destinés à l’intelligence artificielle. Cette réponse, adressée aux éditeurs de l’archipel, apporte un nouvel éclairage au projet Panama, l’opération de numérisation massive menée par l’entreprise américaine.
12/10/2026, 12:53
Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À Francfort, l’industrie allemande du livre veut savoir précisément quelles œuvres ont servi à entraîner les intelligences artificielles. Soutenu par 120 éditeurs lors de son lancement, le « Frankfurt Appeal » interpelle la Commission et le Parlement européens ainsi que le gouvernement allemand. Au programme : transparence œuvre par œuvre, marché de licences et moyens renforcés pour faire respecter le droit d’auteur.
12/10/2026, 10:25
Plus d'un jeune Français sur deux lit des webtoons, au moins occasionnellement. Une étude publiée le 5 octobre 2026 par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) confirme la popularité de ces bandes dessinées numériques, particulièrement chez les moins de 35 ans. Mais pour Kim Thouvenin, présidente de Protoon, première association professionnelle française du secteur, l'enquête passe à côté d'une question essentielle : comment se porte la création française ?
09/10/2026, 17:57
Audible ne veut plus seulement faire écouter. La filiale d’Amazon teste, aux États-Unis et au Royaume-Uni, trois fonctions destinées à prolonger l’expérience d’un livre audio : suivre les personnages, faire apparaître des éléments visuels et, bientôt, converser avec une figure du récit grâce à l’intelligence artificielle générative. Le premier terrain d’essai est Dracula, dans une nouvelle adaptation maison publiée le 1er octobre.
07/10/2026, 16:14
Tapas fermera définitivement le 31 mars 2027. La plateforme américaine de webcomics et de romans en ligne, rachetée par Kakao Entertainment en 2021, a officialisé l’arrêt de son activité le 1er octobre. Depuis cette date, les utilisateurs ne peuvent plus acquérir de nouveaux « Ink », la monnaie virtuelle du site. Et les lecteurs ne conserveront pas leur bibliothèque après la disparition du service : les épisodes déjà débloqués deviendront eux aussi inaccessibles, sans possibilité de transfert vers KakaoPage ou Kakao Webtoon.
02/10/2026, 14:55
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