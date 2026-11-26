Le 19 novembre, James Lowder, auteur ayant notamment travaillé sur les univers des Royaumes oubliés et de Ravenloft, a dévoilé la teneur d’un courrier adressé aux écrivains concernés. Wizards of the Coast y explique avoir déposé des demandes d’indemnisation en son nom, en sa qualité de titulaire des droits sur les ouvrages.

Mais la filiale de Hasbro entend faire bénéficier les créateurs des sommes qui lui reviennent. Un représentant de l’entreprise a confirmé le principe de cette redistribution auprès de Wargamer, ce 20 novembre. D’après Lowder, qui a rendu publique la décision, le transfert portera sur l’intégralité de la part de l’éditeur.

Plusieurs mois de discussions ont précédé cette annonce, rapporte le romancier, qui souligne notamment le rôle joué par R. A. Salvatore, créateur du personnage de Drizzt Do’Urden. Lowder estime que les sommes abandonnées par la société pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Aucun montant individuel n’a toutefois été communiqué.

À qui reviennent les indemnités ?

Approuvé définitivement par la justice américaine le 20 juillet 2026, l’accord conclu avec Anthropic représente 1,5 milliard $. Il fait suite à une action collective engagée par des écrivains contre le développeur de Claude, notamment à propos de l’acquisition de copies piratées de leurs livres. Le règlement ne constitue pas une condamnation générale de l’entraînement des IA sur des œuvres protégées.

La distribution de cette somme pose la question de sa répartition entre les différents ayants droit, un dossier que nous suivons à la trace. Lorsque les droits sont partagés entre un auteur et son éditeur, une division à parts égales est prévue par défaut, sous réserve d’autres accords applicables. Le cas de Wizards of the Coast concerne des œuvres dont l’entreprise détient les droits : sa décision de transférer sa part est donc distincte de cette règle générale.

Le site officiel de l’accord judiciaire annonçait les premiers règlements durant la semaine du 23 novembre, comme nous l'avions précédemment indiqué. Ils doivent représenter environ 70 % de l’indemnité attribuée à chaque œuvre, le solde étant distribué après le dernier versement d’Anthropic au fonds.

Crédits illustration : D&D

Par Clément Solym

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