Titulaire des droits sur de nombreux romans et récits de Donjons & Dragons, Wizards of the Coast renonce à sa part des indemnités issues de l’accord judiciaire conclu avec Anthropic, selon un courrier rendu public par le romancier James Lowder. Une décision qui intervient alors que débute la distribution du fonds de 1,5 milliard $.
Le 26/11/2026 à 12:01 par Clément Solym
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26/11/2026 à 12:01
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Le 19 novembre, James Lowder, auteur ayant notamment travaillé sur les univers des Royaumes oubliés et de Ravenloft, a dévoilé la teneur d’un courrier adressé aux écrivains concernés. Wizards of the Coast y explique avoir déposé des demandes d’indemnisation en son nom, en sa qualité de titulaire des droits sur les ouvrages.
Mais la filiale de Hasbro entend faire bénéficier les créateurs des sommes qui lui reviennent. Un représentant de l’entreprise a confirmé le principe de cette redistribution auprès de Wargamer, ce 20 novembre. D’après Lowder, qui a rendu publique la décision, le transfert portera sur l’intégralité de la part de l’éditeur.
Plusieurs mois de discussions ont précédé cette annonce, rapporte le romancier, qui souligne notamment le rôle joué par R. A. Salvatore, créateur du personnage de Drizzt Do’Urden. Lowder estime que les sommes abandonnées par la société pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Aucun montant individuel n’a toutefois été communiqué.
Approuvé définitivement par la justice américaine le 20 juillet 2026, l’accord conclu avec Anthropic représente 1,5 milliard $. Il fait suite à une action collective engagée par des écrivains contre le développeur de Claude, notamment à propos de l’acquisition de copies piratées de leurs livres. Le règlement ne constitue pas une condamnation générale de l’entraînement des IA sur des œuvres protégées.
La distribution de cette somme pose la question de sa répartition entre les différents ayants droit, un dossier que nous suivons à la trace. Lorsque les droits sont partagés entre un auteur et son éditeur, une division à parts égales est prévue par défaut, sous réserve d’autres accords applicables. Le cas de Wizards of the Coast concerne des œuvres dont l’entreprise détient les droits : sa décision de transférer sa part est donc distincte de cette règle générale.
Le site officiel de l’accord judiciaire annonçait les premiers règlements durant la semaine du 23 novembre, comme nous l'avions précédemment indiqué. Ils doivent représenter environ 70 % de l’indemnité attribuée à chaque œuvre, le solde étant distribué après le dernier versement d’Anthropic au fonds.
Crédits illustration : D&D
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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20/11/2026, 18:01
Les éditions Tinbad ont envoyé à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, sans son autorisation, pour promouvoir un essai de Sabine Prokhoris. L'ouvrage, attendu le 26 novembre, remet en cause le récit de la victime des viols de Mazan. Derrière cette opération, une argumentation développée depuis septembre 2025, qui s'appuie notamment sur des documents judiciaires et sur une lecture psychanalytique du couple Pelicot. Son avocat envisage des poursuites.
20/11/2026, 16:16
Juliette Joste rejoindra début 2027 le groupe Editis, où elle prendra la direction générale de Belfond, des Escales et des Avrils. Actuellement directrice éditoriale de L'Iconoclaste, après 10 années passées chez Grasset, elle retrouve une maison qu'elle avait déjà dirigée entre 2012 et 2014. Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation plus large des activités littéraires du groupe.
20/11/2026, 16:15
À Morlaix, dans le Finistère, la librairie Manga No Tengoku a finalement trouvé son repreneur. Fabio Scalora, 23 ans, succède à Benjamin Bleuse, qui envisageait une fermeture faute de candidat. Ancien responsable dans la grande distribution, le jeune homme raconte à ActuaLitté son changement de carrière, le financement de cette acquisition et ses ambitions pour une boutique spécialisée dans les mangas et les cartes à collectionner.
20/11/2026, 16:08
L'agence régionale Livre et lecture en Bretagne, établissement public de coopération culturelle (EPCC) réunissant l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole, annonce l'arrivée de Marie Le Roux en tant que chargée de mission patrimoine écrit Bretagne/Pays de la Loire.
20/11/2026, 14:51
Après avoir annoncé une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle des commerces touchés par les dégradations ayant eu lieu le 17 octobre, en marge des manifestations, le gouvernement précise désormais l'accès à une autre aide financière, pour les petites entreprises ayant subi une baisse de 25 % de leur chiffre d'affaires, sur une période plus étendue.
20/11/2026, 10:39
« Plonger dans un roman » s'incarne ici pleinement. Bleu métal est une aventure, portée par la culture ma’ohi et Tea, une des rares femmes descendues dans les abysses. Son émerveillement se heurte à la réalité brutale de l'exploitation minière des fonds marins. L'Océan l'a choisie comme alliée. Projet porté par Vaia Tuuhia et Claire Streit.
20/11/2026, 09:30
Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
19/11/2026, 16:49
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l'Assemblée nationale a donné le ton d'un débat parlementaire qui s'annonce mouvementé. Alors que le Sénat s'apprête à se pencher à son tour sur le texte, ce vendredi 20 novembre, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », à l'Assemblée nationale, « regrette profondément la baisse importante des crédits ».
19/11/2026, 15:43
Deux ans après son ouverture, au 42, rue d'Orléans, à Saumur, la bouquinerie Imaginarium a fermé définitivement ses portes le 5 novembre dernier, à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire.
19/11/2026, 11:41
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