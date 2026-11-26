Un ISBN, un prix, un résumé, une couverture : pour peu qu’elles soient correctement renseignées et transmises, ces données permettent à un ouvrage de figurer dans le catalogue d’une librairie située à plusieurs milliers de kilomètres de son pays de publication.

Pour améliorer la visibilité des publications en langue espagnole, la Fédération des associations d’éditeurs d’Espagne s’associe à NielsenIQ BookData, spécialiste des informations bibliographiques et de la mesure des ventes.

Le partenariat, annoncé ce 19 novembre, confie à l’entreprise la distribution mondiale des métadonnées en espagnol enregistrées dans DILVE, la plateforme administrée par la fédération. L’accord concerne aussi bien les publications espagnoles que celles éditées dans cette langue à travers le monde, dès lors qu’elles figurent dans la base.

Les catalogues de 9400 éditeurs

DILVE-ISBN permet aux professionnels de centraliser les renseignements relatifs à leurs publications, de les enrichir et de transmettre automatiquement leurs mises à jour aux différents acteurs de la chaîne du livre.

La plateforme rassemble plus de deux millions de références, auxquelles s’ajoutent 1,1 million de visuels de couverture. Actualisées quotidiennement, les notices sont fournies au format ONIX 3.1, un standard international conçu pour faciliter les échanges informatiques entre éditeurs, distributeurs et détaillants.

Les clients de NielsenIQ BookData pourront ainsi accéder, auprès d’un même fournisseur, à des informations bibliographiques en anglais et en espagnol, directement intégrables à leurs propres systèmes.

Deux zones géographiques restent exclues de l’accord : l’Espagne et l’Amérique latine, où NielsenIQ continuera de s’appuyer sur les ressources de DILVE pour ses activités de mesure des ventes.

Mieux référencer pour mieux vendre

Pour les éditeurs, l’intérêt de cette opération réside dans la possibilité de faire connaître leurs catalogues au-delà des circuits commerciaux habituels. Les librairies étrangères disposeront notamment des éléments nécessaires pour présenter les ouvrages à leur clientèle, tandis que les bibliothèques pourront enrichir leurs outils de recherche et d’acquisition.

Si l’accord facilite le référencement des publications, il ne règle toutefois pas les questions liées à leur acheminement : aucun dispositif de distribution physique des ouvrages n’a été annoncé par les partenaires. Ce qui n'enlève rien à l’intérêt de cette offre pour les établissements qui desservent des publics multilingues.

Par Nicolas Gary

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