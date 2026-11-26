« Une dernière bamboche, pour ne pas se dire au revoir, mais pour vous dire merci » : ainsi Julie Stefaniak a-t-elle voulu mettre le point final à la librairie La Rêverie, qu'elle avait installée au 21, rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes) en 2022, avant un déménagement au 26 de la même rue.

Le 13 novembre dernier, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a en effet prononcé la liquidation judiciaire du commerce, placé en redressement en mai 2026.

« La librairie était rentrée dans une spirale infernale : je ne recevais pas les nouveautés, les clients ne pouvaient pas commander, donc je ne pouvais pas vendre. Cette situation a généré chez moi du stress et de l'anxiété. Aujourd'hui, il m'est difficile de lire une ligne ou de venir à la librairie », nous expliquait-elle alors. La procédure de redressement judiciaire venait finalement soulager un quotidien devenu pesant.

Julie Stefaniak pointait par ailleurs le manque de solidarité des grands distributeurs de livres, citant Hachette et Sodis (groupe Madrigall/Gallimard). « Ces groupes ne nous facilitent jamais la vie : ils sortent des nouveautés de plus en plus nombreuses, n'accordent jamais de remises plus importantes aux librairies et nous balancent des argumentaires de 400 pages. En tant que libraires, nous sommes totalement ignorés », déplorait-elle.

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Elle soulignait la puissance économique de ces groupes, à laquelle il était difficile, pour une librairie, de s'opposer, ce qui faisait courir le risque d'une uniformisation des tables et des ouvrages mis en avant. « Il faut que les consommateurs se rendent compte que par leurs actes d’achat, ils sont en train de construire la société de demain », indiquait encore Julie Stefaniak.

Photographie : Librairie La Rêverie

Par Antoine Oury

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