Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard, daté du 4 septembre dernier mais publié au Journal officiel de ce 26 novembre, fait état de plusieurs nominations au conseil d'administration du Centre des monuments nationaux. Dont celle du journaliste, acteur et auteur Stéphane Bern, au titre des personnalités qualifiées.
Le 26/11/2026 à 09:48 par Antoine Oury
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26/11/2026 à 09:48
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D'après l'arrêté signé par Catherine Pégard, 5 personnalités font leur entrée au sein du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux (CMN) :
Stéphane Bern, journaliste, animateur de télévision et écrivain, spécialiste de l'histoire et du patrimoine
François Bonneau, président du conseil régional de Centre-Val de Loire
Jean Castex, président-directeur général de la SNCF
Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France
Véronique Matillon, maire de Rambouillet
Né à Lyon en 1963, Stéphane Bern a peu à peu incarné la vulgarisation historique et patrimoniale dans les médias, particulièrement à la radio et à la télévision, parallèlement à un intérêt marqué pour la royauté et les monarchies. Secrets d’Histoire, Laissez-vous guider, le Village préféré des Français ou le Monument préféré des Français font partie des émissions qu'il anime, parallèlement à la couverture ponctuelle d'événements exceptionnels, comme la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre 2024.
Stéphane Bern est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, consacrés à des figures, historiques ou contemporaines, de la monarchie, à des anecdotes historiques ou encore au patrimoine en général. La majorité de ces livres est parue chez Albin Michel, avec des publications plus récentes, toutefois, chez Plon (Les secrets de… l'Élysée, Les secrets du château de Windsor) et Fayard (Les énigmes de l'Histoire - Le Louvre).
À LIRE - Hauts-de-France : Alexis Neviaski nommé directeur régional des affaires culturelles
En juin 2026, Stéphane Bern a été élu à l'Académie des beaux-arts, au fauteuil III de la section des membres libres, précédemment occupé par le directeur d'opéra Hugues R. Gall (1940-2024).
Le conseil d'administration du Centre des monuments nationaux est présidé par Marie Lavandier, la présidente de l'établissement public. À ses côtés y siègent un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes, un représentant du ministre du Tourisme, deux représentants du ministère du Budget, deux représentants du ministère de la Culture, cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, ainsi que trois représentants du personnel.
Photographie : Stéphane Bern en 2022 (Mathlober15, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le tri des colis, le contrôle des sous-traitants et la gestion des casiers de retrait sont au cœur d’un litige qui oppose trois filiales italiennes d’Amazon au régulateur national. La Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt le jeudi 26 novembre 2026 à 9 h 30. Les sociétés contestent des amendes de 300 000 € au total.
20/11/2026, 16:37
Les éditions Tinbad ont envoyé à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, sans son autorisation, pour promouvoir un essai de Sabine Prokhoris. L'ouvrage, attendu le 26 novembre, remet en cause le récit de la victime des viols de Mazan. Derrière cette opération, une argumentation développée depuis septembre 2025, qui s'appuie notamment sur des documents judiciaires et sur une lecture psychanalytique du couple Pelicot. Son avocat envisage des poursuites.
20/11/2026, 16:16
Juliette Joste rejoindra début 2027 le groupe Editis, où elle prendra la direction générale de Belfond, des Escales et des Avrils. Actuellement directrice éditoriale de L'Iconoclaste, après 10 années passées chez Grasset, elle retrouve une maison qu'elle avait déjà dirigée entre 2012 et 2014. Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation plus large des activités littéraires du groupe.
20/11/2026, 16:15
À Morlaix, dans le Finistère, la librairie Manga No Tengoku a finalement trouvé son repreneur. Fabio Scalora, 23 ans, succède à Benjamin Bleuse, qui envisageait une fermeture faute de candidat. Ancien responsable dans la grande distribution, le jeune homme raconte à ActuaLitté son changement de carrière, le financement de cette acquisition et ses ambitions pour une boutique spécialisée dans les mangas et les cartes à collectionner.
20/11/2026, 16:08
L'agence régionale Livre et lecture en Bretagne, établissement public de coopération culturelle (EPCC) réunissant l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole, annonce l'arrivée de Marie Le Roux en tant que chargée de mission patrimoine écrit Bretagne/Pays de la Loire.
20/11/2026, 14:51
Exclusif — Depuis des années, les traducteurices revendiquent une visibilité plus importante de leur travail, auprès des éditeurs, mais aussi dans les médias et au sein des sélections des prix littéraires. Un traducteur a assigné les éditions Flammarion devant le tribunal judiciaire de Paris, assurant que la mention de son nom sur trois ouvrages qu'il avait traduits « n'était conforme ni au contrat ni au code des usages de l'édition ».
20/11/2026, 13:40
Après avoir annoncé une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle des commerces touchés par les dégradations ayant eu lieu le 17 octobre, en marge des manifestations, le gouvernement précise désormais l'accès à une autre aide financière, pour les petites entreprises ayant subi une baisse de 25 % de leur chiffre d'affaires, sur une période plus étendue.
20/11/2026, 10:39
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