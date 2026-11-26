D'après l'arrêté signé par Catherine Pégard, 5 personnalités font leur entrée au sein du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux (CMN) :

Stéphane Bern, journaliste, animateur de télévision et écrivain, spécialiste de l'histoire et du patrimoine

François Bonneau, président du conseil régional de Centre-Val de Loire

Jean Castex, président-directeur général de la SNCF

Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France

Véronique Matillon, maire de Rambouillet

Né à Lyon en 1963, Stéphane Bern a peu à peu incarné la vulgarisation historique et patrimoniale dans les médias, particulièrement à la radio et à la télévision, parallèlement à un intérêt marqué pour la royauté et les monarchies. Secrets d’Histoire, Laissez-vous guider, le Village préféré des Français ou le Monument préféré des Français font partie des émissions qu'il anime, parallèlement à la couverture ponctuelle d'événements exceptionnels, comme la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre 2024.

Stéphane Bern est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, consacrés à des figures, historiques ou contemporaines, de la monarchie, à des anecdotes historiques ou encore au patrimoine en général. La majorité de ces livres est parue chez Albin Michel, avec des publications plus récentes, toutefois, chez Plon (Les secrets de… l'Élysée, Les secrets du château de Windsor) et Fayard (Les énigmes de l'Histoire - Le Louvre).

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En juin 2026, Stéphane Bern a été élu à l'Académie des beaux-arts, au fauteuil III de la section des membres libres, précédemment occupé par le directeur d'opéra Hugues R. Gall (1940-2024).

Le conseil d'administration du Centre des monuments nationaux est présidé par Marie Lavandier, la présidente de l'établissement public. À ses côtés y siègent un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes, un représentant du ministre du Tourisme, deux représentants du ministère du Budget, deux représentants du ministère de la Culture, cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, ainsi que trois représentants du personnel.

Photographie : Stéphane Bern en 2022 (Mathlober15, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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