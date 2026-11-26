Paru en 2016 en France dans une traduction de Matthieu Farcot chez Michel Lafon, Le Chant du rossignol est depuis paru en petit format (Le Livre de Poche, 2017). Son adaptation a été confiée au réalisateur Michael Morris, qui a signé Bridget Jones : folle de lui en 2025.

Au casting du film, outre les sœurs Fanning, Edmund Donovan, Shira Haas, Mark Rylance, Albrecht Schuch, Douglas Hodge, Gwilym Lee et Vinette Robinson. Le scénario, adapté du livre de Kristin Hannah, est l'œuvre de Dana Stevens (The Woman King).

Le projet d'adaptation du Chant du rossignol a connu des hauts et des bas, puisque la première impulsion remonte à 2015, tout de même. La réalisatrice et actrice Mélanie Laurent devait même tenir la caméra pour cette adaptation, mais elle s'est d'abord tournée vers Le Bal des folles (d'après un autre livre, celui de Victoria Mas, paru chez Albin Michel en 2019) avant de céder sa place.

Par Antoine Oury

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