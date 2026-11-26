À compter du 1er décembre prochain, pour une durée de quatre ans et avec une période probatoire de six mois, Alexis Neviaski prend la direction de la Drac Hauts-de-France.

Né en 1968, ce conservateur général du patrimoine a d'abord été officier au sein de l'armée de Terre (1990-2003), avant d'intégrer le service historique de la Défense en tant que chargé d'études. Passé par l’Institut national du patrimoine, il rejoint le conservateur du musée d’Aubagne en 2008 pour y assurer le suivi scientifique et la gestion de l'ensemble du patrimoine culturel de la Légion étrangère.

Entre 2011 et 2016, il rejoint le ministère de la Défense en tant que chargé de mission pour les opérateurs culturels, avant de prendre la tête de la délégation au patrimoine, pour superviser la politique culturelle du ministère.

Depuis juin 2021, il était en poste au sein de la Drac Grand Est, en tant que directeur régional adjoint. Son arrivée à la tête de la Drac Hauts-de-France signifie que ce poste devient vacant, et le ministère de la Culture a également diffusé la fiche de poste correspondante. Il succède pour sa part à Hilaire Multon, en poste depuis la fin d'année 2020.

Alexis Neviaski est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Képi blanc, casque d'acier et croix gammée : Subversion au cœur de la Légion étrangère (Fayard, 2012), Le Père Jacques, Carme, éducateur, résistant (Tallandier, 2015) et, plus récemment, Le séminaire des barbelés (Artège, 2026).

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Service déconcentré du ministère de la Culture, placée sous l'autorité du Préfet de région, la Drac Hauts-de-France est présente sur deux sites, à Lille et Amiens, et dans cinq Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP). Elle est dotée de 179 emplois.

Elle est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création, d'aider à la diffusion des œuvres.

Photographie : L'Hôtel Scrive, à Lille, qui abrite le siège régional de la DRAC Île-de-France (PIERRE ANDRE LECLERCQ, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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