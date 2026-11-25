ActuaLitté examinera, au fil de leur présentation, les propositions des différents candidats pour le livre et, plus largement, la culture, en relevant leurs avancées, leurs limites et leurs zones d’ombre. La rédaction proposera ensuite aux candidats des entretiens afin d’approfondir leurs engagements et leurs modalités de mise en œuvre.

Coup d’envoi avec La France insoumise, dont le programme présidentiel est disponible en librairie depuis début novembre : 1069 mesures, dont 238 nouvelles et 118 modifiées ou précisées. Le chapitre « Humaniser par la culture et le sport » ne consacre que quelques lignes au livre, mais d’autres engagements, répartis entre les volets médiatique, éducatif et numérique, concernent directement la filière.

Interrogée le 21 novembre par LCP, Clémence Guetté assure que l’ensemble des mesures a déjà été chiffré. Leur traduction budgétaire sur cinq ans sera dévoilée début 2027, tandis qu’une quarantaine de plans thématiques doivent compléter le programme. Celui consacré à la culture reste à paraître.

Un plan d’indépendance encore à définir

La France insoumise entend « lancer un plan d’envergure pour la diversité et l’indépendance dans l’édition », tout en renforçant les moyens du Centre national du livre (CNL). Ni l’enveloppe envisagée, ni les bénéficiaires prioritaires, ni les dispositifs économiques ne sont détaillés.

Cet engagement intervient alors que les sénateurs Les Républicains Pauline Martin et Mathieu Darnaud proposent, depuis avril 2026, la suppression du CNL au 1er janvier 2027, avec un transfert de ses missions au ministère de la Culture. Le SNE, la SGDL, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels s’y opposent, défendant notamment l’indépendance des commissions chargées d’attribuer les aides.

En deux ans, le CNL a perdu près de 22 % de son enveloppe budgétaire, ramenée à 22,39 millions € en 2026, avec un déficit de 5,3 millions €. Les restrictions ont déjà entraîné l’abandon de dispositifs consacrés à la transition écologique des librairies et à la lecture intergénérationnelle. Malgré une dotation prévue de 23,875 millions € en 2027, dont une rallonge destinée aux librairies indépendantes en région, l’établissement ne retrouverait pas l’équilibre de ses comptes.

Au-delà du montant des crédits, leur origine mérite aussi d’être précisée. Depuis la suppression de ses deux taxes affectées en 2019, sur l’édition et les appareils de reproduction et d’impression, le CNL dépend des arbitrages budgétaires annuels de l’État. LFI n’indique pas si elle entend revenir sur ce modèle.

Deux taxes déjà au Parlement

L’action parlementaire des Insoumis apporte quelques indications. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, la députée Sarah Legrain et ses collègues ont déposé, le 10 octobre, deux amendements concernant la filière. Le premier instaurait une contribution annuelle de 1 % sur le chiffre d’affaires réalisé dans l’édition, la diffusion, la distribution et la vente en ligne de livres, pour les entreprises dépassant 50 millions € de chiffre d’affaires dans ces activités. Les recettes soutiendraient les librairies indépendantes et les petits éditeurs.

Le second prévoyait une taxe de 10 centimes par exemplaire neuf détruit au pilon, assortie d’un abattement pour les petites structures. Son produit alimenterait un fonds géré par le CNL, destiné à l’édition indépendante et aux maisons répondant à des critères écologiques. Ces deux amendements, rejetés le 2 novembre 2026, ne figurent pas explicitement dans le programme présidentiel.

La première mesure rejoint néanmoins une revendication du Syndicat de la librairie française (SLF), qui réclame une aide urgente et massive financée par les grands opérateurs du secteur. Le SNE privilégie, pour sa part, une taxation des ventes de livres d’occasion.

Reste également la question de l’accès au marché des éditeurs indépendants : la liquidation de Makassar, en septembre, a rappelé leur dépendance aux réseaux de diffusion-distribution, dont le programme ne précise pas les conditions de soutien.

De l’édition à la distribution

Dans son chapitre consacré aux médias, LFI annonce une loi anti-concentration visant les rapprochements entre presse, télévision, radio et industries culturelles, dont l’édition, le cinéma et la publicité. Elle entend également empêcher un même groupe de contrôler la production de contenus et les infrastructures de diffusion. La prise de contrôle de Fnac Darty par Daniel Křetínský, déjà propriétaire d’Editis, pose directement la question du périmètre de cette future législation : concernerait-elle aussi le rapprochement des activités d’édition et de vente au détail ?

En octobre 2025, la députée écologiste Sophie Taillé-Polian avait déposé une proposition de loi visant à interdire, sous certaines conditions, la détention simultanée de plus de 20 % du capital d’une entreprise d’édition et d’une société de presse ou de communication audiovisuelle. Un autre texte, recentré sur les médias, a été débattu en février 2026, sans aboutir.

Bruxelles avait conditionné le rachat de Lagardère par Vivendi à la cession d’Editis et de Gala en 2023, mais autorisé la prise de contrôle de Fnac Darty en octobre 2026. Le ministère de la Culture rappelait en avril les obstacles juridiques à une réglementation sectorielle : le pluralisme éditorial ne bénéficie pas de la même protection constitutionnelle que celui des médias.

Autre enjeu, l’autonomie éditoriale, illustrée par la crise de Grasset, de l’éviction d’Olivier Nora à la nomination de Lise Boëll. La sénatrice socialiste Sylvie Robert défend une clause de conscience dans les contrats d’édition, autorisant leur rupture en cas de changement de ligne éditoriale. LFI prévoit de renforcer les droits collectifs des rédactions, mais ne détaille aucun dispositif comparable dans l’édition.

Le mouvement souhaite parallèlement démanteler les monopoles privés dans la création et la diffusion artistiques et empêcher leur formation. Les seuils d’intervention, les pouvoirs des autorités de contrôle et le sort des groupes déjà constitués restent à préciser.

Bibliothèques gratuites et lutte contre l’illettrisme

LFI souhaite par ailleurs généraliser la gratuité des bibliothèques. Si l’accès aux 15.500 établissements territoriaux est déjà libre et gratuit, 64 % seulement proposent une offre gratuite, selon les données ministérielles pour 2025. La mesure concerne donc notamment l’inscription et l’emprunt, sans compensation financière détaillée pour les collectivités.

Le programme prévoit également de développer les équipements culturels dans les territoires moins bien dotés, de pérenniser les financements associatifs et de déployer des services publics itinérants dans les communes isolées.

Sur le plan éducatif, LFI entend éradiquer l’illettrisme chez les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à l’horizon 2032. Son programme éducatif prévoit un service public de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, des formations gratuites, un soutien aux associations et des campagnes de sensibilisation. La gratuité des manuels et fournitures scolaires figure également parmi les engagements, aux côtés de celle de la cantine, des transports et des activités périscolaires.

Un « domaine public commun »

Pour les écrivains, illustrateurs, traducteurs et autres artistes-auteurs, LFI propose un système de « continuité de revenus », financé par une hausse des cotisations des diffuseurs, ainsi que des élections professionnelles adaptées et des instances représentatives de démocratie sociale.

Destinée à couvrir les périodes de création et les interruptions de rémunération, la mesure rejoint une revendication défendue depuis plusieurs années par des organisations professionnelles. Une proposition de loi en ce sens avait été rejetée au Sénat le 18 décembre 2025, par 206 voix contre 118.

LFI souhaite également instaurer un « domaine public commun » : une redevance sur les usages commerciaux des œuvres dont les droits patrimoniaux ont expiré financerait de nouvelles créations.

Pour les éditeurs, actuellement libres d’exploiter ces œuvres sous réserve notamment du respect du droit moral, le changement serait conséquent.

Intelligence artificielle : rémunérer les œuvres utilisées

La France insoumise distingue les usages commerciaux et non commerciaux de l’intelligence artificielle générative. Son chapitre culturel prévoit des accords garantissant une rémunération équitable aux créateurs dont les œuvres sont utilisées, sans préciser les modalités de négociation, de rémunération ou d’identification des contenus exploités.

Cette dernière question fait déjà l’objet d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des œuvres par les fournisseurs d’IA. Adoptée à l’unanimité au Sénat en avril, elle n’a pas pu être examinée à l’Assemblée nationale le 19 novembre.

Le volet numérique prévoit par ailleurs le signalement de toute intervention de l’IA dans les productions écrites et visuelles, la création d’une autorité nationale de contrôle et le développement de modèles spécialisés, notamment pour la culture, avec les professionnels concernés.

Un budget culturel de 1 % du PIB

LFI entend consacrer chaque année 1 % du produit intérieur brut aux dépenses publiques pour l’art, la culture et la création. Un objectif distinct de la revendication historique d’un ministère de la Culture doté de 1 % du budget de l’État.

À titre indicatif, selon l’Insee, le budget du ministère de la Culture atteint 4,45 milliards € en 2026, soit 0,15 % du PIB prévisionnel, auxquels s’ajoutent environ 5 milliards € de dépenses culturelles des autres ministères (0,16 % du PIB). Les collectivités territoriales ont, quant à elles, consacré 10 milliards € à la culture en 2024, soit 0,34 % du PIB de cette année-là.

Selon Eurostat, les dépenses publiques françaises consacrées aux services culturels représentaient 0,6 % du PIB en 2024, et 0,9 % en incluant l’audiovisuel et l’édition. L’objectif de LFI correspondrait à quelque 30,5 milliards € annuels, sur la base du PIB prévisionnel de 2026.

Le mouvement souhaite pérenniser les financements des structures culturelles, réduire les inégalités territoriales et supprimer les avantages fiscaux liés au mécénat culturel.

Pass Culture, cinéma et création artistique

LFI prévoit de réorienter les moyens du pass Culture vers les projets collectifs dans les établissements scolaires, sans annoncer explicitement la suppression de l’ensemble des dispositifs existants. Une mesure qui intervient après le gel des crédits de la part collective en 2025 et une nouvelle baisse envisagée pour 2027. Le programme prévoit aussi une association sportive et culturelle dans chaque école primaire et un renforcement de l’enseignement artistique public et associatif.

Dans les autres secteurs culturels, le mouvement entend faire de l’audiovisuel public le premier financeur du cinéma français, revoir la chronologie des médias et créer une médiathèque numérique publique et gratuite, avec une offre de vidéo à la demande. Une contribution audiovisuelle universelle et progressive financerait le service public.

LFI souhaite également créer un centre national du jeu vidéo et renforcer sa filière publique de formation, ainsi qu’améliorer le régime des intermittents du spectacle et leur accès aux droits. Le programme prévoit enfin de lutter contre les discriminations et les violences dans les milieux artistiques, notamment dans l’accès aux fonctions de création, de direction et de programmation.

La francophonie, sans volet éditorial spécifique

Le volet international prévoit enfin un Erasmus francophone, une académie de la Francophonie, le renforcement des Instituts français et des Alliances françaises, ainsi que de nouveaux espaces d’expression culturelle. Aucune mesure spécifique ne concerne toutefois les aides à la traduction, la diffusion internationale des livres ou les coopérations entre éditeurs francophones.

Renforcement du CNL, lutte contre la concentration, protection sociale des artistes-auteurs et rémunération des créateurs face à l’intelligence artificielle : les principaux axes de la politique du livre de LFI sont identifiables. Reste notamment à connaître la place réservée aux librairies indépendantes, aux petites maisons d’édition et aux acteurs de la diffusion-distribution dans le futur plan sectoriel.

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En attendant les urnes, Jean-Luc Mélenchon a déjà pris la tête des meilleures ventes de livres. Publié le 6 novembre aux éditions La Dispute, L’Avenir en commun, le programme de la Nouvelle France s’est écoulé à 39.057 exemplaires dès sa première semaine, selon Edistat, puis à 15.096 exemplaires du 9 au 15 novembre, portant son cumul à 54.153 ventes.

Crédits photo : Jean-Luc Mélenchon (The Left, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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