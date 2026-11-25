20 ouvrages francophones, issus de vingt maisons d’édition différentes, figuraient dans la sélection dévoilée en octobre. Répartis en quatre catégories — livre illustré, fiction juniors, fiction ados et bande dessinée —, ils ont été départagés par des jurys composés de jeunes âgés de 8 à 18 ans. Un collège de critiques et de professionnels du livre a, de son côté, attribué la Pépite d’Or.

Portées par le Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse, en partenariat avec Place des libraires, les Pépites des jeunes jurys bénéficient du soutien de la Fondation Groupe ADP, engagée dans la lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire. Le Crédit Mutuel de la Dhuys est mécène de la Pépite d’Or.

Aurélien Farina succède à Adèle Maury, récompensée en 2025 pour Béril en bataille, publié chez Sarbacane. Avec Toute petite encyclopédie, paru en avril dernier, l’auteur et illustrateur propose un imagier qui explore les relations entre les objets, les formes et les mots.

Destiné aux enfants dès 2 ans, l’ouvrage rassemble plus de 160 images, organisées autour de cinq principes : les associations, les transformations, les oppositions, les ressemblances sonores et les multiplications. Au fil des pages, les rapprochements visuels et les jeux de langage invitent les plus jeunes à observer et à appréhender leur environnement autrement.

Né en 1984, Aurélien Farina a étudié à Sciences Po Paris et à la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD), avant de fonder son studio de création graphique et éditoriale, Paper! Tiger!, à Paris. Enseignant en design graphique depuis 2015, il explore les relations entre le jeu, la typographie et l’image. Il a cosigné avec Sophie Cure le Cahier d’exploration graphique (B42, 2022) et avait déjà collaboré avec les éditions Thierry Magnier en 2017 pour Caché !, un album de Corinne Dreyfuss destiné aux tout-petits.

Le jury de la Pépite d’Or 2026 réunissait Nils Ahl, directeur du Salon du livre et de la presse jeunesse, Alexis Demeyer (France Inter), Fabienne Jacob (Livres Hebdo), Marine Landrot (Télérama), Laurent Marsick (RTL), Sandrine Mariette (Elle), Juliette Psaume (librairie Le Guillemet, Paris 9e), Frédérique Roussel (Libération) et Marie-José Sirach (L’Humanité).

Les quatre Pépites des jeunes lecteurs

Pépite Livre illustré : Le Grand Voyage des Bibis, d’Éponine Cottey (éditions 2042)

Après Bienvenue à Bibiville, Éponine Cottey retrouve sa communauté de petits chiens. La destruction d’une station-service, dont dépendait leur approvisionnement en nourriture, les contraint à prendre la route.

À vélo, en trottinette ou en skateboard, ils rencontrent d’autres animaux et découvrent de nouvelles manières de se nourrir, de construire et de vivre ensemble. Une aventure qui aborde les questions de solidarité et d’adaptation à son environnement.

Pépite Fiction juniors : Au pied des montagnes, de Gwendoline Gauthier et Sarah Hebborn, illustré par Fanny Dreyer (Versant Sud Jeunesse)

Dans un pays où le nouveau président sépare la population entre Parallélogrammes et Triangles, la jeune Kuzma doit fuir les persécutions. Elle s’invente alors une sœur, Adna, qui l’accompagne dans son exil. Adapté d’un spectacle vivant, à mi-chemin entre le roman et l’album, le récit aborde la guerre, le fascisme et l’exclusion à travers le regard d’une enfant.

Pépite Fiction ados : Jeanne jusqu’à preuve du contraire, de Julien Dufresne-Lamy (Actes Sud Jeunesse).

Inspiré d’une affaire judiciaire américaine, le roman revient sur la relation entre Barnabé, un adolescent en souffrance psychologique, et Jeanne, avec laquelle il échange quotidiennement sur les réseaux sociaux. Après le suicide du garçon, les messages de la jeune fille deviennent des éléments centraux de l’enquête. À travers les voix des différents protagonistes, Julien Dufresne-Lamy interroge la responsabilité individuelle, l’emprise et la place des échanges numériques dans les relations adolescentes.

Pépite Bande dessinée : Jefferson fait de son mieux, d’Antoine Ronzon, d’après Jean-Claude Mourlevat, avec des couleurs de Karen Laborie (Gallimard Bande Dessinée).

Quatre ans après leur première aventure au pays des humains, le hérisson Jefferson et son ami Gilbert, un cochon, se lancent à la recherche de Simone, une lapine mystérieusement disparue. Leur enquête les conduit vers une communauté proposant des méthodes alternatives de guérison. Antoine Ronzon poursuit ainsi son adaptation de l’univers romanesque de Jean-Claude Mourlevat, entre intrigue policière, amitié et entraide.

Les lauréats à la rencontre du public

Si les noms des lauréats sont désormais connus, la remise officielle des récompenses se déroulera dimanche 29 novembre à 15h, sur la Scène d’en haut. Baptisée « La Valse des Pépites », la cérémonie réunira les membres des différents jurys, en présence de la lectrice Frédérique Bruyas et du violoniste Lucien Alfonso. Le journaliste Benjamin Roure en assurera la modération.

Plusieurs rencontres avec les artistes récompensés jalonneront également les prochains jours du Salon :

Samedi 28 novembre, à 17h40 : battle dessinée avec Éponine Cottey, Vincent Caut, Saehan Parc et Yoon-sun Park, dans le cadre du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée.

Dimanche 29 novembre, à 16h30 : lecture dessinée de Jefferson fait de son mieux, avec Antoine Ronzon et Jean-Claude Mourlevat.

Dimanche 29 novembre, à 17h30 : lecture à deux voix et en langue des signes d’Au pied des montagnes, avec Gwendoline Gauthier, Sarah Hebborn et le comédien-signeur Samuel Hibon.

Lundi 30 novembre, à 9h30 : entretien avec Aurélien Farina, lauréat de la Pépite d’Or, animé par la journaliste Lucie Servin.

Lundi 30 novembre, à 15h15 : rencontre « La fiction à l’épreuve du réel », avec Julien Dufresne-Lamy, Marie Pavlenko et Caroline Solé, animée par Raphaële Botte.

Placée sous le thème « Aux frontières du réel », la 42e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se poursuit jusqu’au lundi 30 novembre à Paris Montreuil Expo, au 128, rue de Paris, à Montreuil. L’entrée est gratuite pour tous les publics, sur présentation d’un billet à télécharger sur le site du Salon.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : © Aurélien Farina (Thierry Magnier)

Par Hocine Bouhadjera

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