La situation peut sembler paradoxale : la librairie affirme avoir redressé ses comptes après plusieurs exercices difficiles, mais reste confrontée à des tensions de trésorerie et à un marché du livre moins favorable. « Nous ne voulons ni dramatiser artificiellement notre situation, ni vous demander de financer un projet qui ne fonctionnerait pas », expliquent les responsables.

« Mais retrouver l'équilibre ne suffit pas à effacer en quelques mois les difficultés accumulées », poursuivent-ils. Entre les échéances des emprunts, les charges courantes et les dépenses nécessaires au renouvellement des stocks, la coopérative estime manquer de moyens pour préparer la suite.

En 2021, une première mobilisation

Le Cheval dans l'Arbre a ouvert en 1986, à l'initiative de Michèle Cardonne, avant d'être repris en 1997 par Jean-Luc Pélissou. Lorsque ce dernier prépare son départ à la retraite, aucun successeur ne se présente. La disparition de cette librairie généraliste, présentée comme la seule indépendante du Vallespir, paraît alors possible.

En juillet 2020, une quinzaine d'habitants et de lecteurs commencent à organiser sa reprise. L'association Les Amis du Cheval dans l'Arbre voit le jour en octobre, avec un projet dépassant le simple changement de propriétaire : créer une société coopérative d'intérêt collectif (Scic), ouverte aux habitants et aux professionnels attachés au maintien de la librairie.

Cette mobilisation permet de réunir 45.000 € de souscriptions. Un emprunt de 35.000 € et un soutien d'Occitanie Livre & Lecture complètent le financement de la reprise. La coopérative prend officiellement le relais en juin 2021. Le fonctionnement repose sur un principe : chaque sociétaire dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre de parts sociales détenues.

Le 26 février 2023, quelque 150 personnes forment une chaîne humaine pour transporter près de 3860 références entre l'ancien magasin du boulevard Maréchal-Joffre et les nouveaux locaux de l'avenue Michel-Aribaud. Le 14 mars, la librairie ouvre dans cet espace de 100 m², contre 24 m² auparavant, dont 70 consacrés aux livres. Le déménagement donne davantage de place à la littérature jeunesse, aux mangas et aux ouvrages en anglais. Il facilite également l'organisation de rencontres, devenues une composante importante de la vie de l'établissement.

Un retour à l'équilibre, mais une trésorerie toujours fragile

Fin juin dernier, la présidente de la coopérative, Dominique Noguères, dressait un bilan encourageant auprès de L'Indépendant. La librairie avait retrouvé un résultat bénéficiaire, certes modeste, après plusieurs années de difficultés. « Nous maintenons ce commerce en état de marche », résumait-elle.

Ce redressement reposait notamment sur une gestion plus rigoureuse des commandes et des stocks, ainsi que sur une diversification de l'offre. Outre les mangas, la bande dessinée et les livres jeunesse, la librairie avait développé son rayon consacré à l'art, en lien avec l'identité culturelle de Céret et son Musée d'art moderne. Les ouvrages en anglais, les jeux et les puzzles complétaient également les ventes.

L'établissement comptait alors 567 sociétaires et deux libraires salariés à temps partiel, Lorraine et Javier, épaulés par les bénévoles de la coopérative. Au cours de l'année écoulée, 45 rendez-vous avaient été organisés : rencontres d'auteurs, dédicaces, ateliers de lecture et interventions hors les murs.

Mais la présidente prévenait déjà : « Il ne faut pas se dire que la partie est gagnée. » Quelques mois plus tard, L'Indépendant toujours, rapportait cette fois une baisse du chiffre d'affaires fragilisant la trésorerie du commerce. Une librairie peut terminer son exercice à l'équilibre tout en manquant de liquidités pour régler ses échéances, renouveler son assortiment ou absorber une baisse temporaire des ventes.

Le Cheval dans l'Arbre indique devoir encore rembourser des emprunts, sans préciser dans son appel le montant des dettes restant dues ni l'ampleur exacte du besoin de trésorerie.

25 000 € pour les livres, la trésorerie et la vitrine

La coopérative détaille précisément l'utilisation des 25.000 € recherchés : la principale enveloppe, de 12.000 €, doit renforcer la trésorerie afin de mieux absorber les décalages entre les dépenses et les recettes. Pour rappel, une librairie doit notamment financer son assortiment tout en gérant les retours, les délais de règlement et la saisonnalité des ventes.

Une deuxième enveloppe de 8000 € servirait à enrichir les rayons, en particulier la fantasy et le manga, mais aussi à disposer de davantage d'exemplaires des titres demandés et à constituer des sélections à l'occasion de rencontres ou d'événements culturels. L'objectif est d'améliorer la disponibilité des ouvrages sans déséquilibrer de nouveau les finances.

La coopérative prévoit également 3000 € pour réaménager la vitrine, 1000 € pour améliorer les commandes et réservations sur son site internet, notamment grâce à des passerelles avec les éditeurs, et 1000 € pour développer les relations avec les associations et les acteurs locaux afin de toucher de nouveaux lecteurs. Ces dépenses doivent sécuriser l'activité existante et attirer suffisamment de clientèle pour assurer sa continuité.

La librairie propose par ailleurs une souscription coopérative, distincte des dons collectés sur Ulule. Une part sociale coûte 50 € : elle renforce les fonds propres et donne accès à la vie démocratique de la Scic. Contrairement à cette souscription, un don à la campagne de financement participatif ne fait pas du contributeur un sociétaire.

Aucune fermeture immédiate ni date de cessation d'activité n'est annoncée. Le risque présenté par la coopérative est celui d'une fragilité financière persistante, susceptible de compromettre les efforts accomplis depuis 2021. « En 2020, une mobilisation collective a permis de sauver cette librairie. En 2026, une nouvelle mobilisation doit lui permettre de continuer », concluent ses responsables.

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Au 25 novembre, 1325 € ont été réunis, soit 5 % de l'objectif, grâce à 30 contributions. Il reste alors 16 jours de campagne.

Crédits photo : Le Cheval dans l'Arbre

Par Hocine Bouhadjera

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