Sauvée de la fermeture en 2021 grâce à une mobilisation citoyenne, la librairie indépendante Le Cheval dans l'Arbre, à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, traverse de nouvelles difficultés financières. Malgré un retour à l'équilibre, la coopérative, qui rassemble plus de 550 sociétaires, lance une collecte de 25.000 € pour consolider sa trésorerie, renouveler ses rayons et poursuivre son développement.
Le 25/11/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera
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25/11/2026 à 18:11
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La situation peut sembler paradoxale : la librairie affirme avoir redressé ses comptes après plusieurs exercices difficiles, mais reste confrontée à des tensions de trésorerie et à un marché du livre moins favorable. « Nous ne voulons ni dramatiser artificiellement notre situation, ni vous demander de financer un projet qui ne fonctionnerait pas », expliquent les responsables.
« Mais retrouver l'équilibre ne suffit pas à effacer en quelques mois les difficultés accumulées », poursuivent-ils. Entre les échéances des emprunts, les charges courantes et les dépenses nécessaires au renouvellement des stocks, la coopérative estime manquer de moyens pour préparer la suite.
Le Cheval dans l'Arbre a ouvert en 1986, à l'initiative de Michèle Cardonne, avant d'être repris en 1997 par Jean-Luc Pélissou. Lorsque ce dernier prépare son départ à la retraite, aucun successeur ne se présente. La disparition de cette librairie généraliste, présentée comme la seule indépendante du Vallespir, paraît alors possible.
En juillet 2020, une quinzaine d'habitants et de lecteurs commencent à organiser sa reprise. L'association Les Amis du Cheval dans l'Arbre voit le jour en octobre, avec un projet dépassant le simple changement de propriétaire : créer une société coopérative d'intérêt collectif (Scic), ouverte aux habitants et aux professionnels attachés au maintien de la librairie.
Cette mobilisation permet de réunir 45.000 € de souscriptions. Un emprunt de 35.000 € et un soutien d'Occitanie Livre & Lecture complètent le financement de la reprise. La coopérative prend officiellement le relais en juin 2021. Le fonctionnement repose sur un principe : chaque sociétaire dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre de parts sociales détenues.
Le 26 février 2023, quelque 150 personnes forment une chaîne humaine pour transporter près de 3860 références entre l'ancien magasin du boulevard Maréchal-Joffre et les nouveaux locaux de l'avenue Michel-Aribaud. Le 14 mars, la librairie ouvre dans cet espace de 100 m², contre 24 m² auparavant, dont 70 consacrés aux livres. Le déménagement donne davantage de place à la littérature jeunesse, aux mangas et aux ouvrages en anglais. Il facilite également l'organisation de rencontres, devenues une composante importante de la vie de l'établissement.
Fin juin dernier, la présidente de la coopérative, Dominique Noguères, dressait un bilan encourageant auprès de L'Indépendant. La librairie avait retrouvé un résultat bénéficiaire, certes modeste, après plusieurs années de difficultés. « Nous maintenons ce commerce en état de marche », résumait-elle.
Ce redressement reposait notamment sur une gestion plus rigoureuse des commandes et des stocks, ainsi que sur une diversification de l'offre. Outre les mangas, la bande dessinée et les livres jeunesse, la librairie avait développé son rayon consacré à l'art, en lien avec l'identité culturelle de Céret et son Musée d'art moderne. Les ouvrages en anglais, les jeux et les puzzles complétaient également les ventes.
L'établissement comptait alors 567 sociétaires et deux libraires salariés à temps partiel, Lorraine et Javier, épaulés par les bénévoles de la coopérative. Au cours de l'année écoulée, 45 rendez-vous avaient été organisés : rencontres d'auteurs, dédicaces, ateliers de lecture et interventions hors les murs.
Mais la présidente prévenait déjà : « Il ne faut pas se dire que la partie est gagnée. » Quelques mois plus tard, L'Indépendant toujours, rapportait cette fois une baisse du chiffre d'affaires fragilisant la trésorerie du commerce. Une librairie peut terminer son exercice à l'équilibre tout en manquant de liquidités pour régler ses échéances, renouveler son assortiment ou absorber une baisse temporaire des ventes.
Le Cheval dans l'Arbre indique devoir encore rembourser des emprunts, sans préciser dans son appel le montant des dettes restant dues ni l'ampleur exacte du besoin de trésorerie.
La coopérative détaille précisément l'utilisation des 25.000 € recherchés : la principale enveloppe, de 12.000 €, doit renforcer la trésorerie afin de mieux absorber les décalages entre les dépenses et les recettes. Pour rappel, une librairie doit notamment financer son assortiment tout en gérant les retours, les délais de règlement et la saisonnalité des ventes.
Une deuxième enveloppe de 8000 € servirait à enrichir les rayons, en particulier la fantasy et le manga, mais aussi à disposer de davantage d'exemplaires des titres demandés et à constituer des sélections à l'occasion de rencontres ou d'événements culturels. L'objectif est d'améliorer la disponibilité des ouvrages sans déséquilibrer de nouveau les finances.
La coopérative prévoit également 3000 € pour réaménager la vitrine, 1000 € pour améliorer les commandes et réservations sur son site internet, notamment grâce à des passerelles avec les éditeurs, et 1000 € pour développer les relations avec les associations et les acteurs locaux afin de toucher de nouveaux lecteurs. Ces dépenses doivent sécuriser l'activité existante et attirer suffisamment de clientèle pour assurer sa continuité.
La librairie propose par ailleurs une souscription coopérative, distincte des dons collectés sur Ulule. Une part sociale coûte 50 € : elle renforce les fonds propres et donne accès à la vie démocratique de la Scic. Contrairement à cette souscription, un don à la campagne de financement participatif ne fait pas du contributeur un sociétaire.
Aucune fermeture immédiate ni date de cessation d'activité n'est annoncée. Le risque présenté par la coopérative est celui d'une fragilité financière persistante, susceptible de compromettre les efforts accomplis depuis 2021. « En 2020, une mobilisation collective a permis de sauver cette librairie. En 2026, une nouvelle mobilisation doit lui permettre de continuer », concluent ses responsables.
À LIRE - Paris : deux soeurs à la tête d'une librairie-café, Orthéa, dans le 11e
Au 25 novembre, 1325 € ont été réunis, soit 5 % de l'objectif, grâce à 30 contributions. Il reste alors 16 jours de campagne.
Crédits photo : Le Cheval dans l'Arbre
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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« Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. » Cet adage devenu modèle économique dans la monnétisation de l'attention n'avait pas encore, en droit, trouvé d'écho. Jusqu'à ce 19 novembre, où l’avocate générale, Laila Medina, a présenté ses conclusion à la Cour de justice de l’Union européenne. Implacables : fournir ses données personnelles et accepter leur exploitation commerciale pour accéder à un service peut constituer « une forme de paiement ».
22/11/2026, 09:25
Exclusif - Les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne réimprimeront pas Emprises, les impasses d'une success story, l'essai de Sabine Prokhoris consacré notamment à l'affaire des viols de Mazan. Dans un communiqué transmis à ActuaLitté, la maison met fin à la promotion de l'ouvrage et présente ses excuses à Gisèle Pelicot. Elle conteste toutefois avoir envoyé aux journalistes des images de viol ou des vidéos pornographiques.
22/11/2026, 00:25
En 1980, Don DeLillo publiait Amazons, un étrange roman, sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell. Ce texte, présenté comme les mémoires fictifs de la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey, revient en librairie chez Viking au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Sa réédition accompagne l'engouement pour les histoires situées dans le milieu du hockey, sans pour autant relever de la romance sportive traditionnelle.
21/11/2026, 12:18
En Alabama, les bibliothèques publiques risquent de perdre leurs financements de l'État si elles acquièrent certains ouvrages jeunesse relatifs aux questions de genre ou refusent de déplacer ceux qu'elles possèdent vers les rayons adultes. Trois écrivains et l'association Read Freely Alabama contestent cette réglementation devant la justice fédérale. Leur plainte, déposée le 30 octobre 2026, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des lecteurs.
21/11/2026, 12:11
La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
20/11/2026, 18:16
Violette Grunenberger a rejoint les Presses de Sciences Po en novembre 2026, en qualité d’éditrice. Elle prend en charge 20 & 21. Revue d’histoire, anciennement Vingtième Siècle. Revue d’histoire, publication scientifique trimestrielle consacrée à l’histoire contemporaine. Elle occupait auparavant un poste d’éditrice de périodiques scientifiques au Muséum national d’Histoire naturelle.
20/11/2026, 18:01
Le tri des colis, le contrôle des sous-traitants et la gestion des casiers de retrait sont au cœur d’un litige qui oppose trois filiales italiennes d’Amazon au régulateur national. La Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt le jeudi 26 novembre 2026 à 9 h 30. Les sociétés contestent des amendes de 300 000 € au total.
20/11/2026, 16:37
Les éditions Tinbad ont envoyé à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, sans son autorisation, pour promouvoir un essai de Sabine Prokhoris. L'ouvrage, attendu le 26 novembre, remet en cause le récit de la victime des viols de Mazan. Derrière cette opération, une argumentation développée depuis septembre 2025, qui s'appuie notamment sur des documents judiciaires et sur une lecture psychanalytique du couple Pelicot. Son avocat envisage des poursuites.
20/11/2026, 16:16
Juliette Joste rejoindra début 2027 le groupe Editis, où elle prendra la direction générale de Belfond, des Escales et des Avrils. Actuellement directrice éditoriale de L'Iconoclaste, après 10 années passées chez Grasset, elle retrouve une maison qu'elle avait déjà dirigée entre 2012 et 2014. Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation plus large des activités littéraires du groupe.
20/11/2026, 16:15
L'agence régionale Livre et lecture en Bretagne, établissement public de coopération culturelle (EPCC) réunissant l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole, annonce l'arrivée de Marie Le Roux en tant que chargée de mission patrimoine écrit Bretagne/Pays de la Loire.
20/11/2026, 14:51
Exclusif — Depuis des années, les traducteurices revendiquent une visibilité plus importante de leur travail, auprès des éditeurs, mais aussi dans les médias et au sein des sélections des prix littéraires. Un traducteur a assigné les éditions Flammarion devant le tribunal judiciaire de Paris, assurant que la mention de son nom sur trois ouvrages qu'il avait traduits « n'était conforme ni au contrat ni au code des usages de l'édition ».
20/11/2026, 13:40
« Plonger dans un roman » s'incarne ici pleinement. Bleu métal est une aventure, portée par la culture ma’ohi et Tea, une des rares femmes descendues dans les abysses. Son émerveillement se heurte à la réalité brutale de l'exploitation minière des fonds marins. L'Océan l'a choisie comme alliée. Projet porté par Vaia Tuuhia et Claire Streit.
20/11/2026, 09:30
Michel Houellebecq est visé par une plainte pour agressions sexuelles et complicité de viol en réunion, révèle Mediapart ce jeudi 19 novembre. Les faits dénoncés par une comédienne remonteraient à décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, aux côtés de Gérard Depardieu. Une information judiciaire a été ouverte.
19/11/2026, 18:33
Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
19/11/2026, 16:49
Le Sénat italien a adopté, jeudi 19 novembre, un amendement qui obligerait les éditeurs à vendre la version numérique des manuels scolaires et universitaires à la moitié du prix du papier, au maximum. Présentée comme un moyen d’alléger la facture des familles, la mesure se heurte à l’opposition des éditeurs et des libraires. Elle n’est pas encore en vigueur.
19/11/2026, 16:22
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l'Assemblée nationale a donné le ton d'un débat parlementaire qui s'annonce mouvementé. Alors que le Sénat s'apprête à se pencher à son tour sur le texte, ce vendredi 20 novembre, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », à l'Assemblée nationale, « regrette profondément la baisse importante des crédits ».
19/11/2026, 15:43
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