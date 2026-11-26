L’énigme des phénomènes spatiaux inexpliqués

À partir du développement des lunettes astronomiques, au XVIIe siècle, divers scientifiques répertorient des phénomènes étranges dans l’espace : lumières et présumées structures sur la Lune, étranges groupes d’objets, météores à trajectoires inexplicables… Certaines de ces observations étaient des méprises astronomiques, comme l’affaire des canaux martiens au XIXe siècle, l’imaginaire planète Vulcain, le faux satellite Neith ou des paréidolies lunaires.

Pourtant, en cette même époque, des astronomes réputés, dont certains Français (Amédée Guillemin, Eugène Coggia, Camille Flammarion…), recensent ou présentent à l’Académie des sciences des cas de phénomènes aérospatiaux semblant afficher des caractéristiques de vols contrôlés.

Parallèlement, en 1896 et 1897, aux États-Unis, de multiples témoins évoquent de mystérieux dirigeables (nommés airships) dont les performances aéronautiques n’ont rien de comparable avec celles des rares prototypes existants. Entre 1909 et 1913, une seconde vague d’airships est relevée au Royaume-Uni, puis dans d’autres pays. La presse soupçonne sans pouvoir le prouver des incursions de Zeppelins allemands.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de curieux phénomènes lumineux et diversement colorés, nommés Foo fighters, suivent des avions de chasse et des bombardiers. Les faits sont documentés par de multiples rapports militaires (lire ici). En 1946, une singulière vague de « fusées fantômes » s’étend en Suède. Un rapport militaire secret les attribue à de possibles incursions extraterrestres (à lire ici).

Pendant l’été 1947, une vague massive d’observations de disques et sphères volants d’origine inconnue a lieu en Amérique du Nord (le rapport de Ted Bloecher, Report on the Ufo Wave of 1947, recense 853 cas distincts dans les archives de presse d’époque). Les témoignages se poursuivent les années suivantes et proviennent parfois d’astronomes comme Clyde Tombaugh (découvreur de l’ex-planète Pluton en 1930) qui, le 20 août 1949, près de Las Cruces, repère, en compagnie de sa famille, un groupe géométrique de six à huit rectangles lumineux bleu-vert, volant en formation et silencieusement dans le ciel.

En 2025, Beatriz Villarroel, astronome suédoise, publie une étude scientifique (voir ici) analysant les archives photos astronomiques de l’observatoire américain du Mont Palomar. Elle y repère plusieurs milliers de phénomènes transitoires inconnus, nommés « transients » (autrement dit des phénomènes aérospatiaux non identifiés - PAN) sur une période de référence s’étalant de 1949 à 1957 (donc avant le lancement du premier objet spatial Spoutnik ce qui exclut des méprises avec des satellites). L’étude désigne une corroboration avec des essais nucléaires de l’époque (corrélation relevée par les auteurs).

Globalement, des centaines de témoignages d’astronomes ayant vu des ovnis ou PAN sont répertoriés (NdA : Document A List of UFO Sightings by Astronomers, qui compile 372 rapports des années 1623 à 2000.). À partir des premières missions humaines habitées dans l’espace, des astronautes et cosmonautes évoquent aussi des phénomènes étranges. Certains sont élucidés. Les grains lumineux, appelés « lucioles de l’espace » par l’astronaute John Glenn lors de son célèbre vol orbital en février 1962, étaient des particules de glace reflétant la lumière du Soleil.

Lors des missions Apollo des astronautes ont fréquemment vu des éclairs. Ils provenaient de particules de haute énergie traversant leurs corps et systèmes visuels en dehors de la magnétosphère terrestre. Dans les photos officielles des missions lunaires figurent parfois des formes lumineuses imputables à des défauts de pellicule (rayures, abrasions, poussières, altérations chimiques…) ou d’impression, à des facteurs de flare, voire à des taches générées par les particules de rayons cosmiques…

Des anomalies filmées depuis la Station spatiale ISS sont parfois des débris spatiaux, des réflexions lumineuses, des lumières de villes ou de flottes de bateaux. Par ailleurs, de régulières fausses vidéos d’ovnis spatiaux ou lunaires circulent sur Internet.

Cependant, certains témoignages et photos d’astronautes s’avèrent plus compliqués à expliquer. Lors d’un debriefing technique, les trois astronautes d’Apollo XI débattent d’un curieux objet en forme de cylindre ou « valise ouverte » observé un jour après leur décollage vers la Lune. Ils excluent une confusion avec le S-IVB (troisième étage du lanceur Saturn). Lors de certaines missions de la navette spatiale américaine STS (par exemple les numéros 48, 63, 75, 80, 114, 115, 123), sont filmés d’apparents phénomènes non identifiés à comportement apparemment intentionnel dans l’espace.

Parmi d’autres dossiers intrigants figurent le cylindre blanc doté d’une antenne rapporté par l’astronaute James MacDivitt en juin 1965 à bord de la capsule Gemini IV, le corps brillant entouré de centaines de particules signalé par Frank Borman et James Lovell, en décembre 1965 lors de la mission Gemini VII, le large objet vu et photographié par Charles Conrad et Richard Gordon, sur Gemini XI le 13 septembre 1966 (clichés S66-54660 et S66-54661), l’étrange cigare filmé par le cosmonaute russe Musa Manarov depuis la station Mir le 30 mars 1991… Les thèses sont ouvertes sur ces anomalies : corps célestes naturels et atypiques, engins spatiaux secrets, manifestations d’intelligences non humaines…

Dans une vision plus large, ce sujet peut être rapproché de la longue liste des PAN/ovnis rapportés dans l’atmosphère par des professionnels de l’aérospatial. Le catalogue de Dominique Weinstein recense 1 300 témoignages de pilotes entre 1916 et 2000 et l’organisme NARCAP annonce en cumuler 3 500.

Dans ces comptes rendus, en ajoutant les 700 cas inexpliqués, majoritairement militaires, du rapport américain Blue Book, les aspects les plus étonnants de ces phénomènes inconnus demeurent leurs performances aériennes. Ces dernières s’avèrent (dès l’épisode des foo fighters et les grandes vagues d’observations à partir de 1947) non compatibles avec celles de l’aéronautique officielle, voire de la physique connue :

• des formes atypiques peu ou non usitées en aéronautique (disque, sphère, orbe, cigare, triangle…) ;

• des trajectoires en zigzag, ondulatoires ou en feuille morte ;

• des vols stationnaires précédés ou suivis d’accélérations subites ;

• des mouvements silencieux, y compris lors du passage du mur du son ;

• des perturbations des systèmes électriques ou électroniques.

En 2017, le sujet des PAN/ovnis revient en force dans l’actualité avec la révélation du programme secret américain AATIP et des témoignages publics de pilotes. Un bureau d’études officiel (désormais nommé AARO) est créé et il est admis qu’une partie des anomalies observées ne trouvent pas d’explications.

En 2026, le programme PURSUE procède à des vagues de déclassification d’archives incluant certains dossiers de la NASA. Certains y voient le début d’un processus de « divulgation ». Toutefois, cette volonté de transparence semble présenter certaines limites. À date, les rapports du bureau officiel d’enquêtes américain présentent des incohérences et des contradictions, tout en déniant l’hypothèse extraterrestre. Paradoxalement, divers lanceurs d’alerte, comme l’officier David Grusch, affirment que le gouvernement américain détiendrait des véhicules et des corps d’origine non humaine.

À ce jour, aucune preuve formelle ne confirme ces allégations. En dépit de ces antagonismes, le thème des PAN est désormais considéré comme un sujet sérieux. En France, le 29 juin 2026, un colloque y est consacré à l’Assemblée nationale. La question principale et récurrente étant de savoir si ces phénomènes sont d’origine non humaine. Et si oui, quelles seraient leur nature, origine et motivations. Des prospectives qui pourraient éventuellement changer la face du monde…

Bibliographie de l’auteur :

- Énigmes spatiales, éditions Trajectoire, 2026.

- Enquête sur le phénomène OVNI, éditions Trajectoire, 2026.

- Ovnis et Aviation : quand les pilotes témoignent, éditions JMG, 2025.

Par Auteurs Piktos

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