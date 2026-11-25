« Osons la paix ! » Dans un monde où les budgets militaires progressent et où les institutions multilatérales peinent à contenir les rapports de force, le mot d’ordre pourrait sembler décalé. C’est précisément ce décalage que travaillent Jocelyne Adriant Mebtoul, Fanny Benedetti, Sophie Pouget Larabi et Moïra Sauvage dans Bas les armes ! Ces hommes va-t-en-guerre qui nous gouvernent, paru le 21 août 2026 aux éditions de l’Aube, dans la collection « Monde en cours ».

Le titre porte lui-même une filiation. L’essai est dédié à Bertha von Suttner, qui publia en 1889 le roman antimilitariste Die Waffen nieder !, traduit en français sous le titre Bas les armes !, avant de devenir, en 1905, la première femme récompensée par le prix Nobel de la paix. Plus d’un siècle plus tard, les quatre signataires reprennent cette injonction dans un monde qui recommence massivement à se réarmer.

Leur propos est assumé : il s’agit d’un plaidoyer. Mais pas d’une démonstration selon laquelle les femmes seraient naturellement plus pacifiques. Les autrices récusent cette essentialisation. Leur sujet est ailleurs : qui détient la capacité de décider de la guerre, qui participe à la fabrication de la paix et que devient le droit lorsque la puissance militaire reprend le dessus ? Elles défendent moins une féminisation des institutions qu’une redistribution de leur pouvoir, intégrant davantage femmes, minorités et société civile.

Quatre événements récents donnent à cette grille de lecture une actualité particulière.

L’ONU cherche toujours son prochain dirigeant

António Guterres doit quitter ses fonctions le 31 décembre. Pourtant, le Conseil de sécurité n’a toujours pas trouvé d’accord sur son successeur.

Le 20 novembre, lors du neuvième scrutin informel, Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica, a obtenu dix avis favorables, quatre défavorables et une abstention. Deux des votes négatifs provenaient de membres permanents du Conseil de sécurité. Dans un scrutin formel, l’opposition de l’une des cinq puissances disposant du veto — Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni ou Russie — empêcherait sa recommandation.

Au 25 novembre, aucune date n’était encore annoncée pour la recommandation du Conseil de sécurité ni pour la nomination par l’Assemblée générale. Le prochain secrétaire général doit pourtant prendre ses fonctions le 1er janvier 2027.

Bas les armes ! avait précisément fait de cette succession un symbole. En quatre-vingts ans, aucune femme n’a dirigé l’organisation. Les autrices résument la situation ainsi : « les femmes administrent le multilatéralisme, mais elles ne le gouvernent pas ». Elles voyaient dans la désignation d’une secrétaire générale un signal de renouvellement pour une institution dont elles interrogent la représentativité.

Mais le paradoxe va plus loin : même si une femme accédait enfin au poste, sa nomination dépend toujours d’un système où cinq puissances conservent un droit de veto.

L’essai critique précisément cette contradiction entre égalité proclamée des États et concentration réelle de la décision. Trois mois après sa publication, la candidate actuellement la mieux placée se heurte donc au mécanisme même que l’ouvrage place au cœur de son interrogation.

Au Soudan, celles qui font la paix restent dehors

La guerre opposant depuis avril 2023 les Forces armées soudanaises aux Forces de soutien rapide continue de ravager le pays. Entre janvier et fin octobre 2026, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a pu vérifier plus de 2 230 morts civiles, dont plus de 1 630 provoquées par des frappes de drones. L’ONU souligne que le bilan réel est probablement supérieur.

Mais un autre chiffre éclaire plus directement Bas les armes ! : en trois années de guerre, aucune Soudanaise n’a participé comme négociatrice aux processus formels de paix.

Dans le même temps, les 85 organisations dirigées par des femmes interrogées par ONU Femmes ont apporté en 2025 une aide à plus de 17,5 millions de personnes. Près de la moitié déclarent jouer un rôle central dans les médiations communautaires et la construction locale de la paix.

Le contraste pourrait presque résumer un chapitre du livre. Les autrices demandent « qui est réellement assis à la table où ces décisions sont prises ? » et rappellent que communautés déplacées, victimes ou organisations locales qui maintiennent le lien social sont rarement présentes lorsque les accords sont négociés. « La paix ne dépend pas seulement de ce qui est écrit dans un accord. Elle dépend aussi de qui a participé à l’écrire. »

L’essai ne prétend évidemment pas que la présence de femmes suffirait à arrêter la guerre. Il oblige à regarder autrement la répartition des rôles : celles qui assurent une partie de l’aide, de la médiation locale et de la survie quotidienne des communautés restent largement absentes des espaces où se négocie officiellement l’avenir du pays.

Jamais autant d’argent consacré aux armées

Le troisième constat se mesure en milliers de milliards. En 2025, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars, selon le Stockholm International Peace Research Institute. Il s’agit du plus haut niveau jamais enregistré par le SIPRI et de la onzième année consécutive de hausse. Elles ont progressé de 41 % depuis 2016.

L’Europe, à elle seule, a consacré 864 milliards de dollars à ses armées en 2025, soit une augmentation de 14 % sur un an. Le SIPRI relie notamment cette progression à la guerre russo-ukrainienne et à la dégradation de l’environnement sécuritaire européen.

Cette évolution occupe une place centrale dans Bas les armes !, qui associe multiplication des conflits, progression des régimes autoritaires et militarisation croissante des relations internationales. Les quatre signataires avancent même une proposition particulièrement tranchée : « Plus une nation investit dans les armes, plus la tentation est grande de les utiliser ».

Le SIPRI ne démontre pas ce lien de causalité. Ses données mesurent le réarmement ; elles ne prouvent pas que celui-ci provoque les guerres. L’affirmation des autrices relève donc de leur plaidoyer. Une augmentation des dépenses peut tout aussi bien résulter d’un conflit déjà engagé, d’une menace perçue ou d’une stratégie de dissuasion.

Cette distinction n’annule pas la question soulevée par l’ouvrage : lorsque la sécurité se mesure de plus en plus en budgets, en capacités militaires et en stocks d’armes, quelle place reste-t-il à la prévention, à la médiation et aux autres instruments diplomatiques ? Le livre ne conteste pas seulement les montants engagés. Il interroge la définition même de la sécurité lorsqu’elle finit par se confondre avec la capacité militaire.

New START : quand le droit cesse de limiter les armes

Un autre changement, moins visible dans l’actualité quotidienne, touche directement l’équilibre nucléaire mondial. Le 5 février 2026, le traité New START entre les États-Unis et la Russie a expiré sans accord de remplacement.

Pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, les deux puissances qui détiennent l’immense majorité du stock nucléaire mondial ne sont donc plus soumises à aucune limite juridiquement contraignante sur leurs arsenaux nucléaires stratégiques. António Guterres avait alors parlé d’un « grave moment » pour la paix et la sécurité internationales et demandé à Washington et Moscou de négocier sans délai un nouveau cadre rétablissant des limites vérifiables.

Cette disparition ne signifie évidemment pas qu’un affrontement nucléaire devient inéluctable. Elle retire néanmoins une partie des plafonds, des mécanismes de vérification et de la prévisibilité progressivement construits depuis la guerre froide.

Bas les armes ! revient justement sur l’histoire inverse : les moments où États, diplomates, scientifiques, survivants et mouvements citoyens ont réussi à imposer des limites communes aux instruments de destruction.

Les autrices rappellent le rôle joué par la société civile dans les campagnes contre les essais nucléaires, les mines antipersonnel ou les armes à sous-munitions, jusqu’à l’adoption du traité d’interdiction des armes nucléaires. À leurs yeux, protester contre la guerre ne suffit pas : encore faut-il fabriquer les normes capables de contenir les États.

La formule employée dans les dernières pages prend ici une portée très concrète : « limiter la force par le droit ». New START n’avait pas désarmé les États-Unis et la Russie. Il encadrait une partie de leurs arsenaux. Sa disparition pose donc exactement la ligne de fracture travaillée par l’essai : la sécurité repose-t-elle seulement sur l’équilibre de la puissance, ou également sur les règles que les puissances acceptent de s’imposer ?

Qui construit encore la paix ?

Ces événements ne « prouvent » évidemment pas Bas les armes !. Ils donnent en revanche une actualité très concrète à son interrogation centrale : qui décide de la sécurité, avec quels instruments et sous quelles contraintes ?

Les quatre autrices ne proposent pas de remplacer les hommes par des femmes au sommet des États. Elles réclament de redistribuer la décision : ouvrir davantage les négociations aux populations concernées, renforcer la société civile, privilégier la prévention et rendre au droit international sa capacité à contenir la force.

Leurs recommandations finales sont d’ailleurs très concrètes : présence obligatoire des femmes dans les négociations de paix, participation structurée des organisations de la société civile à l’ONU, réforme de l’institution, financements directs des acteurs locaux ou développement d’une diplomatie féministe.

C’est aussi dans ce décalage entre la date de publication et les événements qui suivent que prend sens la formule « L’Aube, éditeur d’actualité ». Maison généraliste et éditeur indépendant installé à La Tour-d’Aigues, en Provence, elle publie ici moins un commentaire sur les conflits en cours qu’un texte permettant d’observer qui décide, qui reste hors de la table et ce qui survient lorsque le droit ne suffit plus à contenir la force.

Dans leurs dernières pages, les quatre signataires résument leur projet par une phrase : « La paix se construit avec celles et ceux qui la vivent. » Puis posent une condition : que les États retrouvent la volonté de « limiter la force par le droit » et acceptent de partager davantage la décision avec la société civile.

En 1889, Bertha von Suttner lançait déjà son Bas les armes ! dans une Europe travaillée par le militarisme. En 2026, alors que les dépenses militaires atteignent un sommet historique et que disparaissent certains des mécanismes destinés à contenir les arsenaux, la formule a retrouvé une actualité que ses héritières auraient probablement préféré ne pas avoir à constater.

Crédits photo : CAT Outdoors CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com