Paris, île Saint-Louis, milieu des années 1840. Dans les salons de l'hôtel Pimodan, aujourd'hui hôtel de Lauzun, un médecin réunit une fois par mois des écrivains et des peintres autour d'une pâte verdâtre servie à la cuillère. Le médecin s'appelle Jacques-Joseph Moreau de Tours. Les invités s'appellent Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Eugène Delacroix. La pâte, le dawamesk, est une confiture de haschich mêlée de miel et de pistaches. Le Club des Hashischins vient d'entrer dans l'histoire littéraire.

Le mot, depuis, a changé de sens. Le haschich désigne aujourd'hui une résine pressée, dont ce guide du hash CBD détaille les méthodes de fabrication ; à l'époque, on le mangeait.

Un aliéniste, un club, un article

Moreau de Tours a découvert le haschich lors d'un voyage en Orient. Aliéniste à Bicêtre, il y voit un moyen d'approcher la folie de l'intérieur et publie en 1845 Du hachisch et de l'aliénation mentale. Pour compléter ses propres observations, il lui faut des témoins capables de raconter. Il les trouve chez les écrivains.

Gautier livre le premier récit en 1846, dans la Revue des Deux Mondes : « Le Club des Hachichins ». On y lit l'escalier monumental de l'hôtel, le dîner, puis les visions qui déforment les convives et la pièce. Le texte fixe pour longtemps l'imaginaire du haschich en France : oriental, théâtral, un peu inquiétant.

Dumas, Baudelaire : deux regards opposés

Dumas, lui, fait entrer la substance dans le roman populaire. Dans Le Comte de Monte-Cristo, publié à la même époque, le jeune Franz d'Épinay goûte dans une grotte une pâte verte offerte par un mystérieux « Simbad le marin », et le chapitre bascule dans le rêve.

Baudelaire est plus sévère. Après « Du vin et du hachisch » en 1851, il publie en 1860 Les Paradis artificiels. Le poète y décrit les étapes de l'ivresse avec une précision de clinicien, puis conclut contre elle : le haschich, écrit-il en substance, ne révèle à l'homme rien d'autre que lui-même, et lui prend sa volonté. Balzac, invité au club, aurait d'ailleurs refusé d'y goûter, par peur de perdre la maîtrise de sa pensée.

Le XXe siècle : du salon au carnet de notes

Entre 1927 et 1934, Walter Benjamin reprend l'expérience à Berlin et à Marseille, sous contrôle de médecins amis. Ses protocoles, réunis après sa mort sous le titre Sur le haschich, ne cherchent plus le pittoresque : ils interrogent la perception, la flânerie, le rapport aux objets. Henri Michaux prolongera cette veine d'observation dans Connaissance par les gouffres.

Et aujourd'hui ?

Le haschich contemporain est obtenu en séparant puis en pressant les trichomes de la plante. Depuis quelques années, des résines de chanvre à moins de 0,3 % de THC, dominées par le cannabidiol, sont vendues légalement en France. Elles reprennent les savoir-faire traditionnels du Maroc, du Népal ou de l'Afghanistan, tamisage à sec ou extraction à l'eau glacée. Leur vocabulaire (pollen, ketama, ice o lator, piatella) vient tout droit de ces traditions.

Reste la bibliothèque. De Gautier à Benjamin, le haschich a moins produit des œuvres qu'il n'a suscité des récits d'expérience : une littérature du témoignage, lucide chez les meilleurs, qui se relit aujourd'hui comme un chapitre de l'histoire des sensibilités.

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Par Victor De Sepausy

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