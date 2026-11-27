Le yuzu enfin à portée de cuisine. C’est l’objectif de ces 40 recettes salées et sucrées conçues pour vous faire découvrir ou redécouvrir l’agrume asiatique. L’histoire de ce livre est née d'une rencontre. Tout commence dans le verger d'un producteur de yuzus près de Bordeaux. Fascinée par le parfum de cette forêt d’agrumes, Gaëlle décide de tester un maximum de recettes au yuzu. Elle en fait un vrai beau livre. Projet porté par Gaëlle Clertan.
Le 27/11/2026 à 10:03 par Projet Ulule
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/11/2026 à 10:03
0
Commentaires
0
Partages
128 pages, une couverture rigide, une palette vert, jaune et crème : un livre à la fois utile et élégant. Un livre qui veut promouvoir une cuisine exploratrice, à la portée des curieux comme des cuisiniers aguerris. Sur un ton complice et gourmand, pour partager un peu plus qu’une recette à chaque page
Le yuzu se trouve en jus toute l’année. Peu de livres disent quoi en faire. Gaëlle Clertan a testé une soixantaine de recettes et en a retenu 40 pour Yuzu, un zeste d’ailleurs.
Voyage à Kyoto, mai 2018, dégustation d’une limonade au yuzu. Début de l’obsession. De retour en France, Gaëlle Clertan, titulaire d’un CAP pâtisserie, cherche à retrouver ce goût. Elle veut en faire une bûche de Noël yuzu-noisette. À côté de Bordeaux, elle rencontre Yann, qui cultive des yuzus dans son jardin, sans intrants, sans serre, sans protection. Elle repart avec deux kilos de fruits. Jusque-là, elle n’avait cuisiné qu’avec du jus en bouteille. Elle presse un fruit : trois gouttes de jus, cent cinquante pépins mais un zeste gorgé d’un goût acidulé inoubliable.
Elle cherche alors un livre de recettes. Elle trouve un ouvrage de référence sur les agrumes. Il explique comment est fait le fruit, ce qu’on en utilise, ce qu’on laisse de côté. Elle ne trouve pas le livre illustré qu’elle aurait aimé avoir. Elle sait le potentiel de cet agrume. Elle cherche comment lui faire honneur. Elle teste, rate, recommence. Plus d’une soixantaine de recettes passent par sa cuisine, 40 restent.
Le résultat : Yuzu, un zeste d’ailleurs, premier beau livre de recettes entièrement dédié au yuzu. 128 pages, une couverture rigide, 40 recettes salées, sucrées ou à boire. Elles sont classées en trois niveaux, du plus accessible au plus technique. On y trouve des œufs mayo à la mayonnaise au yuzu, un canard mariné au yuzu et jus corsé de café, une galette des rois yuzu-noisette, de petits carrés fondants…
Les recettes reposent sur le jus de yuzu en bouteille, pas sur le fruit frais. Le choix est volontaire. La saison du yuzu dure seulement quelques semaines et les fruits ne sont pas toujours faciles à trouver. Le jus s’achète toute l’année. Un partenariat avec l'épicerie japonaise en ligne Umami Paris permet aux contributeurs de bénéficier d'un code promo pour se fournir en yuzu.
La campagne Ulule accompagne l’impression de 500 exemplaires, réalisée dans le Tarn. Les contributeurs peuvent choisir le livre, le livre dédicacé, des packs, et d’autres contreparties selon les paliers atteints. La livraison est visée avant Noël.
Gaëlle Clertan est autrice et éditrice. Elle a fondé La Chouette Toquée Éditions, et Yuzu, un zeste d’ailleurs est son premier livre.
Retrouvez cette campagne Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
Une princesse passionnée de livres et de théières, une mystérieuse créature condamnée à la solitude et des dragons disparus : avec Un archipel de violettes et d’écailles, Gaëlle Bonnassieux propose une cosy romantasy saphique où l'amour et l'acceptation de soi occupent une place centrale. Publié aux Éditions Octoquill, ce roman indépendant est actuellement disponible en précommande.
26/11/2026, 13:00
Nid d’Oiseaux, un album jeunesse qui réunit passion pour les oiseaux, contemplation et protection de la biodiversité ! Nid d’Oiseaux, c’est l’histoire d’Alma, une petite fille qui vit à la campagne, entourée de forêt. Elle passe son temps cachée dans un buisson pour observer les animaux. Moquée par ses camarades de classe, Alma passe au-dessus des moqueries et décide de ramener ses travaux à l’école. Ses camarades sont impressionnés ! Projet porté par Claire Lardanchet.
26/11/2026, 10:31
La nouvelle mérite qu’on lui fasse une place, qu’on la partage et qu’on lui donne la chance de rencontrer ses lecteurs. C’est cette conviction qui anime Rue Saint Ambroise depuis près de 27 ans. Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en proposant aux nouvellistes et aux amateurs de fictions courtes une nouvelle collection appelée Mosaïques.
25/11/2026, 11:00
À Hong Kong, Chungking Mansions est un carrefour du commerce mondial où des entrepreneurs venus d’Afrique et d’Asie font circuler marchandises, argent et opportunités. Avec Chungking Exchange, le photographe Wolf Nitschke propose un livre bilingue mêlant photographie documentaire, textes et archives, au plus près de celles et ceux qui font vivre ces échanges. Une publication indépendante à paraître en janvier 2027, soutenue par une campagne Ulule.
24/11/2026, 12:31
« Plonger dans un roman » s'incarne ici pleinement. Bleu métal est une aventure, portée par la culture ma’ohi et Tea, une des rares femmes descendues dans les abysses. Son émerveillement se heurte à la réalité brutale de l'exploitation minière des fonds marins. L'Océan l'a choisie comme alliée. Projet porté par Vaia Tuuhia et Claire Streit.
20/11/2026, 09:30
« Certains secrets ne demandent qu’à être révélés, d’autres brûlent tout sur leur passage... » Bienvenue dans l'univers de Eyama : Les Enfants de l’Arcane. Une école militaire de magie, une vengeance qui coule dans les veines et un lien qui se tisse entre deux ennemis... Si ces éléments te parlent, alors je t'invite à découvrir la suite de cet article. Le second tome, Les Veilleurs de l’Aube, est en précommande sur Ulule jusqu’au 4 décembre. Projet porté par Mathilde Trainson.
19/11/2026, 10:44
Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
19/11/2026, 09:30
Un an après son partenariat avec Shein, Alibris poursuit sa diversification commerciale. Le vendeur américain de livres d'occasion annonce l'arrivée de plus d'un million de références sur Temu, autre géant du commerce en ligne. Les ouvrages seront expédiés depuis des entrepôts locaux, selon le programme de vendeurs partenaires de la plateforme.
18/11/2026, 16:31
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Le marché britannique du livre jeunesse affiche une hausse de 6 % en valeur depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 298 millions de livres sterling. Les ventes progressent également de 4 % en volume, avec 45 millions d'exemplaires écoulés. Présentés le 9 novembre lors de la conférence jeunesse de The Bookseller, les résultats de Nielsen BookScan révèlent surtout une forte croissance du documentaire, tandis que la fiction recule légèrement en chiffre d'affaires.
14/11/2026, 11:05
Comment rêver ? Comment continuer à voyager dans les forêts et les montagnes grandioses des œuvres de fantasy sans cette arrière-pensée : ici, la nature crève. Qui, après avoir contemplé le dessin d’une licorne, ne s’est pas demandé : un jour les généticiens en créeront une ? La frontière entre fiction et réalité s’est dissipée. Tout semble possible. Plus rien ne nous étonne : nous avons perdu notre innocence. Mon roman, Kali-Jane, est né de ces failles pour proposer quelque chose d’autre : la mutasy. Projet porté par Sébastien Bellanger.
13/11/2026, 17:04
Avant chaque publication, les éditeurs engagent un pari économique. Entre les coûts de fabrication, les droits d'auteur, les remises commerciales et les perspectives de ventes, le compte d'exploitation prévisionnel établit les conditions de rentabilité d'un ouvrage. Longtemps associé aux tableaux de calcul, cet outil accompagne désormais les décisions éditoriales grâce à des logiciels de gestion spécialisés, comme ceux développés par KNK.
13/11/2026, 15:41
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
06/11/2026, 13:27
Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !
06/11/2026, 09:22
Elle est perfectionniste, à court de temps et au bord de la crise de nerfs. Lui est motard, glacial, et s’est juré de ne plus jamais laisser personne approcher son coeur. Dans The Game Master, nouvelle romance universitaire New Adult de Nora Lane, Gigi et Beau sont forcés de travailler ensemble au cœur d’un escape game. Le seul problème ? Ils se détestent ! Piques, tension et sentiments : le roman est à découvrir en édition reliée collector sur Ulule. Projet porté par Nora Lane.
05/11/2026, 13:07
Plus de quatre millions d'exemplaires vendus dans le monde, et sept nouveaux ouvrages en préparation. Le succès de Murdle, la série d'énigmes policières imaginée par G. T. Karber, vient de déboucher sur un contrat à sept chiffres en dollars. L'accord a été conclu avec Tytora, tout nouveau label de St. Martin's Publishing Group, qui entend développer cet univers au-delà des grilles de déduction. Jusqu'à la romantasy, désormais évoquée parmi les pistes éditoriales.
05/11/2026, 09:42
Plongez au cœur de la mafia italienne avec L’Héritage de Rubis, le deuxième tome de la trilogie Le prix de la Famille. Entre les rivalités des grandes familles, les alliances qui se nouent et celles qui se brisent, Margot Mezzanotte poursuit son ascension dans un univers où le pouvoir se gagne rarement sans sacrifices. Projet porté par Camille Battez.
05/11/2026, 09:01
Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.
04/11/2026, 16:16
Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.
04/11/2026, 12:21
Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
29/10/2026, 13:30
Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture.
29/10/2026, 09:30
Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.
28/10/2026, 17:30
Autres articles de la rubrique Métiers
Des promenades accompagnées de livres audio, du matériel pour les loisirs créatifs ou encore une aide à la recherche d’emploi : plusieurs bibliothèques américaines développent leurs services gratuits. En Caroline du Nord, les établissements du comté d’Union ont comptabilisé 433 517 visites durant l’exercice 2026, soit une progression de 20 % en deux ans.
26/11/2026, 15:16
En difficulté depuis plusieurs mois, la librairie La Rêverie, à Aire-sur-l'Adour, a fermé définitivement ses portes il y a quelques jours, a appris ActuaLitté. En mai dernier, Julie Stefaniak, sa gérante, pointait dans nos colonnes les dérives d'une industrie du livre productiviste, qui pesaient lourdement sur son quotidien de libraire.
26/11/2026, 13:57
Titulaire des droits sur de nombreux romans et récits de Donjons & Dragons, Wizards of the Coast renonce à sa part des indemnités issues de l’accord judiciaire conclu avec Anthropic, selon un courrier rendu public par le romancier James Lowder. Une décision qui intervient alors que débute la distribution du fonds de 1,5 milliard $.
26/11/2026, 12:01
Nul besoin de livrer soi-même un colis pour être considéré comme un opérateur postal. Dans un arrêt rendu ce jeudi 26 novembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise les conditions dans lesquelles les activités logistiques d’Amazon relèvent de la réglementation postale. Du tri des marchandises à la gestion des casiers automatisés, en passant par l’organisation des tournées des livreurs, les juges européens apportent plusieurs réponses au contentieux qui oppose le géant américain au régulateur italien depuis 2018.
26/11/2026, 11:25
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard, daté du 4 septembre dernier mais publié au Journal officiel de ce 26 novembre, fait état de plusieurs nominations au conseil d'administration du Centre des monuments nationaux. Dont celle du journaliste, acteur et auteur Stéphane Bern, au titre des personnalités qualifiées.
26/11/2026, 09:48
Par un arrêté de la ministre de la Culture daté du 3 novembre dernier, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France a été dotée d'un nouveau directeur, en la personne d'Alexis Neviaski. Il était auparavant directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est.
26/11/2026, 09:46
Pour la culture, La France insoumise fixe un objectif budgétaire de taille : porter les dépenses publiques à 1 % du PIB, soit une augmentation de plusieurs milliards d’euros par an. Dans son programme pour 2027, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon promet aussi un plan pour l'indépendance de l'édition, davantage de moyens pour le Centre national du livre, la gratuité des bibliothèques et de nouveaux droits pour les auteurs, notamment face à l'intelligence artificielle. Mais plusieurs mesures restent à préciser.
25/11/2026, 18:22
Sauvée de la fermeture en 2021 grâce à une mobilisation citoyenne, la librairie indépendante Le Cheval dans l'Arbre, à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, traverse de nouvelles difficultés financières. Malgré un retour à l'équilibre, la coopérative, qui rassemble plus de 550 sociétaires, lance une collecte de 25.000 € pour consolider sa trésorerie, renouveler ses rayons et poursuivre son développement.
25/11/2026, 18:11
Exclusif — La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia) veille au bon versement, par les libraires, de la redevance liée aux ventes de livres aux bibliothèques, afin de garantir la rémunération des ayants droit au titre du droit de prêt. Ce qui implique, lorsqu'un établissement ne remplit pas ses obligations, de porter l'affaire devant la justice... Le tribunal judiciaire de Lyon s'est récemment prononcé sur le cas d'une librairie située à Vienne, en Isère.
25/11/2026, 17:04
Le Collège de France s'est doté d'une nouvelle chaire statutaire, désignée par l'intitulé « Littérature et Humanisme », pour laquelle les candidatures sont ouvertes. L'institution compte aujourd'hui une cinquantaine de chaires réparties en sciences mathématiques, physiques et naturelles et en sciences humaines et sociales.
25/11/2026, 17:04
À l'occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, le passe Culture a ouvert son Observatoire, un espace de ressources et de données en libre accès centré sur les pratiques culturelles des jeunes. Le partage de ces informations doit permettre d'éclairer et de guider l’action publique.
25/11/2026, 14:18
Philippe Lejeune est mort le 17 novembre dernier, à l'âge de 88 ans, deux jours après son épouse, Violaine Lejeune. Auteur du Pacte autobiographique, publié au Seuil en 1975, ce chercheur a renouvelé l'étude des récits de soi. Cofondateur de l'Association pour l'autobiographie, il avait également consacré une grande partie de sa vie à préserver les journaux intimes, correspondances et témoignages d'inconnus. Ses collègues saluent aujourd'hui un universitaire aussi rigoureux qu'attentif aux autres.
25/11/2026, 13:45
La société québécoise de gestion collective des droits d’auteur Copibec accueille une nouvelle directrice générale. Florence Bisch a pris ses fonctions le 17 novembre dernier, avec plusieurs dossiers prioritaires à traiter, notamment la rémunération des créateurs à l’heure de l’intelligence artificielle générative.
25/11/2026, 12:27
Une coalition d'organisations d'artistes-auteurs s'inquiète des conséquences d'un décret limitant le cumul des revenus artistiques avec les pensions de retraite, au-delà d'un certain plafond annuel. Interrogé début novembre, le ministre du Travail et des Solidarités avait justifié la réforme par la lutte contre le déficit de la Sécurité sociale, tout en assurant être prêt à « examiner » d'éventuelles « dérogations ».
25/11/2026, 10:51
L’école des loisirs crée un poste de productrice audiovisuelle et le confie à Reidun Montaville, annonce la maison d’édition. Forte de quinze ans d’expérience dans la production et l’animation, l’ancienne directrice générale de Mondo TV France aura pour mission de développer les adaptations du catalogue et de nouer de nouveaux partenariats en France comme à l’étranger.
25/11/2026, 10:49
Les réseaux sociaux influencent les choix de lecture, mais les conseils des proches conservent une place importante dans la découverte des livres. Selon une enquête menée auprès de 5 119 acheteurs américains, les recommandations personnelles constituent le principal canal de découverte pour 18 % des achats étudiés, contre 15 % pour les plateformes sociales. Le sujet de l'ouvrage reste le premier motif d'acquisition déclaré.
25/11/2026, 10:40
L'Italien Giovanni Hoepli présidera l'Union internationale des éditeurs (IPA) en 2027 et 2028, avec l'Américaine Christie Henry à la vice-présidence. Il promet une mobilisation sur l'intelligence artificielle et la liberté de publier. Cette nomination intervient alors que l'entreprise familiale Hoepli est en liquidation volontaire et que sa librairie historique de Milan a fermé.
24/11/2026, 17:32
Exclusif — Laurine et Solenne Raveglia ajouteront bientôt une librairie-café aux adresses à visiter dans le 11e arrondissement de Paris. Les deux sœurs ouvriront ensemble Orthéa, enseigne tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire, où il sera aussi possible de siroter une boisson chaude et de grignoter quelques gourmandises...
24/11/2026, 15:42
La philosophe, essayiste et romancière Catherine Clément est décédée lundi 23 novembre 2026 à Paris, à l’âge de 87 ans. Autrice d’une soixantaine d’ouvrages, dont Le Voyage de Théo et Pour l’amour de l’Inde, elle avait consacré une grande partie de son œuvre aux croyances, à la psychanalyse et aux rapports entre les cultures. Son dernier roman est paru le 6 novembre dernier aux éditions du Seuil.
24/11/2026, 14:14
L'autrice-illustratice Julie Colombet est décédée le 2 novembre dernier, indiquent L'école des loisirs, une de ses maisons d'édition, et La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle signait des albums depuis le début des années 2010.
24/11/2026, 09:18
Les excuses de Tinbad n'auront visiblement pas suffi : après l'envoi à plusieurs médias d'images intimes la concernant, destinées à promouvoir un essai de Sabine Prokhoris, Gisèle Pelicot annonce vouloir saisir la justice contre la maison d'édition et l'autrice.
23/11/2026, 18:03
Exclusif — Paul et Bénédicte Vincent concrétiseront début décembre un projet de reconversion à Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne, en ouvrant la librairie Au gré des mots. « Une forme d'aboutissement », affirme le premier, qui se réjouit de « proposer une offre culturelle de proximité » au sein d'un territoire que le couple connait bien.
23/11/2026, 16:04
2500 manuscrits en attente, 80 nouveaux chaque semaine, et des textes générés par intelligence artificielle qui viennent grossir la pile. Aux Forges de Vulcain, la boîte déborde. David Meulemans a donc tranché : à partir du 1er décembre, les manuscrits ne seront plus acceptés pendant quatre mois. « On n'est pas des imprimeurs », résume-t-il auprès d'ActuaLitté.
23/11/2026, 15:09
Cofondée en mars 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt, la maison d'édition Talents Hauts change de mains. Sa directrice, Laurence Faron, a choisi de transmettre la société à trois salariées de la structure : Justine Haré, Laurence Cabrol-Poutier et Élise Courtois.
23/11/2026, 12:55
Amazon Japan a accepté de modifier la présentation des offres commerciales sur son site, après une enquête de l’autorité japonaise de la concurrence. En cause, les règles de sa "Buy Box", qui inciteraient les vendeurs à pratiquer des tarifs aussi bas que ceux de leurs concurrents. Le groupe devra rendre visibles certaines offres jusqu’ici reléguées au second plan, sans pour autant abandonner son système de sélection.
23/11/2026, 12:44
Plutôt mal reçu à l'Assemblée nationale, où il a été rejeté en première lecture, le projet de loi de finances pour 2027 poursuit son parcours parlementaire au Sénat, depuis ce vendredi 20 novembre. Rapporteure pour avis du programme « Livre et industries culturelles », la sénatrice Laure Darcos a souligné le caractère « essentiel » des aides fléchées vers le livre et la lecture.
23/11/2026, 12:12
Le développement des réseaux numériques a radicalement modifié la manière dont les connaissances scientifiques se diffusent, mais aussi comment elles se font. La Commission d'enrichissement de la langue française propose quelques équivalents, afin d'adapter les usages de la langue aux pratiques nouvelles en la matière.
23/11/2026, 10:18
« Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. » Cet adage devenu modèle économique dans la monnétisation de l'attention n'avait pas encore, en droit, trouvé d'écho. Jusqu'à ce 19 novembre, où l’avocate générale, Laila Medina, a présenté ses conclusion à la Cour de justice de l’Union européenne. Implacables : fournir ses données personnelles et accepter leur exploitation commerciale pour accéder à un service peut constituer « une forme de paiement ».
22/11/2026, 09:25
Exclusif - Les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne réimprimeront pas Emprises, les impasses d'une success story, l'essai de Sabine Prokhoris consacré notamment à l'affaire des viols de Mazan. Dans un communiqué transmis à ActuaLitté, la maison met fin à la promotion de l'ouvrage et présente ses excuses à Gisèle Pelicot. Elle conteste toutefois avoir envoyé aux journalistes des images de viol ou des vidéos pornographiques.
22/11/2026, 00:25
En 1980, Don DeLillo publiait Amazons, un étrange roman, sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell. Ce texte, présenté comme les mémoires fictifs de la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey, revient en librairie chez Viking au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Sa réédition accompagne l'engouement pour les histoires situées dans le milieu du hockey, sans pour autant relever de la romance sportive traditionnelle.
21/11/2026, 12:18
En Alabama, les bibliothèques publiques risquent de perdre leurs financements de l'État si elles acquièrent certains ouvrages jeunesse relatifs aux questions de genre ou refusent de déplacer ceux qu'elles possèdent vers les rayons adultes. Trois écrivains et l'association Read Freely Alabama contestent cette réglementation devant la justice fédérale. Leur plainte, déposée le 30 octobre 2026, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des lecteurs.
21/11/2026, 12:11
La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
20/11/2026, 18:16
Violette Grunenberger a rejoint les Presses de Sciences Po en novembre 2026, en qualité d’éditrice. Elle prend en charge 20 & 21. Revue d’histoire, anciennement Vingtième Siècle. Revue d’histoire, publication scientifique trimestrielle consacrée à l’histoire contemporaine. Elle occupait auparavant un poste d’éditrice de périodiques scientifiques au Muséum national d’Histoire naturelle.
20/11/2026, 18:01
Le tri des colis, le contrôle des sous-traitants et la gestion des casiers de retrait sont au cœur d’un litige qui oppose trois filiales italiennes d’Amazon au régulateur national. La Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt le jeudi 26 novembre 2026 à 9 h 30. Les sociétés contestent des amendes de 300 000 € au total.
20/11/2026, 16:37
Les éditions Tinbad ont envoyé à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, sans son autorisation, pour promouvoir un essai de Sabine Prokhoris. L'ouvrage, attendu le 26 novembre, remet en cause le récit de la victime des viols de Mazan. Derrière cette opération, une argumentation développée depuis septembre 2025, qui s'appuie notamment sur des documents judiciaires et sur une lecture psychanalytique du couple Pelicot. Son avocat envisage des poursuites.
20/11/2026, 16:16
Commenter cet article