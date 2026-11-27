128 pages, une couverture rigide, une palette vert, jaune et crème : un livre à la fois utile et élégant. Un livre qui veut promouvoir une cuisine exploratrice, à la portée des curieux comme des cuisiniers aguerris. Sur un ton complice et gourmand, pour partager un peu plus qu’une recette à chaque page

Le yuzu se trouve en jus toute l’année. Peu de livres disent quoi en faire. Gaëlle Clertan a testé une soixantaine de recettes et en a retenu 40 pour Yuzu, un zeste d’ailleurs.

Voyage à Kyoto, mai 2018, dégustation d’une limonade au yuzu. Début de l’obsession. De retour en France, Gaëlle Clertan, titulaire d’un CAP pâtisserie, cherche à retrouver ce goût. Elle veut en faire une bûche de Noël yuzu-noisette. À côté de Bordeaux, elle rencontre Yann, qui cultive des yuzus dans son jardin, sans intrants, sans serre, sans protection. Elle repart avec deux kilos de fruits. Jusque-là, elle n’avait cuisiné qu’avec du jus en bouteille. Elle presse un fruit : trois gouttes de jus, cent cinquante pépins mais un zeste gorgé d’un goût acidulé inoubliable.

Elle cherche alors un livre de recettes. Elle trouve un ouvrage de référence sur les agrumes. Il explique comment est fait le fruit, ce qu’on en utilise, ce qu’on laisse de côté. Elle ne trouve pas le livre illustré qu’elle aurait aimé avoir. Elle sait le potentiel de cet agrume. Elle cherche comment lui faire honneur. Elle teste, rate, recommence. Plus d’une soixantaine de recettes passent par sa cuisine, 40 restent.

Le résultat : Yuzu, un zeste d’ailleurs, premier beau livre de recettes entièrement dédié au yuzu. 128 pages, une couverture rigide, 40 recettes salées, sucrées ou à boire. Elles sont classées en trois niveaux, du plus accessible au plus technique. On y trouve des œufs mayo à la mayonnaise au yuzu, un canard mariné au yuzu et jus corsé de café, une galette des rois yuzu-noisette, de petits carrés fondants…

Les recettes reposent sur le jus de yuzu en bouteille, pas sur le fruit frais. Le choix est volontaire. La saison du yuzu dure seulement quelques semaines et les fruits ne sont pas toujours faciles à trouver. Le jus s’achète toute l’année. Un partenariat avec l'épicerie japonaise en ligne Umami Paris permet aux contributeurs de bénéficier d'un code promo pour se fournir en yuzu.

La campagne Ulule accompagne l’impression de 500 exemplaires, réalisée dans le Tarn. Les contributeurs peuvent choisir le livre, le livre dédicacé, des packs, et d’autres contreparties selon les paliers atteints. La livraison est visée avant Noël.

Gaëlle Clertan est autrice et éditrice. Elle a fondé La Chouette Toquée Éditions, et Yuzu, un zeste d’ailleurs est son premier livre.

Retrouvez cette campagne Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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