Dans le royaume de Draconia, Belhène est destinée à devenir reine. Pourtant, la jeune princesse préfère la tranquillité de ses livres, ses précieuses théières et les histoires de dragons aux obligations de la couronne. Lorsque son défunt grand-père lui laisse un mystérieux message, son avenir tout tracé bascule.

Autrefois protecteurs du royaume, les dragons se sont volatilisés. Déterminée à les retrouver, Belhène quitte le palais et s'aventure au-delà des frontières, armée de ses connaissances et de sa théière favorite.

Sa quête la mène jusqu'à la tanière d'Iridessa, une créature ronchonne et sarcastique. Habituée à être rejetée en raison de son apparence, Iridessa s'est résignée à vivre seule. C'était sans compter sur l'obstination de Belhène, bien décidée à découvrir ce qui se cache sous ses écailles.

Entre cohabitation mouvementée et sentiments naissants, les deux héroïnes devront apprendre à s'apprivoiser tout en poursuivant leur quête.

Une histoire douce qui aborde la différence et l'acceptation de soi

Derrière ses dragons, ses pâtisseries à la violette et son atmosphère réconfortante, Un archipel de violettes et décailles aborde des thématiques profondément personnelles pour son autrice.

Gaëlle Bonnassieux a imaginé Belhène comme une héroïne neurodivergente, confrontée à l'anxiété, aux particularités sensorielles, à la difficulté de gérer les imprévus et au sentiment persistant de ne jamais être à sa place.

Une représentation inspirée par son propre vécu. Dans sa note d'intention, l'autrice évoque le besoin de masquer certaines facettes de sa personnalité pour s'adapter aux autres, une contrainte dont elle a souhaité s'affranchir à travers l'écriture de ses romans.

À travers Belhène et Iridessa, Gaëlle explore le regard porté sur la différence, la peur du rejet et la possibilité d'être aimée sans devoir s’adapter en permanence aux attentes d'autrui.

Ce tome unique privilégie la tendresse, l'humour et la douceur d'une romance entre deux femmes que tout semblait opposer.

À travers ce projet, les Éditions Octoquill, maison d'édition indépendante spécialisée dans l'imaginaire, poursuivent leur volonté de défendre des histoires singulières et des univers portés par des voix d'autrices et d'auteurs aux sensibilités variées.

La campagne met également à l'honneur le travail de plusieurs artistes et artisanes, avec des illustrations, des stickers, des porte-clés et des pochettes à livre cousues à la main.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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