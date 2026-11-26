Alma vit à la campagne. Sa maison est entourée de prés et de forêts. Elle passe son temps cachée dans un buisson, à l'affût du moindre bruit, observant les animaux. À l’école, ses camarades de classe se moquent d’elle à cause des feuilles et brindilles qui lui restent dans les cheveux. Ils la surnomment ‘’Nid d’Oiseaux’’. Un jour, voyant sa chatte un oiseau dans la gueule, sa vocation naît : Alma se fait la promesse de protéger les oiseaux quand elle sera grande.

Alma poursuit ses observations et décide de ramener ses trouvailles à l’école. Ses camarades de classe sont impressionnés. Leur regard change sur Alma, elle devient l’aventurière de l’école. Avec leur maîtresse, les enfants construisent des nichoirs et des mangeoires. La salle de classe se transforme peu à peu en affût.

Nid d’Oiseaux est un projet jeunesse qui me tient particulièrement à cœur. Cette histoire regroupe de nombreux centres d’intérêts personnels : observation des animaux, initiation à l’environnement, éducation populaire mais aussi le partage d’expériences qui nous font grandir humainement.

J’ai à cœur dans mon travail de sensibiliser le public à la beauté et la richesse de la biodiversité et à la nécessité de la préserver.

Étant passionnée par les oiseaux, je souhaitais créer un album jeunesse sur la thématique de la protection des oiseaux en donnant des pistes aux enfants pour favoriser leur habitat. J’ai également décidé, pour agir concrètement à leur protection et donner encore plus de sens à mon travail, de reverser 1% des bénéfices des ventes de l’album à la Ligue de la Protection des Oiseaux.

En plus de l’aspect naturaliste, protection de la biodiversité, Nid d'Oiseaux aborde différents aspects de la vie d’un enfant : une passion peu commune, des moqueries de la part de camarades de classe, un changement de situation pour devenir l’élément moteur de l’école.

J’ai souhaité aborder cette thématique du harcèlement scolaire, bien qu’effleurée dans l’histoire car ces situations sont encore trop nombreuses dans les cours d’école. Alma, le personnage principal, dépasse les railleries de ses camarades et s’appuie sur sa passion pour renverser la situation de harcèlement. Elle devient alors motrice dans son école pour initier des projets de protection des oiseaux.

Les rêves d’enfants, la technique de l’affût, le partage de connaissances et la protection de la biodiversité, toutes ces thématiques se sont mêlées lors de l’écriture de Nid d’Oiseaux.

Nid d’Oiseaux sera un album entièrement réalisé de manière traditionnelle, aux crayons de couleurs et à l’aquarelle pour les fonds. Je souhaite que les illustrations soient douces et pleines de poésie. L’album comporte principalement des double-pages pour laisser toute la place à la beauté de la nature ! Il sera mis en page par mon cousin et son agence de communication Cumulonimbus.

J’espère que sa lecture vous apportera un bol de nature et de forêt… !

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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