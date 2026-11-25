Parmi les 5 ouvrages finalistes sélectionnés par le comité de lecture, le jury du Prix Hors Concours a désigné cette année comme livre lauréat Madame Bovary, ma mère et moi de Samira El Ayachi (L'Aube).

Quand le médecin demande : « Avez-vous des antécédents familiaux ? », Salwa reste muette. Elle réalise qu’elle ne sait presque rien. Ni sur les maladies des femmes de sa lignée, ni sur leur histoire. Rien de ce qui a pu se transmettre à son propre corps. Pourtant résonnent en elle des douleurs sans nom, une envie folle de vivre, le silence d’une mère… et l’écho d’Emma Bovary. De ce silence naît une quête. Entre une mère et sa fille se déploient les secrets, les exils, les tensions, les non-dits, et un chemin pour se rencontrer enfin. - Le résumé de l'éditeur pour Madame Bovary, ma mère et moi

Le jury réunissait, cette année, Inès de la Motte Saint-Pierre, rédactrice en chef, La Grande Librairie, France Télévisions ; Clémentine Goldszal, journaliste, Elle et M, Le magazine du Monde ; Stéphanie Khayat, journaliste, France Télévisions ; David Medioni, journaliste, La Tribune et Franc-Tireur ; Marianne Payot, journaliste littéraire, Lire magazine ; Anne-Marie Revol, journaliste littéraire, France Télévisions, et Cristina Soler, critique littéraire, L’horizon et l’infini.

La mention du public a salué pour sa part London 53 de Sophie Prat, paru aux éditions Quartier Libre. Cette mention distingue l'ouvrage ayant recueilli le plus grand nombre de voix au sein du comité de lecture, qui réunit près de 500 membres : professionnel·les du livre (libraires, bibliothécaires, journalistes, critiques ou responsables de structures culturelles) et lecteur·ices passionné·es, issu·es de tous horizons.

2009, Audruicq, près de Calais. Josiane, esthéticienne, mène une vie aussi lisse que la peau qu’elle promet à ses clientes. Le jour où elle établit son passeport biométrique, elle fait une découverte qui la bouleverse… Si administrativement tout se complique, c’est surtout Josiane qui vacille. Peu à peu, le quotidien se craquelle, les souvenirs refont surface, révélant la femme qu’elle n’a jamais cessé d’être. - Le résumé de l'éditeur pour London 53

La 11ème cérémonie de remise de prix Hors Concours a eu lieu le 24 novembre à la Maison de la Poésie, à Paris.

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L'Académie Hors Concours, fondée en 2016, est une association à but non-lucratif qui valorise la création littéraire indépendante francophone. Elle organise le prix Hors Concours, qui révèle chaque année les voix émergentes de l’édition indépendante et anime les clubs Hors Concours. L’Académie fédère un large comité de lecture, un jury de critiques reconnus et développe des actions de diffusion à l’international.

L'année dernière, le Prix Hors Concours était revenu à Karim Kattan pour L’Éden à l’aube (Elyzad), et la mention du public à Justine Arnal pour Rêve d’une pomme acide (Quidam).

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Par Dépêche

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