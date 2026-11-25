Le Prix littéraire Gisèle Halimi, créé par l'association homonyme et Me Samia Maktouf , « honore et perpétue les combats de Gisèle Halimi pour les droits des femmes » en décernant chaque année cette récompense. Elle revient, en 2026, à Rachida Brakni pour La part absente (Stock).

Quelle femme se cache sous l'allure parfaite de Karina Leroy, mariée à Vincent, mère d'une adolescente, et à la tête de sa propre galerie d'art ? Et si Karina s'appelait Karima ? En tronquant la lettre M, elle a dynamité le seul pont en mesure de la relier à l'autre rive de la Méditerranée. Ainsi affranchie de la charge sociale et raciale, elle a acquis une forme de liberté. Même si la honte d'avoir usé d'un tel stratagème ne l'a jamais quittée. Le jour où ce qu'elle a construit dans le mensonge se fissure, elle est rattrapée par les blessures de l'enfance et celles de la guerre d'Algérie. Face aux soubresauts de l'Histoire, chacun devra explorer sa part absente. - Le résumé de l'éditeur pour La part absente

Rachida Brakni, comédienne, avait signé un premier livre aux éditions Stock en 2024, intitulé Kaddour.

Le jury réunissait Me Samia Maktouf (avocate au Barreau de Paris, Présidente du Prix Littéraire Gisèle Halimi), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice- bâtonnière), Delphine Chêne (journaliste, co-fondatrice du Chill Club), Annick Cojean (grand reporter au Monde), Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux), Moufida Goucha (universitaire, ancienne vice-présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et haute fonctionnaire internationale à l'UNESCO), Nadia Hai (ancienne députée, ancienne ministre, ambassadrice, déléguée ministérielle à la Méditerranée), Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire »), Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Bariza Khiari (ancienne vice-présidente du Sénat), Nadia Marouani (fondatrice du média SKILL.S et conférencière), Eric Metzger (écrivain, humoriste), Estelle Meyer (comédienne, autrice et chanteuse) et Christophe Rioux (Universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire).

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L'année dernière, la récompense était revenue à Nathacha Appanah pour son roman La nuit au cœur (éditions Gallimard).

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Photographie : © Dorian Prost

DOSSIER - Le Prix Gisèle Halimi

Par Dépêche

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