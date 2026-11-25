Né le 13 août 1938, agrégé de lettres classiques, Philippe Lejeune avait enseigné à l'université Yale, puis à Lyon, avant de rejoindre l'université Paris-Nord, à Villetaneuse, où il a exercé de 1972 à 2004. Membre de l'Institut universitaire de France à partir de 1999, il a consacré ses recherches à une question : comment écrit-on sa propre vie, et que signifie, pour un lecteur, la promesse de lire une histoire vraie ?

Une notion devenue incontournable

Dans les années 1970, l'autobiographie ne bénéficie pas encore de la reconnaissance universitaire qu'on lui connaît aujourd'hui. Souvent reléguée derrière le roman, elle reste difficile à distinguer des mémoires, des journaux intimes ou des récits largement inspirés de la vie de leur auteur. Philippe Lejeune entreprend de clarifier ces frontières, non en cherchant à établir la vérité de chaque événement raconté, mais en examinant la relation entre celui qui écrit et celui qui lit.

Avec L'Autobiographie en France (Armand Colin, 1971), puis Le Pacte autobiographique, Philippe Lejeune a proposé une définition du genre qui allait marquer durablement l'enseignement et la recherche. L'autobiographie repose, selon lui, sur l'identité entre trois figures : l'auteur dont le nom apparaît sur le livre, le narrateur qui raconte et le personnage dont l'existence constitue la matière du récit.

Ce cadre a renouvelé l'étude des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, de Si le grain ne meurt d'André Gide, des Mots de Jean-Paul Sartre ou encore de l'œuvre de Michel Leiris. Il a également nourri les discussions sur les frontières entre autobiographie, roman personnel et autofiction.

Dans un entretien au Monde, en 2013, il rappelait néanmoins que « les définitions sont faites pour évoluer », regrettant que son pacte soit parfois traité comme un dogme. Il avait lui-même prolongé sa réflexion avec Signes de vie. Le Pacte autobiographique 2, paru au Seuil en 2005.

Des grands écrivains aux journaux de jeunes filles

Au-delà des grandes œuvres publiées, il s'intéressait aux manuscrits, aux brouillons et aux écritures privées, longtemps délaissés par l'université. Un journal tenu par une adolescente, les souvenirs d'un instituteur ou la correspondance d'un inconnu méritaient, à ses yeux, la même attention documentaire qu'un texte reconnu par l'histoire littéraire.

Dans Le Moi des demoiselles. Enquête sur le journal de jeune fille (Seuil, 1993), il entreprend ainsi de retrouver et d'étudier des journaux féminins. Il passe notamment une annonce dans Le Magazine littéraire, puis parcourt la France pour constituer son corpus.

Cette attention à la fabrication des textes nourrit ses recherches sur Georges Perec, notamment dans La Mémoire et l'Oblique. Georges Perec autobiographe (P.O.L, 1991), puis Les Brouillons de soi (Seuil, 1998) et Autogenèses. Les Brouillons de soi 2 (Seuil, 2013). Il explore la manière dont un auteur sélectionne ses souvenirs, construit son récit et transforme progressivement son expérience en texte.

Il s'intéresse également aux journaux personnels, dont il retrace l'évolution avec Catherine Bogaert dans Un journal à soi. Histoire d'une pratique (Textuel, 2003) et Le Journal intime. Histoire et anthologie (Textuel, 2006). Son travail aboutit notamment à Aux origines du journal personnel. France, 1750-1815 (Honoré Champion, 2016), consacré à l'émergence de cette pratique d'écriture.

Ses recherches ne se limitaient pas au papier : dès 2000, « Cher écran... ». Journal personnel, ordinateur, Internet (Seuil) abordait les transformations de l'écriture intime à l'ère numérique. Son site Autopacte prolongeait cette volonté de rendre accessibles bibliographies, documents et ressources aux chercheurs comme aux simples lecteurs.

À Ambérieu-en-Bugey, un patrimoine des vies ordinaires

En 1992, il cofonde avec Chantal Chaveyriat-Dumoulin l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA), destinée à recueillir, conserver et valoriser des écrits personnels inédits.

L'association trouve son ancrage à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain. Elle constitue progressivement un fonds de journaux intimes, récits de vie, carnets et correspondances confiés par leurs auteurs ou leurs familles. L'objectif : éviter la disparition de documents susceptibles d'intéresser les historiens, les chercheurs et les générations futures. Le fonds est évalué à plus de 4600 ensembles documentaires.

La démarche repose également sur une pratique collective de lecture. Des bénévoles examinent les documents déposés et rédigent des comptes rendus, appelés « échos de lecture ». L'association organise des rencontres, des journées d'étude et publie la revue La Faute à Rousseau. Philippe Lejeune en était devenu président d'honneur, après avoir joué un rôle central dans son développement.

« Lejeune est un limier »

Dans un hommage publié dans En attendant Nadeau, l'historien Philippe Artières rappelle que Lejeune fut « un des premiers grands lecteurs d'Annie Ernaux », à une époque où les écritures féminines et les récits personnels restaient peu considérés par l'université. Il est formel : « Lejeune est un limier. »

Quatre chercheurs, Jean-Marc Hovasse, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, Véronique Montémont et Françoise Simonet-Tenant, lui ont également consacré un hommage collectif sur le site Autobiosphère. Ils soulignent son rôle dans le développement de la critique génétique, son attachement à l'enseignement et son intérêt pour les écrits de personnes anonymes.

Au-delà du « chercheur d'exception », ils évoquent un homme qui « aimait faire découvrir, mais surtout faire aimer ».

Sous cet hommage, Gisèle Grimm remercie celui « qui a donné vie à ma fille ». Sa fille, Ariane Grimm, de son vrai nom Annick Martigny, est morte en 1985, à 18 ans, après avoir tenu de nombreux journaux intimes. Philippe Lejeune s'était notamment intéressé à ses premiers cahiers, commencés à sept ans et demi, auxquels il avait consacré une étude en 2005, reprise dans Autogenèses (Seuil, 2013). Sa mère poursuit depuis des décennies la conservation et la diffusion de ses écrits, notamment sur un site dédié.

La disparition de Philippe Lejeune survient deux jours après celle de son épouse, Violaine Lejeune, née Nozal, enseignante-chercheuse en physique, morte le 15 novembre à l'âge de 88 ans. Le couple avait quatre enfants.

En juin 2025, les membres de l'APA lui avaient rendu hommage lors d'une soirée organisée à Montreuil, autour d'un portrait documentaire réalisé par Martine Bousquet. D'une durée de 52 minutes, le film réunit des témoignages d'adhérents, des textes de Philippe Lejeune et des extraits de ses conférences.

Crédits photo : Philippe Lejeune (domaine public)

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Par Hocine Bouhadjera

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