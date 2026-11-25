De Goldorak à Lupin III, en passant par Albator et Les Chevaliers du Zodiaque, les grandes figures de la culture populaire japonaise ont façonné l’imaginaire de plusieurs générations de lecteurs français. Désormais, ces personnages nourrissent également une coopération artistique, économique et institutionnelle entre leurs deux pays. Du 27 octobre au 1er novembre 2026, une délégation d’auteurs, d’éditeurs et de spécialistes de la propriété intellectuelle a ainsi participé à une série de rencontres à Kyoto, Osaka et Tokyo.

À l’initiative du Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, de l’Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest et des éditions Kana, avec le concours de nombreux partenaires, cette semaine a permis de confronter les expériences professionnelles, les traditions juridiques et les pratiques contractuelles. Comment prolonger la vie des grandes œuvres populaires au-delà des frontières, sans compromettre les droits de leurs créateurs ni la liberté artistique de ceux qui les réinventent ?

Au-delà de cette initiative, le rapprochement des industries culturelles et créatives françaises et japonaises répond à des enjeux qui dépassent largement le cadre des adaptations. L’internationalisation des catalogues, la circulation des droits, l’émergence de collaborations entre dessinateurs et scénaristes, mais aussi les bouleversements induits par l’intelligence artificielle générative invitent les professionnels à repenser leurs modes de coopération.

Dans cette perspective, l’année 2028, qui marquera le 170e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, constitue une échéance majeure. Quels enseignements les éditeurs japonais peuvent-ils tirer des pratiques françaises ? Quelles perspectives les univers fictionnels nippons ouvrent-ils aux auteurs européens ? Colombine Depaire, attachée culturelle chargée du livre et du débat d’idées à l’Ambassade de France et à l’Institut français du Japon (IFJ), revient sur les dispositifs qui accompagnent cette dynamique.

ActuaLitté : Pourriez-vous exposer les relations et coopérations culturelles entre Japon et France ?

Colombine Depaire : Placées sous le spectre de l’innovation et de la promotion de la création contemporaine, les relations franco-japonaises se caractérisent par un fort dynamisme dans les secteurs des industries culturelles et créatives. Cette année, en préparation du 170e anniversaire de nos relations diplomatiques en 2028, l’IFJ a notamment initié la signature d’accords avec des institutions des deux pays dans le livre, le cinéma et les industries créatives.

Ainsi, l’invitation du Japon comme pays d’honneur au salon Livre Paris 2028 fait échos à nos projets de collaboration, tels que l’organisation de rendez-vous B to B [relations interentreprises, NdR] pour les acteurs du livre. Par exemple, nous avions accueilli six éditeurs français à Tokyo en novembre 2025 pour le Tokyo Rights Meeting, et 20 éditeurs en juin 2026 pour rencontrer une centaine d’homologues japonais et leur présenter leurs catalogues.

Pourquoi et comment l’IF s’est-il impliqué dans cette série de rencontres ?

Colombine Depaire : La défense de la propriété intellectuelle et la lutte contre le piratage sont également des axes prioritaires de la collaboration franco-japonaise. C’est la raison pour laquelle nous avons accueilli le 29 octobre à l’Ambassade de France le colloque du CEIPI sur le droit d’auteur et les adaptations.

Cet événement s’inscrit dans une série de conférences que nous avons facilitées ces dernières années sur la propriété intellectuelle et la régulation de l’IA, avec Alexandra Bensamoun, ou encore sur la lutte contre le piratage avec l’Alliance pour le manga et le webtoon, que nous avons accompagnée afin d’interpeller les éditeurs japonais sur l’indispensable coopération internationale pour la protection des œuvres.

Qu’est-ce que les deux pays peuvent mutuellement en matière d’édition, de pratiques ?

Colombine Depaire : Les échanges de pratiques sont au cœur des dispositifs de réseautage que l’Institut français et Business France proposent aux entreprises françaises et étrangères. En matière d’édition, il est essentiel de mener un dialogue transversal sur les nouveaux enjeux sectoriels tels que l’utilisation de l’IA ou l’éco-responsabilité, qui concernent les professionnels du monde entier.

L’expérience des éditeurs français dans le marketing du livre, qui s’appuie sur l’incroyable dynamisme des libraires et des manifestations littéraires, pourrait inspirer l’écosystème du livre japonais qui cherche à s’internationaliser.

Par ailleurs, le succès des IP [pour intellectual properties, propriétés intellectuelles, NdR] japonaises en France révèle l’intérêt soutenu du public pour les univers fictionnels issus du manga ou de l’animation. Plusieurs exemples récents de co-création entre artistes des deux pays, ou de commandes d’éditeurs français directement auprès de mangakas montrent une voie de développement vers des histoires interculturelles et des univers graphiques originaux et métissés.

Crédits photo : Colombine Depaire

Par Nicolas Gary

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