Avec ses 3 millions de jeunes bénéficiaires, le passe Culture dispose d’une connaissance précieuse sur les pratiques culturelles des jeunes. Dans le cadre de ses missions de service public, le passe Culture contribue au partage de ses connaissances sur les jeunes et met à disposition les données issues de son application et les travaux d’analyse menés par son Département Études et Recherche.

Sur le site internet du passe Culture, l’Observatoire du passe Culture mettra en libre accès des analyses, des ressources et des indicateurs territoriaux actualisés et disponibles aux échelles nationale, régionale et départementale. Autant de ressources précieuses qui permettront de suivre l’appropriation du passe Culture par les jeunes bénéficiaires et les acteurs culturels dans les territoires.

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En partageant ses données et ses connaissances, le passe Culture renforce ses collaborations avec les collectivités, les acteurs culturels et les chercheurs, en contribuant à nourrir la décision publique et à éclairer les politiques publiques à partir des recherches contemporaines.

Signalons qu'en octobre 2025, une expérimentation avait été lancée par le passe Culture avec 16 collectivités territoriales, de tailles diverses, afin de recueillir et de partager des données, en fonction des besoins de ces mêmes territoires. La Cour des Comptes, dès 2024, avait incité à ce partage d'informations, soulignant que ces dernières étaient précieuses, « sans commune mesure avec les enquêtes ou les bases de données éparses exploitées par les services du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) en administration centrale ».

Inciter à l'engagement bénévole

Parallèlement au lancement de l'Observatoire, le passe Culture a signé un partenariat avec JeVeuxAider.gouv.fr, la plateforme publique de bénévolat, afin de relayer sur son application les offres de bénévolat disponibles et ainsi faciliter la mise en relation des jeunes avec les associations et les structures à la recherche de bénévoles.

« Avec plus de 17 000 organisations inscrites sur JeVeuxAider.gouv.fr et plus de 3 millions de jeunes bénéficiaires du passe Culture, ce partenariat illustre une convergence des politiques publiques au service de l’engagement de la jeunesse », a souligné l'opérateur de l'État dans un communiqué.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY 4.0

Par Antoine Oury

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