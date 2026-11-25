La réflexion sur les adaptations ne pouvait s’arrêter aux œuvres officiellement autorisées. De Goldorak au style Ghibli, une invitée s’est imposée dans les débats et inquiète les auteurs : l’intelligence artificielle.

Fan art et scantrad : où tracer la ligne ?

Le dernier volet du colloque a abordé les usages non autorisés, le fan art, les fanfictions et le phénomène du scantrad, qui consiste à diffuser des traductions non autorisées de mangas. Ces pratiques interrogent la frontière entre appropriation culturelle, hommage, création dérivée et atteinte aux droits.

« La dernière partie de la conférence se devait de creuser la question des adaptations non autorisées. Plusieurs raisons à cela. D’une part, certaines pratiques défient les droits des auteurs. Je pense naturellement à la question du fanarts ou encore des fanfictions qui constituent, sauf exception, des atteintes au droit d’auteur. Pourtant, il s’agit de pratiques bien connues des auteurs, eux-mêmes parfois auteurs de fanarts ou de fanfictions (certains s’étant même fait connaître ainsi) », reprend Yann Basire.

« Là encore un dialogue est nécessaire entre le juridique — particulièrement — rigoureux et les auteurs, pour qui les fanarts et les fanfictions demeurent une démarche créative qui ne doit pas être systématiquement sanctionnée. Je pense ensuite à la pratique des scantrad, dont le caractère contrefaçon ne doit pas être discuté, mais pour laquelle la lutte implique une réelle synergie entre tous les acteurs de l’écosystème, ce que Yun J. Inada, Président de l’Alliance pour le manga et le webtoon, a rappelé. D’autre part, il était nécessaire d’appréhender la question ô combien cruciale de l’intelligence artificielle. »

L’IA, un défi pour la transmission

L’IA générative a également nourri les débats, avec les interventions de Yuriko Haga, Maître Nathalie de Quatrebarbes, Denis Bajram et Rintarō. Si les adaptations soulèvent depuis longtemps la question de la réutilisation des œuvres préexistantes, ces technologies lui donnent une ampleur nouvelle.

Qu’advient-il de la liberté créative lorsque les technologies permettent de reproduire des styles, de générer des images proches d’univers protégés ou de réutiliser massivement des œuvres pour entraîner des modèles ? Et comment les auteurs peuvent-ils peser collectivement sur ces évolutions ?

Pour Denis Bajram, se retrouver « à l’ambassade de France à Tokyo pour parler d’intelligence artificielle générative dans un colloque organisé par le CEIPI et la Ligue des auteurs professionnels me refait penser à cet autre colloque co-organisé, il y a quatre ans, à l’Assemblée nationale. Au début de l’été 2022 était parue une nouvelle version de l’outil IA Midjourney, qui avait immédiatement inquiété tous les illustrateurs tant ses rendus étaient bluffants. Suite à cela, nous avions décidé d’alerter les politiques sur les dangers de l’intelligence artificielle pour les artistes-auteurs ».

L’album Goldorak venait de paraître, et Yann Basire l’avait posé bien en évidence sur sa table d’intervenant. « J’avais expliqué que cette aventure artistique avait commencé quand j’avais dix ans, quand je m’étais lancé dans une BD de vingt pages sur mon héros préféré. Bien sûr, à l’époque, j’avais commencé à décalquer des images existantes, mais assez vite, pour pouvoir raconter l’histoire que je voulais, il avait fallu que j’invente les cases qui me manquaient.

C’est comme ça qu’on devient auteur ou artiste : on se jette dans le vide pour créer ce qui n’existe pas encore. Imaginez maintenant que, en 1978, le petit garçon que j’étais ait eu accès à une IA capable de produire les images qui lui manquaient. Est-ce que j’aurais fait l’effort délirant d’apprendre à dessiner ? Je n’en suis pas du tout sûr. »

Et de poursuivre : « C’est bien cela qui m’inquiète le plus dans l’IA générative : si tout est déjà disponible instantanément, pourquoi se lancer dans un colossal effort créatif durant de très longues années, car, oui, c’est le temps nécessaire à maîtriser un tant soit peu un artisanat et un art ? Quel gamin se lancera encore dans une telle quête ? »

Le fast-food de la création

Depuis ce premier colloque, les outils génératifs ont considérablement progressé, tandis que les textes et les images qu’ils produisent se sont multipliés. « J’ai été frappé en particulier par le moment où plein de gens ont posté des avatars et illustrations dans un soi-disant style “Ghibli”. Ça n’avait pourtant qu’une vague ressemblance avec le style si élégant développé par Miyazaki et Takahata. C’était en fait la version fast-food de la cuisine gastronomique des studios Ghibli », reprend l’auteur.

« Oui, l’IA ne nous offre rien de nouveau, on le sait, elle nous sert en fait une sorte de bouillie mixée à partir de tout ce qui a existé auparavant. Et la plupart du temps, c’est juste de la junk-food pour nos cerveaux, de la junk-food qui écrase et remplace un peu plus tout chaque jour. Le fast-food de l’IA est déjà en train de nous rendre accro au sucre, au sel et au gras mental, détruisant nos capacités collectives à déguster des choses plus complexes, subtiles, originales et nouvelles. »

Et de conclure : « Et si, après s’être gavés d’IA pendant quelques décennies, nous en avons assez de cette nourriture industrielle, que fera-t-on ? Si la prochaine génération ne s’est pas lancée dans l’apprentissage créatif, pour les raisons que je donnais plus tôt, vers qui se tournera-t-on ? Veut-on vraiment vivre dans ce monde-là ? »

Ces interrogations pourront désormais nourrir un dialogue plus structuré entre les organisations professionnelles françaises et japonaises.

Kyoto, Osaka, Tokyo : et après ?

La mobilisation de partenaires issus de différents horizons a constitué l’une des particularités de cette initiative : le CEIPI de l’université de Strasbourg, l’ISSTO de l’université Rennes 2, les éditions Kana, la Ligue des auteurs professionnels, la SAIF, l’INPI, les ambassades de France et de Belgique au Japon, ainsi que l’Institut français. Le programme a également bénéficié de l’implication de nombreux chercheurs, professionnels de l’édition, établissements universitaires et acteurs culturels français et japonais.

Pour Colombine Depaire, attachée culturelle chargée du livre et du débat d’idées à l’ambassade de France et à l’Institut français du Japon, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération entre les deux pays. (lire l'interview ci-dessous avec Colombine Depaire)

INTERVIEW – Manga : “L’indispensable coopération internationale pour la protection des œuvres”

La semaine japonaise n’est qu’une première étape. Plusieurs pistes de travail se dessinent, notamment avec des représentants professionnels des mangakas japonais, autour des conditions d’exercice du métier d’auteur et des enjeux soulevés par l’intelligence artificielle. Un webinaire franco-japonais pourrait être la première traduction concrète de ces échanges.

Des rencontres sont également envisagées en France dès 2027, tandis que de nouvelles collaborations scientifiques pourraient se développer avec le Musée international du manga de Kyoto.

À plus long terme, les partenaires réfléchissent à l’organisation d’événements d’envergure, l’un au Japon et l’autre en France, dans la perspective des échanges culturels franco-japonais de 2028.

Faire dialoguer le droit et la création

Pour Stéphanie Le Cam, cette semaine japonaise illustre une conviction profonde : « Nous avons du mal, en France, à faire dialoguer les professionnels du livre et les universitaires parce que cela implique de parler un langage commun et de confronter les regards. Le droit ne se fabrique pas hors sol. Les universitaires doivent mieux cerner les réalités professionnelles, et les professionnels accepter que tout n’est pas juridiquement possible ».

Quant à la défense des auteurs, elle ne peut se penser sans tenir compte de l’ensemble de l’écosystème dans lequel ils créent. « Il ne s’agit pas de nier les intérêts parfois divergents, mais de chercher les équilibres qui permettront à chacun d’avancer. Et si nous parvenons à faire cela entre la France et le Japon, alors nous aurons fait bien davantage qu’organiser une semaine de conférences : nous aurons commencé à construire quelque chose qui peut véritablement faire évoluer les pratiques. »

Au fond, il ne s’agit plus seulement de savoir comment des auteurs européens peuvent adapter des personnages japonais. L’enjeu est de comprendre comment deux pays et leurs écosystèmes professionnels peuvent travailler ensemble pour permettre aux œuvres de continuer à vivre, tout en garantissant à leurs créateurs la reconnaissance et les droits qui leur reviennent.

Si les super-héros ont traversé les générations, ils pourraient bien, cette fois, avoir contribué à rapprocher durablement ceux qui dessinent l’avenir de la création !

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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