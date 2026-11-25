Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

En 2024, 272.000 femmes majeures ont déclaré avoir subi un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle. Au-delà de ces violences sexuelles, une autre réalité concerne leur santé : leurs douleurs restent encore trop souvent minimisées par le corps médical. Un sujet au cœur de « C’est dans votre tête » (Payot), l’enquête de Salomé Saqué, désormais disponible en livre audio chez Actes Sud Audio.

Quand la douleur des femmes reste suspecte

Les violences faites aux femmes prennent différentes formes. Parmi elles, le déni de leur souffrance dans le parcours médical demeure particulièrement difficile à faire reconnaître. Douleurs minimisées, symptômes attribués au stress, diagnostics tardifs ou erronés : dans son enquête, Salomé Saqué s'intéresse à ces situations auxquelles de nombreuses patientes sont confrontées. Le titre de son ouvrage fait écho à une formule bien connue de celles qui peinent à faire entendre leurs symptômes.

Journaliste pour Blast, l’autrice part aussi de sa propre expérience. Atteinte de plusieurs maladies chroniques, dont l’endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques et le lipœdème, elle raconte dans un entretien accordé au Monde, publié le 16 novembre, des années de douleurs et d’errance médicale. Pendant longtemps, ses symptômes sont restés sans explication ni prise en charge adaptée.

Mais elle élargit aussi son enquête à d’autres témoignages de patientes, mais aussi à des entretiens avec des médecins et des chercheurs. Elle revient sur l’histoire de la médecine, marquée par des représentations qui ont longtemps associé les femmes à l’« hystérie ». Réalisé avec le conseil scientifique de l’Unité santé et genre d’Unisanté, l'ouvrage montre comment ces préjugés continuent de peser sur la prise en charge des femmes.

Une recherche médicale encore incomplète

Ces inégalités sont aujourd'hui reconnues jusque dans les institutions sanitaires. Ce 16 novembre, l'agence britannique du médicament (MHRA) a lancé un programme consacré à la santé des femmes pour la période 2026-2030. Avec pour objectif d’améliorer les connaissances sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Tout en tenant davantage compte des différences entre les femmes et les hommes.

Entre 2019 et 2023, seules 33 % des études cliniques approuvées au Royaume-Uni incluaient des femmes en âge de procréer. Les femmes enceintes ne représentaient que 1,1 % des essais analysés, et les femmes allaitantes, 0,6 %. Autrement dit, une partie importante des connaissances utilisées pour évaluer les traitements repose encore sur des données qui prennent insuffisamment en compte certaines situations propres à la santé féminine.

Salomé Saqué plaide pour une meilleure formation des soignants, une évaluation plus attentive de la douleur et une plus grande place accordée à la parole des patientes.

Avec « C'est dans votre tête », l'autrice met en lumière des expériences longtemps restées dans l'ombre et interroge les mécanismes qui conduisent à minimiser la souffrance des femmes. Une enquête qui mêle témoignages, histoire et éclairages scientifiques pour mieux comprendre les conséquences de ces inégalités. Publiée le 18 novembre chez Actes Sud Audio, pour une version intégrale de 8h08.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par l’autrice elle-même :

Crédits photo : Manifestation d’Act Up à Paris en 2007 (William Hamon, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Lina Tinel-Sebie

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