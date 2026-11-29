Au registre des écrivains ensablés, ils sont légion à être complètement oubliés. Comme s’ils n’avaient jamais existé. Voici l’exemple de Janine May. Aucun lecteur d’aujourd’hui ne la connaît, ne l’a lue. Ses livres sont devenus introuvables ; encore faut-il savoir qu’ils existent, puis faire l’effort de les trouver. Rien d’évident. Par François Ouellet
Le 29/11/2026 à 09:00 par Les ensablés
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
29/11/2026 à 09:00
0
Commentaires
3
Partages
Qui est-elle exactement ? Française de branche maternelle, elle vivait aux États-Unis. François-Paul Raynal dans Le Petit Journal, en juillet 1935, mentionne ses deux romans dans un article portant sur les écrivains d’origine arménienne écrivant en français. Janine May, apprend-on, est le pseudonyme de Mme Andonian.
Cette piste nous a conduits à sa notice nécrologique dans le New York Times du 5 mars 1976. Originaire d’Égypte ou de l’Empire ottoman, Jeanne Andonian épousa un intellectuel arménien né à Istanbul, Hagop Simon Andonian, qui fut le secrétaire de Henry Morgenthau Sr, ambassadeur des États-Unis dans l’Empire ottoman pendant le génocide arménien. Elle vécut en France (probablement dans les années 1920), puis à Brooklyn où elle est décédée à 85 ans. Aux États-Unis, elle a enseigné la langue et la littérature françaises à la Brooklyn Friends School et prononcé des conférences pour l’Alliance française. Son second roman, Émeraudes, est dédié au directeur de cette école, Guy Wilbur Chipman, et à sa femme.
Voilà pour l’auteure démasquée, dont le premier roman signé Janine May s’intitule La Jeune Fille au masque (Denoël et Steele, 1932). Elle avait précédemment publié un recueil de nouvelles, Six et une nuits d’Amérique, sous le premier pseudonyme de Jeanne Gregh (Nouvelles éditions Argo, 1931). Elle ne semble pas avoir publié davantage, bien que la page « Du même auteur » d’Émeraudes (Denoël et Steele, 1933) annonce un troisième roman en préparation. Une carrière pour le moins brève.
Que valent ses romans ? Le talent de Janine May tient essentiellement à la finesse de l’analyse psychologique. Cette qualité s’observe autant dans le portrait des personnages que dans l’interaction entre les personnages. Il faut à la fois un don d’observation d’autrui et une capacité d’intériorisation de sa propre personnalité aiguë pour arriver à un tel niveau de cohérence. On ne surprend jamais ses personnages en défaut de logique.
Mais comme il arrive parfois chez les auteurs de romans psychologiques de l’époque, l’écriture souffre d’une abstraction trop poussée. C’est Robert Brasillach, dans une de ses chroniques littéraires, qui notait avec justesse : « Pourquoi Mme Janine May ne se décide-t-elle pas à parler simplement, puisque la simplicité semble justement son idéal, puisque l’allure générale de son œuvre est quelque chose d’uni et de pur, d’une infinie délicatesse, et en contradiction parfaite avec certains éléments un peu voyants et un peu fâcheux de son style ? Il y a là une sorte de mystère que nous ne nous chargeons pas d’éclaircir. Le mieux est sans doute de regretter les défauts du livre et de se livrer néanmoins à l’enchantement assez profond qui en naît. »
Peut-être, coupée de la culture française par sa vie américaine, Janine May avait-elle développé une conception trop livresque de la langue littéraire ? Quoi qu’il en soit, comme le suggère Brasillach, le talent l’emporte probablement sur les faiblesses (et malgré d’autres éléments dont je parlerai plus loin).
De quoi parlent les romans de Janine May ? L’éditeur comparaît Émeraudes à Hauts de Hurlevent (1847) d’Emily Brontë. Il s’en faudrait de beaucoup. À première vue, le thème central des romans de Janine May est l’amour. Les deux romans sont narrés par une femme qui se penche sur son passé amoureux, depuis son adolescence jusqu’au début de sa vie adulte dans La Jeune Fille au masque, puis jusque dans la quarantaine dans Émeraudes. Mais le vrai sujet est la relation aux parents, et je dirais la relation à la mère plus que l’amour, car cette relation pèse très lourd sur les personnages féminins et détermine leurs choix amoureux malheureux.
Dans La Jeune Fille au masque, Nancy Wood s’interdit d’aimer parce que l’homme qu’elle désire — et bien que lui-même la désire — a épousé sa mère. La situation peut paraître banale, mais elle est traitée avec beaucoup d’originalité et de sensibilité. La mère de Nancy, insatisfaite de son premier mariage, a divorcé pour l’amour d’un homme, Edward ; or, elle subit un accident qui la laisse paralysée. Edward va reporter son amour sur la fille, laquelle toutefois refuse de lui céder pour ne pas se sentir coupable envers sa mère (ou plus exactement en raison du regard à la fois meurtri et scrutateur que pose sur elle sa mère).
Elle lui cédera pourtant après des années de résistance. Mais la mort subite d’Edward brise leur élan, et Nancy retrouvera sa place auprès de sa mère. « Tout fut consommé. L’orage s’éteignit au loin. Nous demeurâmes seules, comme des rescapés d’un naufrage », conclut-elle. Mère et fille seront dorénavant liées par l’échec de leur vie amoureuse respective.
Dans Émeraudes, Maud Allan s’émancipe davantage de la présence de la mère. Elle s’abandonne à son désir pour ne pas répéter le modèle maternel trop pieux, et qui a rendu son père volage. Son mariage lui fait connaître la maternité. Mais la rencontre d’un autre homme qui l’attire irrésistiblement, Quentin Page, éveille la jalousie destructrice de son mari, qui se suicide. Dix ans plus tard, Maud a une liaison avec Wayne Page, le jeune frère de Quentin.
Cette fois-ci, c’est le fils de Maud, Neil, qui réagit mal : comme il croit comprendre qu’il est un obstacle au développement de la relation de sa mère avec Wayne, il choisit de s’enfuir sans laisser de trace. Le roman se termine sans que le lecteur sache ce qu’il est advenu de Neil, puisque des recherches menées par les autorités n’ont pas permis de le retrouver. Quant à Maud, désespérée, elle rompt avec Wayne sur l’insistance de sa mère. Ce qui amène Maud à conclure en pensant à sa mère : « Nous appartenions désormais l’une à l’autre. » Retour, dès lors, à la fin de La Jeune Fille.
Toute tentative d’affranchissement est donc vaine, puisque le poids familial rattrape chaque fois la jeune fille, la brime. « Nous gardons en otage tout ce que nous voudrions être, tout ce que nous pourrions être », se plaint l’héroïne de La Jeune Fille.
Maud développe cette idée dans Émeraudes : « Un jour on descend en soi, et l’on veut démêler ce qu’on y a accumulé soi-même de ce que l’on doit à ceux qui ont joui ou souffert autour de vous. Leur âme mûrie dans l’épreuve ou dans le plaisir pèse sur la vôtre, avec sa tristesse et sa satiété. Et l’on voudrait se pencher, mettre son front dans sa main et déverser avec des larmes toutes les joies et toutes les douleurs qui ne vous appartiennent pas ; les rendre jusqu’à la dernière ; sentir son cœur s’alléger, se vider jusqu’à la sécheresse ; avoir soudain appétit d’un autre air, gonfler sa poitrine, entrouvrir ses lèvres et aspirer, dans une âme vierge, un arome de vie insaisissable, l’arome des branches fleuries et mouillées du printemps ! » Ce serait trop beau si les choses pouvaient être aussi simples. Et c’est bien parce que tout est compliqué que Janine May écrit des romans.
La Jeune Fille au masque et Émeraudes forment un diptyque sur les désillusions de l’amour et de la vie. À ces échecs, Janine May choisit de donner une portée non seulement morale, mais moralisatrice. Car ici l’acte amoureux se paie chaque fois de châtiments : la mort du beau-père aimé dans La Jeune Fille, le suicide du mari et la disparition de l’enfant dans Émeraudes. Ces malheurs sont l’expression d’interdits qui aliènent la liberté de la jeune narratrice. Les romans condamnent le désir au bénéfice d’une morale de la contrition. Triste fin pour des romans qui ont pourtant beaucoup à offrir.
Il faut espérer que Jeanne Andonian fut plus heureuse dans la vie.
François OUELLET — Novembre 2026
Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les distributions de prix et rentrées littéraires sont émaillées de scandales plus ou moins lourds de conséquences… En 1951, c’est Julien Gracq qui créa la surprise en refusant le prix Goncourt qui lui était attribué pour « Le rivage des Syrtes ». Surprise ? Peu de temps auparavant, dans « La littérature à l’estomac », il avait rageusement exercé sa verve pamphlétaire contre un monde littéraire asservi à des impératifs mercantiles, soumis à la pression médiatique et ballotté au gré des tocades mondaines. De son jeu de massacre émergeait pourtant un nom, Robert Margerit : « Le seul roman français qui m'ait vraiment intéressé depuis la Libération est un ouvrage obscur de Robert Margerit, Mont Dragon ».
Roman pourtant marquant, publié en 1944, qui fera l’objet d’une adaptation cinématographique, avec Jacques Brel dans le rôle principal. Par Marie Coat
15/11/2026, 14:01
Lors de sa disparition en 2017 à l'âge respectable de 98 ans, l'ensemble de la presse française a rendu un hommage unanime à Roger Grenier. S'il reste dans les mémoires comme journaliste, homme de radio, scénariste, éditeur et « incomparable témoin de notre XXe siècle littéraire », son œuvre est un peu plus méconnue du grand public et c'est bien regrettable. Divers entretiens radiophoniques, consultables en podcast, font entendre la voix affable d'un admirable conteur. Par Isabelle Luciat
01/11/2026, 09:00
Qui connaît Robert de Saint-Jean (1901-1987) ? Journaliste sérieux (il a interviewé les grands de son époque, de Gaulle, Churchill...), critique littéraire renommé, auteur d’un roman Le feu sacré (1936), Prix Marcel Proust (1984) pour Passé pas mort, Robert de Saint Jean est surtout connu pour avoir été l’ami fidèle (et l’amant) de Julien Green durant soixante années. Mais Julien Green… Qui le lit encore, bien qu’il ait été publié dans la pléiade de son vivant ? Plus grand monde. Que dire alors de Saint Jean?… C’est aux halles de Brancion (le samedi et le dimanche, vente de livres anciens, je le rappelle), que j’ai déniché ce Journal d’un journaliste publié dans Les cahiers rouges (1974). Par Hervé Bel.
18/10/2026, 09:00
« Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes moudront au moulin : l’une sera prise, l’autre laissée. » (1) La parabole de saint Matthieu a parfois l’air de s’appliquer, avec son arbitraire sans « pourquoi », aux verdicts de l’Histoire littéraire, surtout quand elle laisse dans les limbes le roman posthume Les Hauts-Quartiers de Paul Gadenne (1907-1956), paru en 1973 dans la collection « Cadre rouge » des Éditions du Seuil et réédité chez Points en 2013. Par Hortense Miginiac *
27/09/2026, 13:39
Par curiosité, regardez sur la toile quelques photographies de Liane de Pougy (1869-1950). L'une d'elle la représente en 1900, à l'âge de trente-et-un ans. Brune, élégante, avec son grand chapeau emplumé, sa poitrine frêle sous le décolleté orné de roses blanches, elle a le visage penché, et son regard, embrumé d'un léger fard sur les paupières, a quelque chose de profond et de mélancolique: elle est merveilleusement belle. C'est une créature de Proust en chair et en os (1)... La courtisane Odette de Crécy, diront certains. Mais moi, j'estime Liane de Pougy bien supérieure, car son destin, la prenant courtisane, fit d'elle une princesse puis une "presque sainte" (c'est vrai). De surcroît elle fut romancière (voir la chronique des Ensablés ici) et tint un journal fort bien écrit (qu'elle appelle ses "cahiers bleus"), que les Editions Le Passeur se sont attelées à publier intégralement, d'où ce nouveau livre portant sur les années 1925-1926, et intitulé "Tous les fruits de l'arbre du Mal" (2). Pour information, la diariste destinait ce journal à "l'an 2000". Il a été partiellement édité en 1977. Par Hervé BEL.
13/09/2026, 14:43
Sous le vernis conventionnel d’un roman psychologique au temps de l’Occupation, La Gartempe (1957) dévoile un récit insolite de « nature writing » à la française. En invoquant le nom de cette rivière près de laquelle il est né, Jean Blanzat (1906-1977) nous attire pas à pas vers l’inquiétante étrangeté d’une nature immuable. Un style d’une beauté déroutante et envoûtante. Par Nicolas Acker.
30/08/2026, 09:00
Nos lecteurs des Ensablés connaissent bien la famille de Régnier... D'abord, il y a Henri de Régnier, romancier célèbre de la belle époque, et qui, avouons-le, n'est plus cité désormais (fort injustement), dans l'histoire littéraire que pour avoir été le malheureux époux de Marie de Heredia, laquelle, rappelons-le, ne trouva rien de mieux que d'avoir une liaison passionnée avec Pierre Louÿs, beau-frère dudit Henri, dont elle eut un enfant, Pierre de Régnier qu'Henri voulut bien reconnaître. Pierre fut l'auteur brillant de Chroniques d'un Patachon dont nous avons parlé ici dans ces colonnes. Par Hervé BEL
16/08/2026, 09:00
Né en Algérie en 1896 au sein d'une famille bourgeoise, ancien polytechnicien, Jacques Spitz (1896-1963) s'est très tôt dirigé vers une carrière littéraire. Peu d'informations sont accessibles sur l'auteur lui-même, à l'exception notable d'études menées sous la direction d'universitaires dont François Ouellet (par ailleurs, contributeur des Ensablés et auteur d'un précédent article sur Les Dames de Velours) qui ont conduit à la publication d'un livre intitulé Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz aux Presses Universitaires de Rennes. Par Isabelle Luciat.
02/08/2026, 09:00
Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.
19/07/2026, 09:00
Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.
Par François Ouellet
05/07/2026, 09:00
Auteur des Javanais, de Planète sans visa ou du Gaffeur, tous chroniqués par les Ensablés, Jean Malaquais se livre ici à un exercice littéraire aussi particulier que difficile, la tenue régulière d’un journal. Il prévient d’emblée « Je voudrais avoir assez de constance, de fidélité à moi-même, pour ne pas l’abandonner en cours de route : pour ne pas me dédire. »
Il a fallu pour que Malaquais s’y adonne une circonstance exceptionnelle : la guerre de 1939-1945.
Par Carl Aderhold
21/06/2026, 09:00
Avant de devenir l'inépuisable romancier de la mer et de la Bretagne, Henri Queffélec (1910-1992) a commencé sa carrière par un roman noir dans les eaux troublées de l’Occupation : c’est le Journal d’un Salaud, publié à la Libération en 1944 chez Stock. Par Nicolas Acker
07/06/2026, 09:03
Oui, oui, je sais, le livre fait près de 900 pages, et cela peut effrayer celui qui ne connaîtrait ni Raymonde Vincent (prix Femina pour « Campagne », et « Elisabeth » récemment réédités par Le Passeur), ni Albert Béguin. Mais ce serait une grave erreur de passer à côté. Il faut en effet lire cet incroyable échange de lettres qui s’échelonne de 1927 à 1957, entre deux êtres d’exception : c'est un document précieux sur la vie littéraire française, mais aussi et surtout une espèce de roman épistolaire qui raconte dans la durée la vie périlleuse d’un amour que traversent la guerre et la débâcle de 40. Comme tout roman, il comporte des ellipses que le lecteur doit combler avec son imagination... C’est ainsi que je l’ai lu, moi qui sors bouleversé par ma lecture rendue possible grâce à l’immense travail critique de Renan Prévot qui a rassemblé ici 451 lettres, pas moins ! Par Hervé BEL
24/05/2026, 09:00
Toute sa vie, Émile Guillaumin resta paysan, cultivant sa propriété de trois hectares dans l'Allier. En parallèle, muni de son seul certificat d'études, il se fit aussi poète et romancier du monde rural. Son premier roman La vie d'un simple (objet d'un précédent article des Ensablés), fut publié en 1904 et reçut un excellent accueil, glanant des voix pour le prix Goncourt. Par Isabelle Luciat
10/05/2026, 09:04
Il y a les Ensablés que nous connaissons bien, cohorte d’auteurs jouets du ressac des modes et de la gloire. Il y a les Oubliés, perdus au fond des mers. Et il y a aussi quelques miraculés sauvés des eaux. Rachilde est de ceux-là. Célèbre et célébrée en son temps, cette grande scandaleuse aurait fini par disparaitre complétement de l’histoire littéraire qui ne retient guère que George Sand comme grande figure féminine pour la littérature au XIXème et Germaine de Staël pour la pensée, si quelques universitaires et éditeurs ne s’étaient acharnés à la faire reconnaître. Par Denis Gombert
26/04/2026, 09:00
« Le personnage qui dit “je” dans ce livre, souhaiterait garder quelque mystère. » La première phrase de cet vrai-faux roman Faux-passeports (1937), qui se compose en fait de cinq nouvelles reliées entre elles par un même narrateur, pose d’emblée la véritable nature de ce livre, un savant mélange d’autobiographie, de romanesque et d’essai sur ce qu’est l’engagement pour une cause. Par Carl Aderhold.
12/04/2026, 09:55
Cela fait 70 ans qu’Henri Calet (1904-1956) a quitté le monde des vivants. Mais un certain nombre de lecteurs, dont les Ensablés, travaille régulièrement à sa résurrection. Pas étonnant, puisque ce chroniqueur des vies fragiles, à commencer par la sienne, est un auteur des plus attachants. La poisse toujours en bandoulière, son humour caustique semble vouloir excuser une mélancolie persistante. Le Bouquet (1945) revient sur l’expérience de la débâcle de 1940, de la captivité à l’évasion de son auteur. Fidèle à son style, Calet déroule avec une simplicité désarmante le récit doux-amer de ce moment de bascule pour l’écrivain comme pour le pays. Par Nicolas Acker.
29/03/2026, 09:00
En terminant la lecture de Ma petite Yvette d’André Dumas (1874-1943), récemment réédité par J’ai lu, je me suis demandé aussitôt : est-ce un chef-d’œuvre ? Mon cœur me répondait « oui ! », tandis que ma raison, le souvenir des romans de Proust, de George Eliot (bref les écrivains de mon Panthéon) me disaient que non, ce n’était pas tout à faire un chef-d’œuvre. J’ai ma petite idée désormais. Par Hervé BEL
15/03/2026, 09:00
Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.
Par Marie Coat
01/03/2026, 09:00
La vie de Liane de Pougy, de son vrai nom Anne-Marie Chassaigne (1869-1950), est une œuvre à programme, passant du vice au luxe, du luxe à la vie spirituelle. Elle est l’une des grandes courtisanes de la Belle Époque avant de devenir écrivaine puis tertiaire dominicaine. Issue d’un milieu modeste, danseuse puis demi-mondaine adulée du Tout-Paris, elle incarna la somptuosité, l’esprit et la liberté scandaleuse de la fin du XIXᵉ siècle, fréquentant artistes, aristocrates et écrivains. Elle connut une célébrité éclatante grâce à ses romans et journaux à clé. Après la Première Guerre mondiale, elle se retira progressivement du monde, se rapprocha du catholicisme et termina sa vie dans la prière, à Lausanne, laissant l’image paradoxale d’une femme passée de l’érotisme mondain à l’ascèse religieuse.
Par Nicolas Kinosky
15/02/2026, 17:17
Née Julia Gourfinkel en 1903 à Odessa, mais venue en France à la suite de la Révolution russe de 1917, Juliette Pary (1903-1950) a été une journaliste de gauche pour divers périodiques (Marianne, Regards, Le Journal Juif, etc.) à l’époque du Front populaire, menant des reportages parmi les milieux populaires, traitant des questions sociales ; traductrice notamment de Stefan Zweig et d’Hermann Hesse, d’Agatha Christie et de romans populaires américains pour la revue hebdomadaire Confidences ; auteure elle-même de polars désopilants et d’un remarquable roman non moins burlesque, Les Hommes sont pressés, paru chez Gallimard au printemps 1934. Par François Ouellet.
31/01/2026, 13:29
Si Léon Werth fit scandale en 1919 après la publication de sa charge antimilitariste Clavel soldat et Clavel chez les majors (objets d'un précédent article des Ensablés) il reste dans les mémoires comme le dédicataire du Petit Prince dont la page de garde affiche: A Léon Werth quand il était petit garçon». Et c'est bien ainsi qu'il apparaît sur la photographie qui orne la couverture de son Caserne 1900 réédité en 1993 par les éditions Viviane Hamy.POar Isabelle Luciat.
18/01/2026, 09:00
Le premier article des Ensablés de cette année 2026 (16 ans d'existence) est consacré à la réédition d’un roman que les lecteurs de moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : « La Billebaude » (1978), du bourguignon Henri Vincenot (1912-1985) dont le passage à Apostrophes (heureux temps !) assura la gloire dès 1976. Une fois de plus, ce sont les éditions Le Passeur qui prennent l’initiative de cette publication, après avoir, l’année dernière, réédité l’admirable Campagne de Raymonde Vincent… Par Hervé BEL.
04/01/2026, 09:00
Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta
21/12/2025, 09:00
J’écris cet article au moment où je termine l’écriture d’une biographie de Pierre Bost, écrivain, journaliste, scénariste. On pourra la lire ultérieurement. En attendant, relisons l’écrivain, dont le 6 décembre 2025 a marqué le 50e anniversaire de sa disparition. Par François Ouellet.
07/12/2025, 17:00
Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.
Par Nicolas Acker.
23/11/2025, 10:00
Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 (chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traiter ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel
09/11/2025, 09:00
Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat
26/10/2025, 09:00
Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».
Par Isabelle Luciat.
12/10/2025, 09:00
Le parcours d’Abel Bonnard (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky
28/09/2025, 10:42
Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.
14/09/2025, 10:00
Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.
31/08/2025, 09:00
Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold
17/08/2025, 09:00
Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.
27/07/2025, 09:00
Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold
06/07/2025, 10:45
« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat
22/06/2025, 09:00
Autres articles de la rubrique Livres
Dans Citrouille-amère, à paraître le 7 janvier 2027 aux éditions Zulma, Hubert Haddad retrace le parcours de Shitao, peintre, calligraphe et moine chinois. Héritier de la dynastie Ming contraint à l'exil dès l'enfance, l'artiste construit son œuvre au fil de ses voyages, entre apprentissage religieux, rencontres et découverte des paysages de Chine.
28/11/2026, 07:38
Des instruments, des partitions et des livres dérobés à travers l’Europe : le régime nazi a organisé une vaste entreprise de spoliation du patrimoine musical, avec pour objectif d’effacer l’influence juive de la culture européenne. Dans Musique volée, le journaliste et essayiste suédois Anders Rydell retrace cette histoire à travers les destins de cinq musiciens juifs confrontés aux persécutions. Traduit du suédois par Jean-Baptiste Bardin.
28/11/2026, 06:30
Gilgamesh revient à Ourouk après une longue errance. Il a rencontré Outa-Napishtim, le survivant du Déluge, auprès duquel il espérait trouver le secret de l’immortalité. Il a bien découvert šammu nikitti, la plante du rajeunissement, mais un serpent la lui a dérobée. Le roi doit donc se résoudre à accepter sa condition de mortel. C’est cette épopée, vieille de plus de quatre mille ans, que les éditions Diane de Selliers nous invitent à redécouvrir, accompagnée d’œuvres mésopotamiennes photographiées par Jean-Christophe Ballot.
27/11/2026, 13:33
Il n’aura cédé sa première place qu’une semaine. Jean-Luc Mélenchon remonte de quatre rangs pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 novembre, avec 57.941 exemplaires écoulés de L’Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute). Derrière lui, Philippe Jaenada conserve une place sur le podium, complété par Inoxtag et son manga Instinct.
27/11/2026, 12:10
Une réfugiée afghane disparaît sans laisser de traces, une vidéo la relie à un double meurtre et une fillette échappe de peu à un enlèvement. Dans Comment te dire adieu, Lisa Gardner entraîne Frankie Elkin, son enquêtrice solitaire, dans une affaire où la recherche d’une disparue pourrait bien mettre toute une famille en danger. Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Deniard.
27/11/2026, 07:30
Dans Mon père, mon royaume et les filles, Akli Tadjer revient sur l’enfance d’un garçon qui fait du quartier des Halles son terrain d’aventures. À travers les souvenirs de Mohamed, devenu professeur de philosophie, l’écrivain compose un récit intime où se croisent famille, amitié et rencontres inattendues.
27/11/2026, 06:30
Dans Les Mois de juin, Audrey Gaillard raconte l'histoire de deux sœurs confrontées à des aspirations divergentes, au cœur de la Beauce des années 1960. Entre attachement familial, travail agricole et désir d'émancipation, ce roman explore les choix imposés aux femmes et les conséquences de leur quête de liberté.
26/11/2026, 07:30
T’inquiète, je gère ! Le guide parent-ado pour se comprendre et dialoguer au quotidien, de la Dre Claire Morin, avec une préface et une contribution de Miel Abitbol, paraît le 13 janvier 2027 aux éditions Albin Michel. Consacré aux relations entre parents et adolescents, cet ouvrage aborde les transformations émotionnelles et psychologiques de l’adolescence et propose des pistes pour améliorer la communication au sein de la famille.
26/11/2026, 06:55
En 1931, Anna Freud mène une existence paisible à Vienne auprès de sa compagne, Dorothy, entre psychanalyse et école pour enfants. Près d’un siècle plus tard, la cinéaste Joyce Wilson s’installe dans la même ville pour achever sa propre analyse. Depuis son appartement, situé juste en face de l’ancienne demeure des Freud, elle se met à observer la vie de la famille. Avec Anna darling, Catherine Mavrikakis imagine un dialogue inattendu entre passé et présent, où les frontières du temps semblent s’effacer.
25/11/2026, 07:30
Enfin comprendre sa retraite, de Farah El Barbar et Kaoutare Briteau, paraîtra le 6 janvier 2027 aux éditions Albin Michel. Dans ce guide pratique, les deux spécialistes du système de retraite français expliquent les principales règles à connaître, les démarches à entreprendre et les éléments à prendre en compte pour anticiper son départ à la retraite.
25/11/2026, 06:36
Louis XIV doit être, avec Napoléon, le souverain français sur lequel on a le plus écrit. On peut donc se demander s’il est encore nécessaire de lui consacrer de nouveaux livres, alors qu’à notre connaissance aucune grande découverte récente n’a bouleversé notre compréhension de son règne. Évelyne Lever dissipe, comme toujours, nos doutes et nous fait répondre par un grand oui : sa manière de raconter l’Histoire donne à chaque fois une saveur singulière à son sujet.
24/11/2026, 16:51
Guillaume Apollinaire a commencé, dès juillet 1914, à trouver des financeurs pour son recueil baptisé Cinq idéogrammes lyriques (comme il les appelait à l’époque). Il souhaitait emprunter au peintre Le Corrège sa célèbre phrase "Et moi aussi je suis peintre" comme titre de son recueil. Après un premier essai d’impression, la parution fut annulée à la suite de l’éclatement de la Première Guerre mondiale. Par Miklós Magyar.
24/11/2026, 13:16
À 15 ans, Bella traverse une période difficile. Entre les tensions familiales, un deuil et une rupture amoureuse, l’adolescente trouve refuge dans l’alcool. Avec Noyée, Kathleen Glasgow signe un roman young adult consacré à une dépendance qui touche aussi les plus jeunes. Roman traduit de l’anglais par Sophie Lamotte d’Argy.
24/11/2026, 07:30
Sept ans après Amertume Apache, Christophe Blain retrouve le célèbre lieutenant Blueberry pour conclure son diptyque avec Les Hommes de non-justice. Sur fond de tensions entre colons et Apaches, cette nouvelle aventure entraîne le héros dans une enquête autour du meurtre de deux femmes amérindiennes, au risque de déclencher une nouvelle guerre.
24/11/2026, 06:33
Tout commence par un accident. Un avion dysfonctionne, s’écrase sur une île au beau milieu de l’océan. Parmi les rescapés, pas un seul adulte à la ronde. Il ne reste que des enfants, des garçons âgés de 6 à 13 ans. Une petite tribu d'écoliers issue de la bourgeoisie anglaise, bien habillés et bien élevés, désormais livrés à eux-mêmes. D'emblée, la question se pose : qu’est-ce qui pourrait donc mal tourner ?
23/11/2026, 18:20
Une enquête qui ne manque pas de "sel" et qui va suivre un cadavre découpé qui se promène en bus ... avec un doigt en trop ! Suivez le guide qui va nous balader du Jura suisse jusqu'en Camargue. Aujourd'hui Le Livre de poche réédite l'un des romans de Nicolas Feuz (initialement sorti en 2014) : Emorata, pour quelques grammes de chair.
23/11/2026, 17:55
« À quoi penses-tu ? » La question est « fréquente, banale, dans certains couples », note Étienne Oldenhove, et elle rejoint « assez curieusement » la règle de l’association libre : « Dites ce qui vous vient, tout ce qui vous vient, sans censure. » Elle change de portée quand c’est l’analyste qu’elle vise, et elle finit toujours par revenir à celui qui écrit ces lignes : à quoi est-ce que je pense, moi, quand un patient me parle ? À un mystère que je retiens, à un vide, ou à un tabou ?
23/11/2026, 14:01
Alors que l’élection présidentielle et sa campagne atypique occupent déjà une bonne partie de l’espace médiatique, les éditions Steinkis proposent d’éclairer le débat en mettant en lumière des sujets précis, présentés sous l’angle d’une subjectivité totalement assumée par des auteurs de bande dessinées. Six titres au total sont annoncés dans le collection Lignes d’action, et, si l’on en juge par les deux premiers, les résultats (bien avant la sortie des urnes) sont extrêmement contrastés. L’une des deux propositions est un bijou, l’autre un gloubiboulga indigeste.
23/11/2026, 13:11
Lucas, dix-sept ans emménagent avec ses parents dans une nouvelle ville. Dans son nouveau lycée, cet ado de milieu modeste en colère contre le monde, est salué par les élèves qui l’appellent Paul. À son grand étonnement, il va découvrir un double ; un frère jumeau arrogant, issu d’un milieu aisé avec un avenir tout tracé dans les affaires.
23/11/2026, 13:05
Et si la partie de nous qui souffre était précisément celle qui résiste encore ? À rebours de nos réflexes, le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge le lien entre souffrance et maladie psychique. Derrière certains symptômes se cacherait une tentative de préservation, tandis qu'une adaptation parfaite pourrait masquer un profond désinvestissement. Et si le véritable danger résidait dans ce qui ne fait plus de bruit ?
23/11/2026, 08:30
Éphraïm Stern grandit à Amsterdam, une ville conquise sur les eaux, avec un père disparu et un corps fragile. Né le jour où les Pays-Bas déclarent avoir vaincu la mer, il observe les paradoxes d’une société qui dépend de la nature tout en contribuant à sa destruction. Dans La Vraie Nature des hommes, Ruben Barrouk suit le parcours d’un jeune homme en quête de sa place dans un monde qui semble avoir perdu ses repères.
23/11/2026, 07:30
De 2010 à 2020, Claire Legendre a vécu une décennie de célibat involontaire. Une période durant laquelle le désir a occupé une place centrale, entre quête de séduction, rencontres et peur du rejet. Dans Ce désir me point, l’autrice revient sans détour sur ces années de solitude et sur les mécanismes qui ont façonné son rapport aux autres.
23/11/2026, 06:30
« Aujourd’hui maman est partie avec les djinns. » Maman n’est pas morte. Elle est internée à l’hôpital psychiatrique de Blida. Pour la voir, Mahmoud Madani grimpe à l’arrière d’un camion qui transporte des fûts. Le kérosène empeste. Le garçon somnole. On reconnaît l’attaque de L’Étranger à l’instant même où elle bifurque. Dans L’autre étranger (Caraïbéditions), Raphaël Confiant ne ressuscite pas l’homme sans nom tué sur la plage. Il donne la place de Meursault à un garçon de café de la Casbah. Cette fois, c’est un Européen qui tombe.
21/11/2026, 19:08
Un an après la mort de sa mère, Heti reçoit un colis anonyme contenant des photographies troublantes : on y découvre Ana, voilée de noir, une arme à la main, face à des femmes terrorisées. Cette découverte ébranle tout ce que sa fille pensait savoir d’elle. Dans La Vie des femmes sur Terre, Laleh Khadivi raconte comment cette révélation conduit une femme à interroger son histoire familiale et, plus largement, les multiples façons d’être une femme.
21/11/2026, 07:30
Diane Meur imagine un jeune homme en révolte contre une société autoritaire. À 26 ans, Zed a renoncé à presque tout : il vit reclus dans une petite chambre et se contente de survivre grâce à une maigre allocation. Mais une question inattendue va bouleverser son quotidien. Avec Le Réservataire, Diane Meur signe un récit plein de malice sur la quête de sens et la résistance politique.
21/11/2026, 06:30
Commenter cet article