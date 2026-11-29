Qui est-elle exactement ? Française de branche maternelle, elle vivait aux États-Unis. François-Paul Raynal dans Le Petit Journal, en juillet 1935, mentionne ses deux romans dans un article portant sur les écrivains d’origine arménienne écrivant en français. Janine May, apprend-on, est le pseudonyme de Mme Andonian.



Cette piste nous a conduits à sa notice nécrologique dans le New York Times du 5 mars 1976. Originaire d’Égypte ou de l’Empire ottoman, Jeanne Andonian épousa un intellectuel arménien né à Istanbul, Hagop Simon Andonian, qui fut le secrétaire de Henry Morgenthau Sr, ambassadeur des États-Unis dans l’Empire ottoman pendant le génocide arménien. Elle vécut en France (probablement dans les années 1920), puis à Brooklyn où elle est décédée à 85 ans. Aux États-Unis, elle a enseigné la langue et la littérature françaises à la Brooklyn Friends School et prononcé des conférences pour l’Alliance française. Son second roman, Émeraudes, est dédié au directeur de cette école, Guy Wilbur Chipman, et à sa femme.

Voilà pour l’auteure démasquée, dont le premier roman signé Janine May s’intitule La Jeune Fille au masque (Denoël et Steele, 1932). Elle avait précédemment publié un recueil de nouvelles, Six et une nuits d’Amérique, sous le premier pseudonyme de Jeanne Gregh (Nouvelles éditions Argo, 1931). Elle ne semble pas avoir publié davantage, bien que la page « Du même auteur » d’Émeraudes (Denoël et Steele, 1933) annonce un troisième roman en préparation. Une carrière pour le moins brève.



Que valent ses romans ? Le talent de Janine May tient essentiellement à la finesse de l’analyse psychologique. Cette qualité s’observe autant dans le portrait des personnages que dans l’interaction entre les personnages. Il faut à la fois un don d’observation d’autrui et une capacité d’intériorisation de sa propre personnalité aiguë pour arriver à un tel niveau de cohérence. On ne surprend jamais ses personnages en défaut de logique.



Mais comme il arrive parfois chez les auteurs de romans psychologiques de l’époque, l’écriture souffre d’une abstraction trop poussée. C’est Robert Brasillach, dans une de ses chroniques littéraires, qui notait avec justesse : « Pourquoi Mme Janine May ne se décide-t-elle pas à parler simplement, puisque la simplicité semble justement son idéal, puisque l’allure générale de son œuvre est quelque chose d’uni et de pur, d’une infinie délicatesse, et en contradiction parfaite avec certains éléments un peu voyants et un peu fâcheux de son style ? Il y a là une sorte de mystère que nous ne nous chargeons pas d’éclaircir. Le mieux est sans doute de regretter les défauts du livre et de se livrer néanmoins à l’enchantement assez profond qui en naît. »

Peut-être, coupée de la culture française par sa vie américaine, Janine May avait-elle développé une conception trop livresque de la langue littéraire ? Quoi qu’il en soit, comme le suggère Brasillach, le talent l’emporte probablement sur les faiblesses (et malgré d’autres éléments dont je parlerai plus loin).



De quoi parlent les romans de Janine May ? L’éditeur comparaît Émeraudes à Hauts de Hurlevent (1847) d’Emily Brontë. Il s’en faudrait de beaucoup. À première vue, le thème central des romans de Janine May est l’amour. Les deux romans sont narrés par une femme qui se penche sur son passé amoureux, depuis son adolescence jusqu’au début de sa vie adulte dans La Jeune Fille au masque, puis jusque dans la quarantaine dans Émeraudes. Mais le vrai sujet est la relation aux parents, et je dirais la relation à la mère plus que l’amour, car cette relation pèse très lourd sur les personnages féminins et détermine leurs choix amoureux malheureux.



Dans La Jeune Fille au masque, Nancy Wood s’interdit d’aimer parce que l’homme qu’elle désire — et bien que lui-même la désire — a épousé sa mère. La situation peut paraître banale, mais elle est traitée avec beaucoup d’originalité et de sensibilité. La mère de Nancy, insatisfaite de son premier mariage, a divorcé pour l’amour d’un homme, Edward ; or, elle subit un accident qui la laisse paralysée. Edward va reporter son amour sur la fille, laquelle toutefois refuse de lui céder pour ne pas se sentir coupable envers sa mère (ou plus exactement en raison du regard à la fois meurtri et scrutateur que pose sur elle sa mère).

Elle lui cédera pourtant après des années de résistance. Mais la mort subite d’Edward brise leur élan, et Nancy retrouvera sa place auprès de sa mère. « Tout fut consommé. L’orage s’éteignit au loin. Nous demeurâmes seules, comme des rescapés d’un naufrage », conclut-elle. Mère et fille seront dorénavant liées par l’échec de leur vie amoureuse respective.



Dans Émeraudes, Maud Allan s’émancipe davantage de la présence de la mère. Elle s’abandonne à son désir pour ne pas répéter le modèle maternel trop pieux, et qui a rendu son père volage. Son mariage lui fait connaître la maternité. Mais la rencontre d’un autre homme qui l’attire irrésistiblement, Quentin Page, éveille la jalousie destructrice de son mari, qui se suicide. Dix ans plus tard, Maud a une liaison avec Wayne Page, le jeune frère de Quentin.

Cette fois-ci, c’est le fils de Maud, Neil, qui réagit mal : comme il croit comprendre qu’il est un obstacle au développement de la relation de sa mère avec Wayne, il choisit de s’enfuir sans laisser de trace. Le roman se termine sans que le lecteur sache ce qu’il est advenu de Neil, puisque des recherches menées par les autorités n’ont pas permis de le retrouver. Quant à Maud, désespérée, elle rompt avec Wayne sur l’insistance de sa mère. Ce qui amène Maud à conclure en pensant à sa mère : « Nous appartenions désormais l’une à l’autre. » Retour, dès lors, à la fin de La Jeune Fille.

Toute tentative d’affranchissement est donc vaine, puisque le poids familial rattrape chaque fois la jeune fille, la brime. « Nous gardons en otage tout ce que nous voudrions être, tout ce que nous pourrions être », se plaint l’héroïne de La Jeune Fille.

Maud développe cette idée dans Émeraudes : « Un jour on descend en soi, et l’on veut démêler ce qu’on y a accumulé soi-même de ce que l’on doit à ceux qui ont joui ou souffert autour de vous. Leur âme mûrie dans l’épreuve ou dans le plaisir pèse sur la vôtre, avec sa tristesse et sa satiété. Et l’on voudrait se pencher, mettre son front dans sa main et déverser avec des larmes toutes les joies et toutes les douleurs qui ne vous appartiennent pas ; les rendre jusqu’à la dernière ; sentir son cœur s’alléger, se vider jusqu’à la sécheresse ; avoir soudain appétit d’un autre air, gonfler sa poitrine, entrouvrir ses lèvres et aspirer, dans une âme vierge, un arome de vie insaisissable, l’arome des branches fleuries et mouillées du printemps ! » Ce serait trop beau si les choses pouvaient être aussi simples. Et c’est bien parce que tout est compliqué que Janine May écrit des romans.

La Jeune Fille au masque et Émeraudes forment un diptyque sur les désillusions de l’amour et de la vie. À ces échecs, Janine May choisit de donner une portée non seulement morale, mais moralisatrice. Car ici l’acte amoureux se paie chaque fois de châtiments : la mort du beau-père aimé dans La Jeune Fille, le suicide du mari et la disparition de l’enfant dans Émeraudes. Ces malheurs sont l’expression d’interdits qui aliènent la liberté de la jeune narratrice. Les romans condamnent le désir au bénéfice d’une morale de la contrition. Triste fin pour des romans qui ont pourtant beaucoup à offrir.



Il faut espérer que Jeanne Andonian fut plus heureuse dans la vie.



François OUELLET — Novembre 2026

Par Les ensablés

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