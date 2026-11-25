Vraie en partie, cette assertion est discutable, me semble-t-il. Ne fût-ce que parce qu’une ville, une idée, une atmosphère peuvent devenir des personnages, le roman étant spirituel, lié au monde des métaphores. Par là même, l’anthropomorphisme prime l’être humain et l’entourage réaliste où il est de coutume de le faire évoluer dans les fictions narratives.

Car si une certaine croyance romanesque – celle du storytelling, en l’espèce, qui fait la part belle, sinon exclusive à l’intrigue, à la psychologie qui la sous-tend – mise avant tout sur la présence de personnages identifiables et les effets de projection qu’ils permettent, d’identification personnelle, d’autres visions sont possibles, qui décantent, éthérisent, prennent de la distance pour tendre le roman et en situer le cœur ailleurs que dans des intérêts patents, univoques, de l’ordre des besoins, des envies.

Certes notre être est pris dans une réalité faite d’un réseau d’objets concrets et de fictions partagées qui le déterminent, c’est un fait. Mais il ne s’y borne pas : ses désirs échappent à l’ordre social en partie, le précèdent, le dépassent, fatalement.

De la sorte le personnage de roman peut être une force abstraite, ambiguë, inassignable à un être humain tel que le définissent les sciences humaines et l’administration, écrasantes.

Or cette virtualité romanesque, heuristique, ne saurait passer par une langue attendue, formatée. Elle implique un style autre, indice d’un rapport au monde qui excède celui de la réalité doxique, gage de nouvelles façons d’exister, de saisir, de conclure, éventuellement.

Pensons aux ressassements dostoïevskiens, au débraillé sublime de sa syntaxe verbeuse, syncopée, maladive ; pensons aux hantises murakamiennes, au tact des phrases qui les rendent, aux touches limpides mais déroutées par des glissements métaphoriques audacieux ; pensons encore au style de Duras, aux fulgurances aveuglantes, ou au style de Faulkner et à ses dédales viscéraux.

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À ce point, on le conçoit, l’assertion initiale s’est déplacée, prise dans un contexte mental qui ouvre de nouvelles perspectives au personnage de roman. Par exemple celle de ne pas peindre ce qu’il est convenu de peindre – ou de ne le faire qu’à la marge, elliptiquement – en vue d’accuser les effets du désir, de les mettre en lumière, eux, et non la chair réaliste qui en est la gangue usuelle – et pourquoi pas, ce faisant, de déboucher sur une phénoménologie du désir inédite, singulière, pour le moins.

Crédit image : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (ActuaLitté / CC BY-SA 4.0)

Par Galien Sarde

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