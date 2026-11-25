Qu’est-ce qu’un personnage de roman ? Quelle place prend-il dans le processus créatif – du point de vue de l’auteur, donc –, quel rôle joue-t-il pour le lecteur, ensuite ? Récemment, lors d’un festival littéraire, j’ai subi l’idée suivante, en substance : « Tout part des personnages. Tout vient d’eux, de leur incarnation. Si celle-ci est défaillante, alors le roman tourne à vide », qui fit consensus dans le cercle où j’étais.
Le 25/11/2026 à 11:53 par Galien Sarde
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25/11/2026 à 11:53
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Vraie en partie, cette assertion est discutable, me semble-t-il. Ne fût-ce que parce qu’une ville, une idée, une atmosphère peuvent devenir des personnages, le roman étant spirituel, lié au monde des métaphores. Par là même, l’anthropomorphisme prime l’être humain et l’entourage réaliste où il est de coutume de le faire évoluer dans les fictions narratives.
Car si une certaine croyance romanesque – celle du storytelling, en l’espèce, qui fait la part belle, sinon exclusive à l’intrigue, à la psychologie qui la sous-tend – mise avant tout sur la présence de personnages identifiables et les effets de projection qu’ils permettent, d’identification personnelle, d’autres visions sont possibles, qui décantent, éthérisent, prennent de la distance pour tendre le roman et en situer le cœur ailleurs que dans des intérêts patents, univoques, de l’ordre des besoins, des envies.
Certes notre être est pris dans une réalité faite d’un réseau d’objets concrets et de fictions partagées qui le déterminent, c’est un fait. Mais il ne s’y borne pas : ses désirs échappent à l’ordre social en partie, le précèdent, le dépassent, fatalement.
De la sorte le personnage de roman peut être une force abstraite, ambiguë, inassignable à un être humain tel que le définissent les sciences humaines et l’administration, écrasantes.
Or cette virtualité romanesque, heuristique, ne saurait passer par une langue attendue, formatée. Elle implique un style autre, indice d’un rapport au monde qui excède celui de la réalité doxique, gage de nouvelles façons d’exister, de saisir, de conclure, éventuellement.
Pensons aux ressassements dostoïevskiens, au débraillé sublime de sa syntaxe verbeuse, syncopée, maladive ; pensons aux hantises murakamiennes, au tact des phrases qui les rendent, aux touches limpides mais déroutées par des glissements métaphoriques audacieux ; pensons encore au style de Duras, aux fulgurances aveuglantes, ou au style de Faulkner et à ses dédales viscéraux.
À LIRE - Ce qu'il ne vous dit jamais pendant une séance : À quoi pense le psychanalyste ?
À ce point, on le conçoit, l’assertion initiale s’est déplacée, prise dans un contexte mental qui ouvre de nouvelles perspectives au personnage de roman. Par exemple celle de ne pas peindre ce qu’il est convenu de peindre – ou de ne le faire qu’à la marge, elliptiquement – en vue d’accuser les effets du désir, de les mettre en lumière, eux, et non la chair réaliste qui en est la gangue usuelle – et pourquoi pas, ce faisant, de déboucher sur une phénoménologie du désir inédite, singulière, pour le moins.
Crédit image : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (ActuaLitté / CC BY-SA 4.0)
Par Galien Sarde
Contact : sardegalien@gmail.com
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Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?
14/11/2026, 08:00
Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.
13/11/2026, 21:26
Dix ans après sa première édition consacrée à Varsovie, le festival Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, cette fois à travers Cracovie, du 16 au 28 novembre 2026. Théâtre, littérature, poésie et arts visuels composent une programmation où la mémoire dialogue avec les préoccupations contemporaines. Brigitte Bouchard, directrice artistique et cofondatrice de la manifestation, revient sur cet anniversaire et sur une décennie de découvertes.
10/11/2026, 16:45
La fin du second mandat d'Emmanuel Macron et la présentation du budget 2027 s'accompagnent d'un mouvement social de grande ampleur, pour la défense des services publics, notamment éducatifs, et une meilleure répartition des richesses. La branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires souligne, dans un texte reproduit ci-dessous, le rôle que les professions du livre et de la lecture peuvent jouer dans cette lutte.
10/11/2026, 12:34
Après un samedi plutôt calme, le Salon d’automne de L’Autre Livre a retrouvé de l’animation ce dimanche 8 novembre. Au Palais de la Femme, à Paris, quelque 90 maisons d’édition indépendantes se sont réunies autour d’un même objectif : faire découvrir leurs publications, rencontrer les lecteurs et défendre leur place dans un secteur dominé par les grands groupes. Entre retrouvailles, inquiétudes et perspectives d’avenir, reportage au cœur d’un rendez-vous qui garde toute sa raison d’être.
10/11/2026, 12:11
Trois tomes, 2000 ans d'histoire passés au broyeur et une impressionnante quantité de « grands hommes » confondus : Pacôme Thiellement achève L'Empire n'a jamais pris fin, son impressionnante entreprise de dynamitage du roman national menée avec Blast et Massot éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes ne parlent que de boucle infinie.
09/11/2026, 18:44
À six mois de la présidentielle, certains électeurs disent vouloir « renverser la table », l’extrême droite consolide son écosystème médiatique et la gauche réinvestit la nation. Dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, François Dubet déplace pourtant la question : plutôt que de demander pourquoi le populisme séduit, le sociologue s’interroge sur ceux qui ne parviennent plus à lui opposer un récit crédible.
09/11/2026, 09:00
En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?
07/11/2026, 14:35
« Un jour, tu oublieras ta tête... » Il existe des gens qui n'égarent jamais leurs clés et retrouvent une boucle d'oreille juste en fermant les yeux. La littérature leur doit peu. Ses personnages préfèrent égarer un bijou hors de prix, un manteau à peine acheté ou une lettre d'amour dont dépend toute une vie. Quand ce n'est pas leur nez qui prend ses quartiers ailleurs.
07/11/2026, 07:30
Un voyageur, valise à la main, goûte peu au déménagement surprise. Vendredi 6 novembre, des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 ont vidé une bonne partie des rayons d’un Relay de la gare Montparnasse, à Paris. ActuaLitté a assisté à cette opération de désobéissance civile, entre cartons, altercations et bataille pour briser le monopole de Relay sur la vente de livres et de presse dans les gares.
06/11/2026, 18:33
En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.
06/11/2026, 18:22
D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?
03/11/2026, 18:18
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
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