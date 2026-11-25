La société québécoise de gestion collective des droits d’auteur Copibec accueille une nouvelle directrice générale. Florence Bisch a pris ses fonctions le 17 novembre dernier, avec plusieurs dossiers prioritaires à traiter, notamment la rémunération des créateurs à l’heure de l’intelligence artificielle générative.
Le 25/11/2026 à 12:27 par Dépêche
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25/11/2026 à 12:27
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Florence Bisch a construit son parcours professionnel entre la France, l’Allemagne et le Québec. Titulaire d’un MBA, elle a occupé plusieurs fonctions de direction dans le secteur de l’édition, notamment dans les cessions de droits et la direction éditoriale. Elle a également participé à différents conseils d’administration dans le domaine culturel.
Sa nomination a été saluée par Lise Létourneau, présidente du conseil d’administration de Copibec. Le comité de sélection a notamment retenu ses qualités fédératrices, son esprit de collaboration et sa volonté de contribuer au rayonnement de l’organisme. Il espère ainsi renforcer la place de Copibec parmi les références en matière de droit d’auteur.
À l’occasion de sa nomination, Florence Bisch a exprimé son attachement à la mission de l’organisme et à la défense de la création :
« Je suis très heureuse de rejoindre Copibec dont la mission de valorisation du droit d'auteur rejoint mon engagement de longue date pour la promotion des œuvres d'ici. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse nos usages, il est essentiel de réaffirmer que la créativité est porteuse de valeur. »
Plusieurs dossiers attendent déjà la nouvelle directrice générale. Elle devra notamment travailler sur la rémunération des créateurs dans l'environnement de l'intelligence artificielle générative. Un enjeu devenu central pour les acteurs du secteur culturel, alors que les usages de ces technologies soulèvent de nouvelles questions autour de l'exploitation des œuvres et du respect du droit d'auteur.
Autre chantier au programme : les négociations pour le renouvellement des ententes conclues avec les universités du Québec. Florence Bisch supervisera également la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique pour l'organisme.
Elle succède à Christian Laforce, qui occupait la direction générale depuis juillet 2021. Le conseil d'administration a tenu à saluer son travail, estimant que son mandat avait permis à Copibec de consolider sa position dans le domaine de la gestion des droits d'auteur.
À LIRE - Un nouveau venu au cabinet de la ministre de la Culture
Fondée sur un modèle d'économie sociale à but non lucratif, Copibec représente plus de 30.000 autrices et auteurs ainsi que 1400 maisons d'édition du Québec. L'organisme dispose par ailleurs d'ententes avec des sociétés de gestion collective dans quelque 36 pays.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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19/11/2026, 11:41
« Certains secrets ne demandent qu’à être révélés, d’autres brûlent tout sur leur passage... » Bienvenue dans l'univers de Eyama : Les Enfants de l’Arcane. Une école militaire de magie, une vengeance qui coule dans les veines et un lien qui se tisse entre deux ennemis... Si ces éléments te parlent, alors je t'invite à découvrir la suite de cet article. Le second tome, Les Veilleurs de l’Aube, est en précommande sur Ulule jusqu’au 4 décembre. Projet porté par Mathilde Trainson.
19/11/2026, 10:44
Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
19/11/2026, 09:30
Relay vend des livres aux voyageurs pressés, depuis quelques semaines l'enseigne récolte surtout les pétitions, les cartons de militants et les menaces de procès. À Paris, un magasin perd sa liberté de commander, un autre voit ses rayons vidés par des activistes. Les États Généreux dénoncent une « mise au pas », Erik Orsenna annonce vouloir passer à l'offensive judiciaire. Face aux accusations de favoritisme éditorial, Lagardère promet le pluralisme... dans une charte dont le texte reste confidentiel.
18/11/2026, 17:49
La distribution de certains ouvrages a été perturbée, ce lundi 16 novembre, par les conséquences d'une cyberattaque subie par Divalto, prestataire français spécialisé dans la fourniture de logiciels destinés aux entreprises. Belles Lettres Diffusion Distribution, qui fait partie de ses clients, a ainsi vu son activité parasitée pendant quelques heures.
18/11/2026, 16:51
Un an après son partenariat avec Shein, Alibris poursuit sa diversification commerciale. Le vendeur américain de livres d'occasion annonce l'arrivée de plus d'un million de références sur Temu, autre géant du commerce en ligne. Les ouvrages seront expédiés depuis des entrepôts locaux, selon le programme de vendeurs partenaires de la plateforme.
18/11/2026, 16:31
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