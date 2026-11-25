Florence Bisch a construit son parcours professionnel entre la France, l’Allemagne et le Québec. Titulaire d’un MBA, elle a occupé plusieurs fonctions de direction dans le secteur de l’édition, notamment dans les cessions de droits et la direction éditoriale. Elle a également participé à différents conseils d’administration dans le domaine culturel.

Sa nomination a été saluée par Lise Létourneau, présidente du conseil d’administration de Copibec. Le comité de sélection a notamment retenu ses qualités fédératrices, son esprit de collaboration et sa volonté de contribuer au rayonnement de l’organisme. Il espère ainsi renforcer la place de Copibec parmi les références en matière de droit d’auteur.

L’intelligence artificielle parmi les dossiers prioritaires

À l’occasion de sa nomination, Florence Bisch a exprimé son attachement à la mission de l’organisme et à la défense de la création :

« Je suis très heureuse de rejoindre Copibec dont la mission de valorisation du droit d'auteur rejoint mon engagement de longue date pour la promotion des œuvres d'ici. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse nos usages, il est essentiel de réaffirmer que la créativité est porteuse de valeur. »

Plusieurs dossiers attendent déjà la nouvelle directrice générale. Elle devra notamment travailler sur la rémunération des créateurs dans l'environnement de l'intelligence artificielle générative. Un enjeu devenu central pour les acteurs du secteur culturel, alors que les usages de ces technologies soulèvent de nouvelles questions autour de l'exploitation des œuvres et du respect du droit d'auteur.

Autre chantier au programme : les négociations pour le renouvellement des ententes conclues avec les universités du Québec. Florence Bisch supervisera également la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique pour l'organisme.

Elle succède à Christian Laforce, qui occupait la direction générale depuis juillet 2021. Le conseil d'administration a tenu à saluer son travail, estimant que son mandat avait permis à Copibec de consolider sa position dans le domaine de la gestion des droits d'auteur.

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Fondée sur un modèle d'économie sociale à but non lucratif, Copibec représente plus de 30.000 autrices et auteurs ainsi que 1400 maisons d'édition du Québec. L'organisme dispose par ailleurs d'ententes avec des sociétés de gestion collective dans quelque 36 pays.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Dépêche

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