Goldorak appartient-il à son créateur ? Aux titulaires des droits d’exploitation ? Aux auteurs qui lui donnent une nouvelle vie ? Ou, d’une certaine manière, à tous ceux qui ont grandi avec lui ? Juridiquement, les réponses sont encadrées par le droit d’auteur. Mais, dans la pratique, elles sont moins évidentes.

Car certains personnages finissent par dépasser les œuvres qui les ont vus naître. Ils deviennent des références collectives, des souvenirs d’enfance, parfois même des marqueurs générationnels. L’adaptation révèle alors une tension : le public peut éprouver un sentiment d’appartenance à un univers sans pour autant disposer de droits sur celui-ci.

L’auteur qui reprend ce personnage doit donc composer avec plusieurs fidélités : celle qu’il doit à l’œuvre originale, celle que les lecteurs attendent de lui et celle qu’il doit à sa propre démarche créative. N’est-ce pas là l’enjeu de la transmission des grandes œuvres populaires : leur permettre de traverser les générations sans devenir des objets figés ?

Alix, ou la fidélité sans immobilisme

Valérie Mangin raconte sa découverte d’Alix, le jeune Gaulois créé par Jacques Martin. « J’avais 12 ans. Il est devenu un des compagnons majeurs de mon adolescence. J’ai cessé ensuite de lire ses aventures avant d’y revenir quand un éditeur de Casterman m’a proposé de lui donner une seconde vie. Je comprends donc tout à fait les fans qui se sentent un peu “propriétaires” des aventures d’Alix, comme ils le sont de leurs autres souvenirs de jeunesse. J’éprouve moi-même ce sentiment. »

Reprendre le personnage, c’est donc jouer « avec les précieuses émotions passées des uns et des autres. On risque fort de ne pas être à la hauteur, de décevoir et d’en payer le prix, sur les réseaux sociaux par exemple. Ça peut être paralysant. La tentation est alors de faire une copie servile de l’œuvre reprise. C’est dommage à plusieurs niveaux.

On s’oublie en tant qu’auteur qui a des choses personnelles à apporter à un personnage ou à un univers. Surtout, on travaille alors uniquement pour les anciens fans du héros et on se coupe des nouvelles générations qui ont besoin que l’œuvre soit actualisée pour leur parler vraiment. Mais actualisation ne veut pas dire trahison. On peut tout à fait respecter l’esprit d’une œuvre en la modernisant. »

C’est ce qu’elle a essayé de faire avec Alix Senator. « Le dessin a changé depuis Jacques Martin, les aventures du sénateur Alix sont plus sombres que celles de sa jeunesse, mais il s’agit toujours d’une bande dessinée qui a à cœur de mêler aventures historiques bien documentées et épopée fantastique autour du monde. Alix est toujours le même, il a juste vieilli comme nous, ses premiers lecteurs. D’ailleurs, la plupart des fans de ma génération que j’ai croisés depuis ont approuvé cette évolution. Ils s’y sont reconnus. Et d’autres, plus jeunes, sont venus s’y joindre. »

Elle insiste : « Cela a même donné envie à certains de découvrir la série d’origine. Ainsi, l’œuvre de Jacques Martin reste bien vivante. Cela lui aurait sans doute plu, lui qui voulait que ses séries lui survivent et qui, tout au long de sa carrière, avait déjà pris soin d’évoluer avec son époque. »

À Tokyo, les héros reviennent aux sources

La question a trouvé un prolongement lors de la dernière table ronde de la semaine, organisée le 1er novembre dans le cadre de la deuxième édition du Tokyo BD Festival. Créé à l’initiative de Thibaud et Shiyori Desbief, fondateurs de la librairie francophone Maison Petit Renard à Tokyo, ce jeune festival ambitionne de faire dialoguer les cultures graphiques européennes et japonaises. Accueilli au Lycée français international de Tokyo les 31 octobre et 1er novembre, il a réuni auteurs, illustrateurs et passionnés de bande dessinée autour de rencontres, de conférences et de dédicaces.

Thibaud et Shiyori Desbief, organisateurs du festival, s’en félicitent : « Accueillir à Tokyo des auteurs dont les albums dialoguent avec des héros nés au Japon était, pour nous, un honneur et une grande joie. Lorsque nous avons imaginé le Tokyo BD Festival, notre souhait était de faire dialoguer les cultures graphiques européennes et japonaises, sans hiérarchie, dans un esprit de curiosité réciproque.

La présence de Denis Bajram, Alexis Sentenac, Jérôme Alquié et José-Luis Munuera, réunis autour de Stéphanie Le Cam, incarnait exactement cet esprit. Ces auteurs ont fait voyager des personnages japonais vers l’Europe ; les voir revenir au Japon pour en parler avec le public, c’est refermer une boucle particulièrement émouvante. »

Pour une librairie francophone installée à Tokyo comme la leur, c’est aussi la preuve que la bande dessinée est un langage commun, capable de rapprocher des lecteurs que tout semble séparer. « Les questions abordées lors de cette table ronde, sur la fidélité, l’héritage et la liberté de création, nous concernent tous, auteurs, libraires, éditeurs et lecteurs. Nous remercions chaleureusement les éditions Kana, le CEIPI, l’ISSTO, le Centre national du livre (CNL) et l’ensemble des partenaires d’avoir choisi le festival comme point d’orgue de cette semaine, ainsi que le Lycée français international de Tokyo, qui dépend de l’Ambassade de France et nous accueille.

Nous espérons que cette rencontre ne sera qu’un début : que les échanges entre la France et le Japon se poursuivent, que de nouveaux auteurs franchissent la distance, et que le festival devienne, année après année, un lieu où les héros, comme leurs créateurs, circulent librement. »

C’est dans ce cadre que Stéphanie Le Cam a modéré une ultime table ronde consacrée à l’adaptation des classiques, entre héritage et liberté de création, réunissant Denis Bajram, Alexis Sentenac, Jérôme Alquié et José-Luis Munuera.

Ces échanges ont permis de revenir sur la genèse des projets et les difficultés juridiques qu’ils ont pu soulever, mais aussi de replacer au cœur de la discussion la relation affective aux personnages.

De la nouveauté à l’économie de l’attachement

C’est peut-être l’un des enseignements les plus intéressants de cette semaine japonaise. Depuis plusieurs années, l’industrie du livre est confrontée à une interrogation récurrente sur le volume des nouveautés publiées, la durée de vie commerciale des ouvrages et la difficulté croissante à leur donner une visibilité suffisante.

Dans un système largement organisé autour de la nouveauté, les livres disposent parfois de peu de temps pour rencontrer leur public. Les auteurs disposent, eux aussi, d’un délai restreint pour nouer une relation durable avec leurs lecteurs. Les adaptations de grandes œuvres populaires invitent à regarder ce modèle autrement.

Avec Goldorak, Albator, Saint Seiya ou Lupin III, l’enjeu n’est pas uniquement de proposer un nouveau livre. Il consiste aussi à réactiver une relation ancienne entre un personnage et son public, tout en permettant à de nouveaux lecteurs de découvrir cet univers.

À l’économie de la nouveauté pourrait ainsi répondre une économie de l’attachement. Dans cette logique, la valeur d’une œuvre ne se mesure pas seulement à son potentiel commercial immédiat, mais aussi à sa capacité à traverser le temps, à fédérer plusieurs générations et à susciter de nouvelles créations. L’attachement permet de prolonger la vie des œuvres, de renouveler les publics et de donner une nouvelle place au travail des auteurs qui les réinterprètent.

À qui revient la valeur de cet attachement ?

Ce modèle soulève néanmoins une question essentielle : comment la valeur produite par cet attachement se répartit-elle entre les titulaires des droits, les éditeurs et les créateurs des adaptations ?

Pour Églantine de Boissieu, directrice générale de la Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF), cette interrogation rejoint celle, plus large, de la reconnaissance du travail de création et de son inscription dans la durée : « L’économie de l’attachement oppose au flux numérique, centré sur l’économie de l’attention et la surproduction, la durabilité des univers créés. Mais pour préserver ce temps long, nous devons transformer la manière dont la valeur est calculée : le temps de travail des auteurs et des autrices, mais aussi des éditeurs, doit devenir le critère de référence.

C’est à partir de cette évaluation rigoureuse de la valeur-travail et des profits qu’en tirent les entreprises technologiques qu’il faut exiger le versement de leur juste part. Face à la captation des revenus par les plateformes et à la menace de substitution par l’IA, faire reconnaître le coût réel de la création est le seul moyen de financer un écosystème durable ».

Cette réflexion concerne également les éditeurs. Car miser sur un patrimoine culturel connu ne dispense ni de prendre des risques éditoriaux ni d’investir dans une création nouvelle.

Nouveauté et patrimoine ne s’opposent donc pas nécessairement. Une adaptation est précisément une nouveauté éditoriale qui s’appuie sur une œuvre déjà inscrite dans la mémoire culturelle.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com