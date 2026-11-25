Jérôme Alquié, à qui l’on doit des adaptations d’Albator et de Saint Seiya, prolonge ces réflexions et interrogations. De fait, ses œuvres entretiennent un dialogue constant avec des univers visuels immédiatement reconnaissables.

Le vertige de faire revivre ses héros

« Avoir la chance de réaliser une adaptation, d’autant plus d’une œuvre que l’on apprécie profondément, cela relève de quatre choses. La première, c’est un rêve. Celui d’un enfant qui a grandi en regardant ses héros vivre des aventures passionnantes à la télévision, et qui, un jour, s’est mis à imaginer pouvoir prolonger ces aventures avec ces mêmes personnages », explique-t-il à ActuaLitté.

« Ensuite vient l’honneur. Celui d’avoir été choisi, pour ne pas dire adoubé, par les auteurs originaux de ces œuvres pour en réaliser une adaptation, tout en y apportant une petite touche personnelle. La confiance mise en nous par les auteurs de l’œuvre originale nous donne la force de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Difficile d'éviter alors ce qu’il appelle « le vertige des responsabilités, accompagné de son lot de stress. Non seulement la peur de ne pas être à la hauteur de l’œuvre originale, ou de réaliser quelque chose qui ne lui rendrait pas suffisamment hommage, mais aussi celle de ne pas être à la hauteur de l’attente des fans de la première heure de cette œuvre, qui ont leurs propres souvenirs et leurs propres émotions à son évocation… »

Une peur qui s’efface toutefois très vite, « pour laisser place à un immense bonheur. Celui de pouvoir raconter de nouvelles histoires et de permettre à la série de son enfance de continuer à briller non seulement auprès des fans, mais aussi auprès des nouvelles générations, tout cela en essayant de trouver le parfait équilibre entre la fidélité à l’œuvre originale et la part de création que l’on peut, à son tour, lui apporter ».

Illustrateur, scénariste et coloriste, il estime que « l’idée est peut-être simplement d’ajouter une pierre à un édifice qui, bien évidemment, n’a pas besoin de nous pour exister, mais auquel on espère contribuer, à notre manière, pour faire briller encore davantage l’œuvre originale qui nous a tant apporté, tout en y mettant une part de nous-mêmes ».

Munuera, ou l’art de réinventer

Cette confrontation entre héritage culturel, codes graphiques et liberté narrative, c’est José-Luis Munuera qui nous la raconte. Car son travail sur Lupin III offre un autre exemple de ce grand exercice de jonglerie.

« L’adaptation, en tant qu’exercice créatif, est fascinante et accompagne mon parcours professionnel depuis ses débuts, il y a près de 30 ans, en parfaite harmonie avec la création pure — si tant est qu’une telle chose existe : rien ne naît du vide, du néant, mais toute activité créative s’appuie, dans une plus ou moins grande mesure, sur des créations antérieures. À l’instar de Guillaume de Baskerville, je crois fermement que tous les livres parlent d’autres livres », sourit le dessinateur espagnol.

« Mes adaptations prévoient le passage du cinéma à la BD (La Route d'Eldorado, Dreamworks/Dargaud), la “reprise” de classiques de la bande dessinée (Spirou, Les Tuniques Bleues, Boule et Bill, Blake et Mortimer, etc.), l’adaptation de classiques de la littérature anglo-saxonne tombés dans le domaine public (Un chant de Noël - Une histoire de fantômes, Dargaud), l’adaptation de romans contemporains (Son Odeur Après la Pluie, Le Lombard) et, plus récemment, l’adaptation en bande dessinée d’énormes franchises japonaises (Lupin III, Kana). »

Ainsi, chaque modèle obéit à des règles juridiques et contractuelles très précises, dont il revient à ses éditeurs de négocier les modalités. « Il m’incombe quant à moi la tâche purement créative, qui est tout aussi variée. »

De l’écran à la planche, plusieurs libertés

Le travail peut aller de la « simple condensation du récit (sous ses deux aspects, narratif et visuel) — ce que j’appelle “l’adaptation à la Reader’s Digest” —, qui, bien qu’elle m’intéresse le moins, implique néanmoins la prise de décisions créatives (que supprimer, que garder, que fusionner…), jusqu’à la liberté totale offerte par l’adaptation personnelle de romans anglo-saxons, où l’œuvre de référence sert généralement de base, voire parfois de prétexte ténu, pour articuler un récit original et autonome par rapport à la source, une lecture, une interprétation (Peter Pan de Kensington, par exemple) ».

Vient aussi l’adaptation libre, menée en accord avec l’auteur de l’œuvre originale. Elle naît du dialogue avec ce dernier, de l’analyse du texte et d’une interprétation personnelle qui peut inclure la création de scènes, de situations et de personnages, ainsi que des modifications radicales de la structure narrative. Et ce, « dans l’espoir de distiller sous forme de BD un récit ambitieusement littéraire, à faire la reprise des personnages classiques de la BD, soit en les modernisant (c’est-à-dire en les adaptant à la sensibilité du lecteur et aux modes narratifs actuels), soit en s’inscrivant dans la grammaire graphique et narrative établie par l’auteur original ».

De même, poursuit-il, « l’adaptation d’une franchise immense en termes de productions et de formats différents, comme la série japonaise Lupin III, implique une réflexion très approfondie sur ce qui constitue l’essence iconographique et narrative de l’univers en question, ainsi que sur la perception qu’en a le grand public autour cet univers ».

Dans tous les cas, la question créative essentielle « est de savoir comment rester fidèle à soi-même, en toute honnêteté et sincérité, comment s’exprimer pleinement dans le cadre de la création. D’un autre, de sorte que le résultat soit impossible à distinguer d’une création personnelle ». Autrement dit : « Comment interpréter Hamlet avec sa propre voix ? »

Adapter, c’est aussi une affaire de droit

Derrière la fascination pour ces personnages, une réalité juridique s’impose : une adaptation relève du droit de reproduction et de représentation de l’œuvre préexistante. Adapter suppose de transformer et de proposer une nouvelle création, dans un cadre juridique qui doit concilier les prérogatives des titulaires de droits sur l’œuvre première et celles des auteurs de l’œuvre dérivée. C’est précisément cette articulation qui a constitué le fil conducteur du colloque international organisé le 29 octobre à l’Ambassade de France au Japon.

Trois grandes problématiques ont structuré les échanges : le modèle artistique et économique des adaptations, leur encadrement juridique et contractuel, et les frontières entre créations autorisées et usages non autorisés. La rencontre a réuni auteurs, éditeurs, universitaires et professionnels de la propriété intellectuelle français et japonais.

La première partie, consacrée aux adaptations comme modèle artistique et économique, a notamment fait intervenir Denis Bajram, Jérôme Alquié, José-Luis Munuera, Christel Hoolans, directrice générale des éditions Kana, Églantine de Boissieu, directrice générale de la SAIF, et le journaliste Simon Riaux, sous la modération de Yann Basire.

« Cette première partie fut donc l’occasion, pour les éditions Kana et les auteurs, de revenir sur la genèse de ces œuvres dérivées que sont les adaptations, avec son lot de défis — créatifs et juridiques —, lorsque Simon Riaux s’est, pour sa part, arrêté sur l’art de l’adaptation », résume Yann Basire, docteur en droit de la propriété intellectuelle du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI).

La démarche pourrait étonner. « Pourtant, le dialogue entre les créateurs et le juridique est indispensable. La raison est simple : le droit de la propriété intellectuelle n’a pas de raison d’être sans les créateurs. L’idée de cette première table ronde, et plus généralement de la conférence, était donc de poser un contexte, de comprendre les enjeux, tant artistiques, qu’économiques, pour mieux ouvrir le dialogue avec le “juridique” ensuite. Il s’agit là d’une démarche simple et, pourtant, essentielle, qui servira non seulement les intérêts des créateurs, mais aussi ceux de la recherche dans le domaine de la propriété intellectuelle. »

Le droit moral au cœur des échanges

Le colloque a ensuite abordé les conditions légales et contractuelles des adaptations, notamment à travers les interventions de Stéphanie Le Cam, de Yuriko Haga, professeure à l’Université Seikei, et de Frédéric Maupomé.

Une autre discussion, associant notamment Stefan Martin, Valérie Mangin, Yoann Guillo et le célèbre auteur japonais Rintarō, a interrogé les relations entre liberté de l’adaptateur et droit moral de l’auteur.

Pour Stéphanie Le Cam, maître de conférences en droit privé et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, l’enjeu est précisément de ne pas opposer protection des droits et liberté de création : « Le respect des droits de propriété intellectuelle est évidemment essentiel, mais il ne doit pas conduire à considérer le droit comme un obstacle à la création. Bien au contraire, son rôle est de sécuriser les parcours des auteurs et des éditeurs, qui ont tous autre chose à faire que de se retrouver devant les tribunaux. »

La juriste rappelle également le rôle des universitaires : « Analyser, questionner le droit, mais aussi alerter lorsque certaines zones d’incertitude deviennent sources de conflits. » Une mission particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’adaptations internationales, à la croisée de plusieurs législations et pratiques contractuelles. Avec, au cœur du débat, une question fondamentale : comment respecter les droits sur l’œuvre originale tout en garantissant à l’auteur de l’adaptation la liberté nécessaire pour créer une œuvre nouvelle, elle-même protégée par le droit d’auteur ?

Président d’honneur de la Ligue des auteurs professionnels, Frédéric Maupomé souligne que « la grande difficulté, quand on traite des aspects contractuels de l’adaptation, c’est que, finalement, tout tourne autour du droit moral sur lequel on ne peut pas contractualiser ! En fin de compte, actionner le droit moral pour interdire ou empêcher tel ou tel aspect d’une adaptation, c’est une affaire de sentiment, une affaire de rapport intime qu’ont l’auteur d’origine ou ses ayants droit avec l’œuvre de départ. d’où l’importance de créer des lignes de communication les plus directes et les plus fluides possible entre les nouveaux auteurs et les auteurs des œuvres adaptées, pour éviter les accidents.

Un autre aspect important, c’est le respect du travail des auteurs adaptateurs si leur nouvelle œuvre est elle-même adaptée par la suite. Là aussi, les différences de culture et de droit entre le Japon et la France peuvent entraîner quelques maux de tête ! »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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