En France, ni l'auteur ni l'éditeur d'un livre ne peuvent s'opposer à son prêt par une bibliothèque publique. En contrepartie, la loi a prévu le droit de prêt, un mécanisme qui garantit aux ayants droit une rémunération en contrepartie de ce prêt.

Cette rémunération est financée en partie par l’État et en partie par les ventes de livres aux bibliothèques, puisque les fournisseurs de livres sont légalement tenus de verser une redevance correspondant à 6 % du prix public hors taxe des livres vendus aux organismes de prêt. Ainsi, les librairies doivent déclarer leurs ventes de livres aux bibliothèques, puis s'acquitter de la redevance.

Ces obligations sont à réaliser auprès de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), l'organisme chargé par l'État de percevoir les sommes dues par les fournisseurs pour, ensuite, les répartir entre les ayants droit. Conformément à l'article L321-2 du Code de la propriété intellectuelle, la Sofia doit par ailleurs « ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres ».

Plus tôt cette année, la Sofia avait déjà saisi la justice pour un défaut de déclaration des ventes de livres aux bibliothèques par la librairie La Cédille (Vitry-le-François), ainsi que le non-paiement des sommes dues par la librairie. Le commerce avait été condamné, mais la procédure de liquidation judiciaire dans lequel il était engagé compliquait quelque peu le recouvrement des sommes dues — même si les créances de la Sofia, dans ce type de cas, sont considérées comme « privilégiées ».

Une librairie doublement condamnée

Cette fois, la Sofia s'est inquiétée du refus de payer les sommes dues au titre du droit de prêt de la librairie Les Bulles de Vienne, située en Isère. Cette dernière n'a pas fourni de déclarations de ventes de livres aux bibliothèques, mais la Sofia s'est basée sur les déclarations d'achats de livre communiquées par les établissements de prêt.

L'organisme a ainsi pu établir des factures pour le règlement du droit de prêt, en date des 28 septembre 2022 (5918,31 € TTC, au titre des ventes réalisées en 2020), 4 octobre 2023 (5875,93 € TTC, pour 2021) et 21 octobre 2024 (6482,21 € TTC, pour 2022), pour un montant total de 17.219,33 €.

Deux mises en demeure de payer ont été envoyées à la librairie, par des courriers recommandés, les 28 mars et 2 novembre 2024. La dernière facture a fait l'objet d'un simple courrier d'envoi, et le tribunal l'a donc écarté de son jugement, rendu le 20 octobre dernier et consulté par ActuaLitté.

Concernant les deux premières factures, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné l'enseigne à payer 11.794,24 €, au titre des années 2020 et 2021. La justice a également reconnu que la librairie « n'a pas rempli son obligation déclarative » auprès de la Sofia, et ce, malgré une précédente condamnation survenue en 2023, pour les mêmes motifs (défaut de paiement du droit de prêt au titre de la période de 2014 à 2019 et défaut de déclaration de ventes) et déjà prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon.

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Le tribunal judiciaire de Lyon a donc ordonné à la librairie Les Bulles de Vienne « de déclarer à la Sofia toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de l'année 2022 et jusqu'à l'année 2025 », obligation assortie d'une « astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois à compter de la signification du présent jugement ».

Condamnée aux dépens, la librairie devra par ailleurs régler 1000 € au titre du préjudice moral et 2000 € à la Sofia. Nous avons tenté de joindre Les Bulles de Vienne, qui n'a pas comparu lors du procès, sans succès.

Photographie : L'entrée du tribunal judiciaire de Lyon (Tribunal lyon, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

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