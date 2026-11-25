Pour remédier aux difficultés de lecture que rencontrent certains adolescents, pourquoi ne pas leur confier la responsabilité de transmettre leurs connaissances à de plus jeunes élèves ? C’est le pari que fait depuis 2010 Reach Incorporated, une association de Washington qui recrute des lycéens, les forme et les rémunère pour intervenir dans des écoles élémentaires. Avec, en prime, la possibilité de découvrir les métiers de l’édition.

Annoncé le 9 novembre par BeyGOOD, le soutien financier de la fondation créée par Beyoncé permettra de couvrir une partie des dépenses courantes de la structure. Achat d’ouvrages, salaires des adolescents, sorties collectives et activités favorisant les liens entre les participants : Jennifer Cartland, directrice générale de Reach Incorporated, a détaillé l’affectation de cette enveloppe auprès de Publishers Weekly.

L’association a été fondée en 2009 par Mark Hecker, ancien enseignant et diplômé de l’université Harvard. Dès sa création, l’établissement universitaire présentait une démarche qui prenait le contrepied du soutien scolaire traditionnel : permettre à des adolescents éprouvant eux-mêmes des difficultés avec l’écrit de devenir tuteurs.

Apprendre en transmettant

Deux fois par semaine, les lycéens retrouvent des écoliers dont le niveau correspond au CE1 et au CE2 français. Deux autres séances, encadrées par des professionnels, sont consacrées à leur formation et à la préparation des exercices.

Du déchiffrage à la compréhension des textes, en passant par l’acquisition du vocabulaire et la fluidité de la lecture, les intervenants retravaillent ainsi des compétences qu’ils doivent eux-mêmes maîtriser pour les transmettre. Les séances se déroulent individuellement ou en petits groupes. Dans sa présentation du dispositif, Reach Incorporated recense 84 tuteurs et 90 écoliers accompagnés, répartis dans neuf établissements de la capitale fédérale.

La démarche avait déjà retenu l’attention de la National Book Foundation : en 2015, l’institution américaine lui décernait son prix de l’innovation en matière de lecture, récompensant des initiatives originales susceptibles de favoriser durablement l’accès à la littérature.

Quinze adolescents à l’origine d’une maison d’édition

Au contact des enfants, les lycéens ont dressé un constat : peu d’ouvrages à leur disposition mettaient en scène des personnages dont les expériences faisaient écho à leur propre quotidien, notamment celui des familles afro-américaines.

À l’été 2013, quinze d’entre eux participent à des ateliers animés par Kathy Crutcher. Ils imaginent des histoires, rédigent leurs manuscrits, les remanient et collaborent avec des illustrateurs. Quatre albums naissent de cette première expérience.

L’aventure inspire à Kathy Crutcher la création, l’année suivante, de Shout Mouse Press, maison d’édition associative qui donne la parole à de jeunes écrivains issus de populations insuffisamment représentées dans la littérature américaine.

Reach Incorporated a depuis développé son propre programme éditorial, le Teen Publishing Project. Pendant les vacances estivales, les tuteurs qui souhaitent y participer sont accompagnés par des auteurs et des enseignants. L’enjeu consiste autant à mener un projet jusqu’à sa publication qu’à concevoir des textes accessibles aux enfants qu’ils encadrent.

Selon leurs affinités, les participants peuvent se consacrer à l’écriture, à l’illustration, à la photographie ou aux recherches documentaires.

Des histoires inspirées du quotidien

L’incarcération d’un parent, le harcèlement scolaire, l’immigration : les sujets abordés dans ces publications puisent notamment dans les expériences et les préoccupations de leurs créateurs.

Dans Deena Misses Her Mom, une petite fille doit composer avec l’absence de sa mère, emprisonnée. The Hoodie Hero s’intéresse au harcèlement, tandis que Diarou’s Not So Different, paru à l’automne 2020, raconte l’arrivée aux États-Unis d’une enfant originaire de Guinée.

L’histoire, imaginée par Diarou, Riley et Anthony, s’inspire du parcours de la première. À peine installée dans son nouveau pays, l’héroïne cherche à nouer des amitiés malgré sa maîtrise encore hésitante de l’anglais. Sa rencontre avec un autre élève confronté à des difficultés similaires lui offre l’occasion de dépasser la barrière linguistique.

La même année, Breonna Marches Through Time proposait d’aborder l’histoire des mobilisations contre les injustices raciales à travers les voyages temporels d’une fillette de huit ans. Ses quatre auteurs avaient choisi de lui donner le prénom de Breonna Taylor, tuée par des policiers en mars 2020 à Louisville, dans le Kentucky.

D’autres titres invitent à découvrir la capitale américaine. Publié initialement en 2014, puis réédité en juin 2024 dans une version cartonnée destinée aux tout-petits, D is for DC associe l’apprentissage de l’alphabet à une promenade photographique dans Washington, de Duke Ellington au fleuve Potomac.

25.000 exemplaires en circulation

D’après le bilan de son programme éditorial, Reach Incorporated a accompagné 73 auteurs et donné naissance à 36 histoires, dont 25.000 exemplaires sont en circulation.

Les publications trouvent notamment leur place dans les séances de tutorat. Leur commercialisation contribue, quant à elle, au financement des activités de l’association. Shout Mouse Press précise également que les recettes générées par les titres issus de cette collaboration permettent de soutenir de nouveaux projets et d’alimenter des bourses d’études.

Cette année, la présentation des nouveautés était programmée le 19 novembre, au True Reformer Building de Washington, quelques jours après l’annonce du soutien de BeyGOOD.

Quatre références ont rejoint le catalogue de Reach Incorporated : A Blast from the Past, de Kayla R. N. Franklin, Jaylen Hammond et Ciday Preston, et Gabby’s Difficulty with Saving, signé Aaminah McMillan, ZyCoria Patrick et Samuel Frye.

Aaminah McMillan publie également deux titres sous son seul nom, The Tasty Side of Washington, D.C. et Saints Paradise Cafeteria. Pour ce dernier, Ciday Preston et Eriyanah Johnson ont participé à la réalisation des photographies. Les quatre nouveautés sont commercialisées au prix unitaire de 15,99 $.

Crédits photo : Bey Good Foundation

Par Nicolas Gary

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