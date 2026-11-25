Depuis plus de soixante ans, l’école des loisirs raconte des histoires qui aident les enfants à grandir. Aujourd’hui, elle souhaite les faire vivre encore davantage à l’écran. La maison crée un poste de productrice, confié à Reidun Montaville. Elle travaillera aux côtés de Marie Pageault, responsable Audio et Audiovisuel, sous la direction d’Agathe Jacon, directrice déléguée.

Simon, Billy, Chien Pourri... Plusieurs héros de la maison ont déjà franchi le pas, en séries comme au cinéma. Le catalogue en recèle bien d’autres : plus de 6 000 titres, albums, romans et bandes dessinées, peuplés de personnages attachants, de mondes singuliers et de récits qui ne demandent qu’à prendre une nouvelle forme. En animation ou en prises de vues réelles, du court au long métrage en passant par la série, les chemins sont nombreux.

Avec ce nouveau poste, la société de producRon Les films de l’école des loisirs se donne les moyens d’accélérer sa structuraRon et son développement. Il s’agira de repérer les œuvres qui appellent une adaptation et de nouer des collaborations durables avec les producteurs et les diffuseurs, en France comme à l’international. Le cap reste celui de la maison : l’exigence, la liberté créative et le respect de l’univers des auteurs.

Reidun Montaville a passé quinze ans dans la production audiovisuelle et l’animation. Elle a notamment été productrice puis directrice générale de Mondo TV France. Elle y a accompagné le développement et la production de nombreux projets d’animation et a noué des partenariats avec des diffuseurs du monde entier.

Entre 2012 et 2014, Reidun Montaville travaille chez Xilam Animation, d’abord comme deuxième assistante à la réalisation sur Flapacha, où es-tu ?, puis comme chargée de production sur la deuxième saison des Dalton. Elle rejoint Gaumont Animation en 2014 en qualité de directrice de production, avant d’intégrer Mondo TV France en 2019, dont elle prend la direction générale en avril 2023.

Le catalogue de l’école des loisirs est une source d'inspiration extraordinaire. Il regorge d'histoires, de personnages et d'univers singuliers qui peuvent trouver de nouvelles formes d'expression à l'écran. L'enjeu est de faire émerger des adaptations ambitieuses, fidèles à l'esprit des œuvres tout en leur offrant une véritable identité audiovisuelle, et de construire de nouvelles collaborations avec les producteurs et les diffuseurs. Reidun Montaville.

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Cette arrivée prolonge une ambition qui accompagne l’école des loisirs depuis toujours : faire voyager ses grandes histoires au-delà du livre, vers de nouveaux publics, et ouvrir de nouveaux horizons à ses auteurs et illustrateurs. Parce que les petits aussi méritent de grandes histoires, sur la page comme à l’écran.

Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté : L'école des loisirs - Rue de Sèvres - Paris

Par Dépêche

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