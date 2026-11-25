Les vidéos de BookTok font parler des livres, mais elles n'expliquent pas à elles seules les achats. Aux États-Unis, une enquête sur les comportements des lecteurs place les recommandations personnelles légèrement devant les réseaux sociaux lorsqu'il s'agit de découvrir les ouvrages finalement acquis.

L'étude a été menée par BookInsights.ai et présentée par Publishers Weekly. Elle repose sur les réponses de 5 119 personnes à propos de 9 961 livres achetés au cours de trois mois.

Pour 18 % de ces acquisitions, les répondants désignent une recommandation personnelle comme principal canal de découverte. Les réseaux sociaux arrivent derrière, à 15 %. L'écart reste modeste et ne signifie pas que les deux formes de conseil s'excluent : les recommandations d'amis, de communautés ou de personnes suivies circulent aussi en ligne.

Le sujet du livre avant le nom de l'auteur

Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont acheté un ouvrage, 47 % des répondants citent son sujet, 30 % son genre littéraire et 28 % la connaissance préalable de l'auteur. Plusieurs raisons ont pu intervenir dans une même décision.

Les recherches sur les sites et applications des vendeurs sont mentionnées comme canal principal de découverte par 12 % des répondants. La consultation des rayons d'une librairie ou d'une bibliothèque arrive à 9 %, devant les adaptations cinématographiques ou télévisuelles, à 7 %.

Ces réponses distinguent deux étapes souvent confondues : entendre parler d'un titre et décider de l'acheter. Elles ne mesurent pas directement les ventes provoquées par une campagne de communication ou l'influence cumulée de plusieurs canaux.

Le papier reste le format le plus acheté

Sur la période étudiée, 58 % des participants déclarent avoir acquis au moins un livre imprimé, contre 39 % un livre audio et 30 % un livre numérique. Les catégories se recoupent : un même acheteur a pu choisir plusieurs formats.

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Les acquisitions d'ebooks se concentrent davantage chez les lecteurs les plus actifs. Parmi les acheteurs de livres numériques, les 24 % qui en ont acquis au moins cinq en trois mois représentent 40 % des achats de ce format recensés par l'étude.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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