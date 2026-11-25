Les réseaux sociaux influencent les choix de lecture, mais les conseils des proches conservent une place importante dans la découverte des livres. Selon une enquête menée auprès de 5 119 acheteurs américains, les recommandations personnelles constituent le principal canal de découverte pour 18 % des achats étudiés, contre 15 % pour les plateformes sociales. Le sujet de l'ouvrage reste le premier motif d'acquisition déclaré.
Le 25/11/2026 à 10:40 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/11/2026 à 10:40
0
Commentaires
0
Partages
Les vidéos de BookTok font parler des livres, mais elles n'expliquent pas à elles seules les achats. Aux États-Unis, une enquête sur les comportements des lecteurs place les recommandations personnelles légèrement devant les réseaux sociaux lorsqu'il s'agit de découvrir les ouvrages finalement acquis.
L'étude a été menée par BookInsights.ai et présentée par Publishers Weekly. Elle repose sur les réponses de 5 119 personnes à propos de 9 961 livres achetés au cours de trois mois.
Pour 18 % de ces acquisitions, les répondants désignent une recommandation personnelle comme principal canal de découverte. Les réseaux sociaux arrivent derrière, à 15 %. L'écart reste modeste et ne signifie pas que les deux formes de conseil s'excluent : les recommandations d'amis, de communautés ou de personnes suivies circulent aussi en ligne.
Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont acheté un ouvrage, 47 % des répondants citent son sujet, 30 % son genre littéraire et 28 % la connaissance préalable de l'auteur. Plusieurs raisons ont pu intervenir dans une même décision.
Les recherches sur les sites et applications des vendeurs sont mentionnées comme canal principal de découverte par 12 % des répondants. La consultation des rayons d'une librairie ou d'une bibliothèque arrive à 9 %, devant les adaptations cinématographiques ou télévisuelles, à 7 %.
Ces réponses distinguent deux étapes souvent confondues : entendre parler d'un titre et décider de l'acheter. Elles ne mesurent pas directement les ventes provoquées par une campagne de communication ou l'influence cumulée de plusieurs canaux.
Sur la période étudiée, 58 % des participants déclarent avoir acquis au moins un livre imprimé, contre 39 % un livre audio et 30 % un livre numérique. Les catégories se recoupent : un même acheteur a pu choisir plusieurs formats.
À LIRE - IA et livres : 85 % des acheteurs veulent savoir comment ils ont été écrits
Les acquisitions d'ebooks se concentrent davantage chez les lecteurs les plus actifs. Parmi les acheteurs de livres numériques, les 24 % qui en ont acquis au moins cinq en trois mois représentent 40 % des achats de ce format recensés par l'étude.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
18/11/2026, 16:20
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, écrivains, éditeurs et médias sont appelés à soutenir cette mobilisation pour empêcher son exécution.
16/11/2026, 17:54
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Les jeunes Japonais ont-ils réellement déserté les livres ? Une enquête de l'université Ritsumeikan, publiée le 9 novembre 2026, dessine une situation plus contrastée. Parmi les 20-29 ans interrogés, les non-lecteurs côtoient des lecteurs assidus, tandis que les ouvrages pratiques, les mangas et les livres audio participent à des habitudes très diverses. Même Internet, souvent accusé de détourner les jeunes de la lecture, ne semble pas jouer le rôle qu'on lui prête.
14/11/2026, 11:01
La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.
11/11/2026, 14:36
Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
05/11/2026, 09:58
L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.
05/11/2026, 09:25
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.
28/10/2026, 16:50
HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.
28/10/2026, 16:22
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.
26/10/2026, 08:00
D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.
25/10/2026, 15:07
Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.
24/10/2026, 15:44
Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.
24/10/2026, 15:16
En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.
24/10/2026, 09:34
Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...
23/10/2026, 18:00
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
21/10/2026, 16:33
Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.
21/10/2026, 12:38
Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.
19/10/2026, 15:13
Avec plus de 40.000 exemplaires imprimés vendus, Manhunt, de Gretchen Felker-Martin, a ouvert la voie à d'autres récits d'horreur centrés sur des personnages transgenres. Tor Nightfire, Saga Press et Bloomsbury Archer multiplient désormais publications et acquisitions. Une tendance encore minoritaire, mais suffisamment visible pour intéresser plusieurs grands groupes américains.
19/10/2026, 12:41
Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.
18/10/2026, 10:57
À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.
18/10/2026, 10:31
Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.
18/10/2026, 10:07
Avec The Pearl of Tagai Town, son premier roman, Lenora Thaker fait revivre une communauté disparue du Queensland, où ses ancêtres vivaient à l’écart de la population blanche. Le livre reçoit la plus haute distinction des Queensland Literary Awards, dotée de 30.000 dollars australiens (18.500 €). Un palmarès annoncé après une crise politique qui a bouleversé l’organisation des prix.
16/10/2026, 16:36
À Singapour, un quart d’heure de lecture quotidienne donne désormais droit à une petite récompense. Lancé le 6 septembre par la National Library Board, le programme ReadSG propose aux participants d’enregistrer leurs séances sur une plateforme publique et de cumuler des points utilisables chez des commerçants. Derrière ces quelques centimes, les autorités veulent redonner une place aux livres face à la profusion des contenus numériques.
16/10/2026, 15:45
En Pologne, le gouvernement veut soumettre les livres à un prix unique pendant leurs douze premiers mois de commercialisation et instaurer des rémunérations minimales pour les auteurs et traducteurs. Le texte encadrerait aussi les remises dans la distribution et améliorerait la transparence des ventes. Ces mesures, annoncées le 21 septembre, suscitent déjà des désaccords.
16/10/2026, 15:14
Après la fermeture de NewToki, l’un des principaux sites sud-coréens de webtoons piratés, les séries dont les épisodes payants étaient copiés dès leur sortie ont attiré davantage d’acheteurs sur Naver Webtoon. Leur nombre a été multiplié par 7,9 pendant la semaine de fermeture. Une étude publiée le 30 septembre 2026 chiffre cette évolution et ses effets sur les recettes, sans pour autant décrire l’ensemble du marché.
16/10/2026, 15:01
À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Autres articles de la rubrique Métiers
La nouvelle mérite qu’on lui fasse une place, qu’on la partage et qu’on lui donne la chance de rencontrer ses lecteurs. C’est cette conviction qui anime Rue Saint Ambroise depuis près de 27 ans. Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en proposant aux nouvellistes et aux amateurs de fictions courtes une nouvelle collection appelée Mosaïques.
25/11/2026, 11:00
Une coalition d'organisations d'artistes-auteurs s'inquiète des conséquences d'un décret limitant le cumul des revenus artistiques avec les pensions de retraite, au-delà d'un certain plafond annuel. Interrogé début novembre, le ministre du Travail et des Solidarités avait justifié la réforme par la lutte contre le déficit de la Sécurité sociale, tout en assurant être prêt à « examiner » d'éventuelles « dérogations ».
25/11/2026, 10:51
L’école des loisirs crée un poste de productrice audiovisuelle et le confie à Reidun Montaville, annonce la maison d’édition. Forte de quinze ans d’expérience dans la production et l’animation, l’ancienne directrice générale de Mondo TV France aura pour mission de développer les adaptations du catalogue et de nouer de nouveaux partenariats en France comme à l’étranger.
25/11/2026, 10:49
L'Italien Giovanni Hoepli présidera l'Union internationale des éditeurs (IPA) en 2027 et 2028, avec l'Américaine Christie Henry à la vice-présidence. Il promet une mobilisation sur l'intelligence artificielle et la liberté de publier. Cette nomination intervient alors que l'entreprise familiale Hoepli est en liquidation volontaire et que sa librairie historique de Milan a fermé.
24/11/2026, 17:32
Exclusif — Laurine et Solenne Raveglia ajouteront bientôt une librairie-café aux adresses à visiter dans le 11e arrondissement de Paris. Les deux sœurs ouvriront ensemble Orthéa, enseigne tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire, où il sera aussi possible de siroter une boisson chaude et de grignoter quelques gourmandises...
24/11/2026, 15:42
La philosophe, essayiste et romancière Catherine Clément est décédée lundi 23 novembre 2026 à Paris, à l’âge de 87 ans. Autrice d’une soixantaine d’ouvrages, dont Le Voyage de Théo et Pour l’amour de l’Inde, elle avait consacré une grande partie de son œuvre aux croyances, à la psychanalyse et aux rapports entre les cultures. Son dernier roman est paru le 6 novembre dernier aux éditions du Seuil.
24/11/2026, 14:14
À Hong Kong, Chungking Mansions est un carrefour du commerce mondial où des entrepreneurs venus d’Afrique et d’Asie font circuler marchandises, argent et opportunités. Avec Chungking Exchange, le photographe Wolf Nitschke propose un livre bilingue mêlant photographie documentaire, textes et archives, au plus près de celles et ceux qui font vivre ces échanges. Une publication indépendante à paraître en janvier 2027, soutenue par une campagne Ulule.
24/11/2026, 12:31
L'autrice-illustratice Julie Colombet est décédée le 2 novembre dernier, indiquent L'école des loisirs, une de ses maisons d'édition, et La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle signait des albums depuis le début des années 2010.
24/11/2026, 09:18
Les excuses de Tinbad n'auront visiblement pas suffi : après l'envoi à plusieurs médias d'images intimes la concernant, destinées à promouvoir un essai de Sabine Prokhoris, Gisèle Pelicot annonce vouloir saisir la justice contre la maison d'édition et l'autrice.
23/11/2026, 18:03
Exclusif — Paul et Bénédicte Vincent concrétiseront début décembre un projet de reconversion à Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne, en ouvrant la librairie Au gré des mots. « Une forme d'aboutissement », affirme le premier, qui se réjouit de « proposer une offre culturelle de proximité » au sein d'un territoire que le couple connait bien.
23/11/2026, 16:04
2500 manuscrits en attente, 80 nouveaux chaque semaine, et des textes générés par intelligence artificielle qui viennent grossir la pile. Aux Forges de Vulcain, la boîte déborde. David Meulemans a donc tranché : à partir du 1er décembre, les manuscrits ne seront plus acceptés pendant quatre mois. « On n'est pas des imprimeurs », résume-t-il auprès d'ActuaLitté.
23/11/2026, 15:09
Cofondée en mars 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt, la maison d'édition Talents Hauts change de mains. Sa directrice, Laurence Faron, a choisi de transmettre la société à trois salariées de la structure : Justine Haré, Laurence Cabrol-Poutier et Élise Courtois.
23/11/2026, 12:55
Amazon Japan a accepté de modifier la présentation des offres commerciales sur son site, après une enquête de l’autorité japonaise de la concurrence. En cause, les règles de sa "Buy Box", qui inciteraient les vendeurs à pratiquer des tarifs aussi bas que ceux de leurs concurrents. Le groupe devra rendre visibles certaines offres jusqu’ici reléguées au second plan, sans pour autant abandonner son système de sélection.
23/11/2026, 12:44
Plutôt mal reçu à l'Assemblée nationale, où il a été rejeté en première lecture, le projet de loi de finances pour 2027 poursuit son parcours parlementaire au Sénat, depuis ce vendredi 20 novembre. Rapporteure pour avis du programme « Livre et industries culturelles », la sénatrice Laure Darcos a souligné le caractère « essentiel » des aides fléchées vers le livre et la lecture.
23/11/2026, 12:12
Le développement des réseaux numériques a radicalement modifié la manière dont les connaissances scientifiques se diffusent, mais aussi comment elles se font. La Commission d'enrichissement de la langue française propose quelques équivalents, afin d'adapter les usages de la langue aux pratiques nouvelles en la matière.
23/11/2026, 10:18
« Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. » Cet adage devenu modèle économique dans la monnétisation de l'attention n'avait pas encore, en droit, trouvé d'écho. Jusqu'à ce 19 novembre, où l’avocate générale, Laila Medina, a présenté ses conclusion à la Cour de justice de l’Union européenne. Implacables : fournir ses données personnelles et accepter leur exploitation commerciale pour accéder à un service peut constituer « une forme de paiement ».
22/11/2026, 09:25
Exclusif - Les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne réimprimeront pas Emprises, les impasses d'une success story, l'essai de Sabine Prokhoris consacré notamment à l'affaire des viols de Mazan. Dans un communiqué transmis à ActuaLitté, la maison met fin à la promotion de l'ouvrage et présente ses excuses à Gisèle Pelicot. Elle conteste toutefois avoir envoyé aux journalistes des images de viol ou des vidéos pornographiques.
22/11/2026, 00:25
En 1980, Don DeLillo publiait Amazons, un étrange roman, sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell. Ce texte, présenté comme les mémoires fictifs de la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey, revient en librairie chez Viking au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Sa réédition accompagne l'engouement pour les histoires situées dans le milieu du hockey, sans pour autant relever de la romance sportive traditionnelle.
21/11/2026, 12:18
En Alabama, les bibliothèques publiques risquent de perdre leurs financements de l'État si elles acquièrent certains ouvrages jeunesse relatifs aux questions de genre ou refusent de déplacer ceux qu'elles possèdent vers les rayons adultes. Trois écrivains et l'association Read Freely Alabama contestent cette réglementation devant la justice fédérale. Leur plainte, déposée le 30 octobre 2026, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des lecteurs.
21/11/2026, 12:11
La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
20/11/2026, 18:16
Violette Grunenberger a rejoint les Presses de Sciences Po en novembre 2026, en qualité d’éditrice. Elle prend en charge 20 & 21. Revue d’histoire, anciennement Vingtième Siècle. Revue d’histoire, publication scientifique trimestrielle consacrée à l’histoire contemporaine. Elle occupait auparavant un poste d’éditrice de périodiques scientifiques au Muséum national d’Histoire naturelle.
20/11/2026, 18:01
Le tri des colis, le contrôle des sous-traitants et la gestion des casiers de retrait sont au cœur d’un litige qui oppose trois filiales italiennes d’Amazon au régulateur national. La Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt le jeudi 26 novembre 2026 à 9 h 30. Les sociétés contestent des amendes de 300 000 € au total.
20/11/2026, 16:37
Les éditions Tinbad ont envoyé à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, sans son autorisation, pour promouvoir un essai de Sabine Prokhoris. L'ouvrage, attendu le 26 novembre, remet en cause le récit de la victime des viols de Mazan. Derrière cette opération, une argumentation développée depuis septembre 2025, qui s'appuie notamment sur des documents judiciaires et sur une lecture psychanalytique du couple Pelicot. Son avocat envisage des poursuites.
20/11/2026, 16:16
Juliette Joste rejoindra début 2027 le groupe Editis, où elle prendra la direction générale de Belfond, des Escales et des Avrils. Actuellement directrice éditoriale de L'Iconoclaste, après 10 années passées chez Grasset, elle retrouve une maison qu'elle avait déjà dirigée entre 2012 et 2014. Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation plus large des activités littéraires du groupe.
20/11/2026, 16:15
À Morlaix, dans le Finistère, la librairie Manga No Tengoku a finalement trouvé son repreneur. Fabio Scalora, 23 ans, succède à Benjamin Bleuse, qui envisageait une fermeture faute de candidat. Ancien responsable dans la grande distribution, le jeune homme raconte à ActuaLitté son changement de carrière, le financement de cette acquisition et ses ambitions pour une boutique spécialisée dans les mangas et les cartes à collectionner.
20/11/2026, 16:08
L'agence régionale Livre et lecture en Bretagne, établissement public de coopération culturelle (EPCC) réunissant l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole, annonce l'arrivée de Marie Le Roux en tant que chargée de mission patrimoine écrit Bretagne/Pays de la Loire.
20/11/2026, 14:51
Exclusif — Depuis des années, les traducteurices revendiquent une visibilité plus importante de leur travail, auprès des éditeurs, mais aussi dans les médias et au sein des sélections des prix littéraires. Un traducteur a assigné les éditions Flammarion devant le tribunal judiciaire de Paris, assurant que la mention de son nom sur trois ouvrages qu'il avait traduits « n'était conforme ni au contrat ni au code des usages de l'édition ».
20/11/2026, 13:40
Après avoir annoncé une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle des commerces touchés par les dégradations ayant eu lieu le 17 octobre, en marge des manifestations, le gouvernement précise désormais l'accès à une autre aide financière, pour les petites entreprises ayant subi une baisse de 25 % de leur chiffre d'affaires, sur une période plus étendue.
20/11/2026, 10:39
« Plonger dans un roman » s'incarne ici pleinement. Bleu métal est une aventure, portée par la culture ma’ohi et Tea, une des rares femmes descendues dans les abysses. Son émerveillement se heurte à la réalité brutale de l'exploitation minière des fonds marins. L'Océan l'a choisie comme alliée. Projet porté par Vaia Tuuhia et Claire Streit.
20/11/2026, 09:30
Michel Houellebecq est visé par une plainte pour agressions sexuelles et complicité de viol en réunion, révèle Mediapart ce jeudi 19 novembre. Les faits dénoncés par une comédienne remonteraient à décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, aux côtés de Gérard Depardieu. Une information judiciaire a été ouverte.
19/11/2026, 18:33
Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
19/11/2026, 16:49
Le Sénat italien a adopté, jeudi 19 novembre, un amendement qui obligerait les éditeurs à vendre la version numérique des manuels scolaires et universitaires à la moitié du prix du papier, au maximum. Présentée comme un moyen d’alléger la facture des familles, la mesure se heurte à l’opposition des éditeurs et des libraires. Elle n’est pas encore en vigueur.
19/11/2026, 16:22
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l'Assemblée nationale a donné le ton d'un débat parlementaire qui s'annonce mouvementé. Alors que le Sénat s'apprête à se pencher à son tour sur le texte, ce vendredi 20 novembre, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », à l'Assemblée nationale, « regrette profondément la baisse importante des crédits ».
19/11/2026, 15:43
Deux ans après son ouverture, au 42, rue d'Orléans, à Saumur, la bouquinerie Imaginarium a fermé définitivement ses portes le 5 novembre dernier, à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire.
19/11/2026, 11:41
« Certains secrets ne demandent qu’à être révélés, d’autres brûlent tout sur leur passage... » Bienvenue dans l'univers de Eyama : Les Enfants de l’Arcane. Une école militaire de magie, une vengeance qui coule dans les veines et un lien qui se tisse entre deux ennemis... Si ces éléments te parlent, alors je t'invite à découvrir la suite de cet article. Le second tome, Les Veilleurs de l’Aube, est en précommande sur Ulule jusqu’au 4 décembre. Projet porté par Mathilde Trainson.
19/11/2026, 10:44
Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
19/11/2026, 09:30
Commenter cet article