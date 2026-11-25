Traduction littéraire et IA : faire du contrat et de la transparence les garde-fous de la chaîne du livre

Une éditrice reçoit, pour un roman étranger, deux propositions : la traduction confiée à une traductrice avec qui la maison travaille depuis des années, ou une « post-édition » d’un premier jet machine, moins chère et plus rapide. Sur la traduction littéraire et l’IA, la question qu’elle se pose n’a rien de théorique, et elle se pose aujourd’hui dans beaucoup de maisons, souvent sans règle écrite pour y répondre.

Les chiffres publiés début octobre par le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL), et repris par ActuaLitté, donnent l’autre versant de ce choix : celui des personnes qui traduisent.

Ce que disent vraiment les chiffres du CEATL

L’enquête a été menée du 12 au 31 janvier 2026 auprès de 1785 traducteurs littéraires volontaires. L’échantillon n’est pas représentatif, et près de la moitié des répondants ne tirent pas de la traduction littéraire leur revenu principal. Ces précautions comptent. Elles n’effacent pas pour autant le signal : 37 % des répondants déclarent avoir envisagé de changer de métier au cours des trois dernières années.

Environ 30 % font état de conséquences économiques comme des commandes en baisse ou des rémunérations dégradées, et plus de 77 % portent un jugement négatif sur le développement de l’IA générative dans la traduction et l’édition.

ActuaLitté a pris soin de le préciser : il s’agit d’intentions, pas de départs constatés.

Cette nuance est utile aux éditeurs. Une intention se mesure encore à temps. Elle dit que des professionnels qualifiés doutent de la place qu’on leur réserve, et que les décisions prises maintenant, contrat par contrat, pèseront sur le vivier de traducteurs dont la chaîne du livre aura besoin demain.

Post-édition : pourquoi deux traducteurs sur trois disent non

Selon la même enquête, 32,5 % des répondants ont reçu des offres de post-édition, et 67,3 % de ceux-là les ont refusées. Le CEATL évoque des délais plus serrés, des tarifs moins favorables et un apport professionnel peu reconnu. Pour qui connaît le métier, la raison de fond est simple. Corriger le texte d’une machine et traduire une œuvre sont deux gestes différents : le second suppose de choisir une voix, un rythme, un registre, et d’en répondre devant l’auteur et le lecteur.

Quand le premier jet vient d’ailleurs, ces choix sont déjà en partie faits, sans que personne ne les ait vraiment décidés. Elise Vanoosthuyse, de Flanders Literature, le résume dans l’article d’ActuaLitté : pour l’instant, l’IA ne sait pas restituer l’humour, l’émotion ou trouver la voix juste.

Un éditeur peut donc difficilement présenter la post-édition comme une simple variante de la traduction. C’est une autre prestation, qui mérite d’être nommée comme telle.

Traduction littéraire et IA : le contrat comme premier garde-fou

Le contrat est l’endroit où ces distinctions deviennent opposables. L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a intégré à son contrat type, en décembre 2024, trois clauses sur l’IA générative. La première exclut son usage pour réaliser la traduction, avec un engagement réciproque de l’éditeur et du traducteur.

La deuxième écarte l’IA de l’exploitation des droits cédés : l’exemple donné est celui d’un livre audio lu par une voix de synthèse. La troisième formalise l’opposition du traducteur à l’utilisation de son texte pour entraîner des modèles, l’éditeur étant tenu à une obligation de moyens pour faire valoir ce refus.

L’enquête menée par l’ATLF en 2025, citée par ActuaLitté, montre que la pratique avance de façon inégale : parmi les contrats qui comportent une clause IA, 73 % interdisent la traduction automatique fondée sur cette technologie, mais seulement 26 % prévoient l’opposition au text and data mining. Or c’est précisément sur l’entraînement que l’inquiétude est la plus nette, puisque 55 % des répondants du CEATL refusent en toute hypothèse que leurs traductions servent à entraîner des systèmes génératifs.

Pour un éditeur, reprendre ces clauses est aussi une protection. Il sait ce qu’il a acheté, il peut le dire à ses lecteurs, et il dispose d’une base claire pour répondre aux demandes d’exploitation qui arriveront demain.

Lecteurs, entraînement des modèles : le cadre européen

Les lecteurs, eux, demandent de la clarté. En Allemagne, un sondage Bitkom publié le 6 octobre auprès de 1 006 personnes de 16 ans et plus montre une position nuancée : 79 % des sondés approuvent l’IA pour traduire des livres, mais 72 % souhaitent que son usage dans les livres soit signalé et 58 % pensent qu’ils ne reconnaîtraient pas un livre écrit avec l’IA. Les deux enquêtes ne portent ni sur le même public ni sur la même méthode. Elles convergent pourtant sur un point : la confiance passe par l’information, ouvrage par ouvrage.

Côté entraînement, le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act, règlement [UE] 2024/1689) impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, à l’article 53, paragraphe 1, points c) et d), deux obligations. La première est de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur de l’Union, notamment pour identifier et respecter les réserves de droits prévues par l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790. La seconde est de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. L’exemption prévue pour certains modèles open source ne dispense pas de ces deux obligations.

Concrètement, une réserve de droits n’a de poids que si quelqu’un l’a exprimée. La clause d’opposition du contrat de traduction et sa mise en œuvre par l’éditeur sont le premier maillon de cette chaîne.

Les organismes de soutien vont dans le même sens. Selon ActuaLitté, la Flandre et la Catalogne demandent une preuve du paiement du traducteur avant de verser l’aide, et le Centre national du livre la demande après publication. L’Institut Ramon Llull envisage de préciser que les traductions soutenues sont réalisées par des humains.

Transparence et responsabilité, des deux côtés de l’outil

La question de la transparence ne concerne pas seulement les éditeurs. Elle engage aussi ceux qui conçoivent et déploient les systèmes d’IA. L’Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale (AIPIA), l’association italienne des professionnels de l’IA, a adopté un code éthique qui demande à ses membres de concevoir des solutions dont la logique de fonctionnement reste compréhensible et, si possible, vérifiable, et de tenir compte de leurs conséquences sociales et économiques.

Appliqué au livre, ce principe a une traduction directe : un professionnel de l’IA qui propose un outil à une maison d’édition devrait pouvoir dire sur quelles données il a été entraîné, ce qu’il fait au texte et ce qu’il ne fait pas. Les lecteurs d’ActuaLitté, qui suivent de près les politiques du livre, ont tout intérêt à exiger ce niveau d’explication de leurs prestataires. C’est le terrain où les métiers du livre et ceux de l’IA peuvent se parler sans malentendu.

Le règlement (UE) 2026/1744, qui a modifié l’AI Act cet été, demande d’ailleurs aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA de prendre des mesures pour développer la maîtrise de l’IA de leur personnel. Dans une maison d’édition, cela commence par savoir distinguer un outil de recherche documentaire d’un moteur qui produit du texte.

Avant d’introduire l’IA dans un projet de traduction

La première porte sur le texte lui-même : un système génératif intervient-il, à un moment quelconque, dans la production de la traduction ? Si oui, le traducteur doit le savoir avant de signer, et le contrat doit le dire.

La deuxième concerne l’exploitation des droits. Livre audio, adaptation, extraits promotionnels : chaque usage dérivé faisant appel à l’IA mérite une mention explicite.

La troisième touche à l’entraînement. L’opposition du traducteur figure-t-elle au contrat, et la maison sait-elle comment la faire valoir auprès de ses partenaires techniques et de diffusion ?

La quatrième, enfin, regarde vers le lecteur. Que dira-t-on, dans le livre ou sur sa fiche, de la manière dont il a été traduit ?

Ces questions ne tranchent pas à la place de l’éditeur. Elles l’obligent à écrire ses choix, ce qui est déjà beaucoup. Les aides publiques à la traduction commencent à exiger des preuves de paiement et de travail humain ; il est probable que les lecteurs, les auteurs et les ayants droit demandent bientôt la même traçabilité. Les maisons qui l’auront inscrite dans leurs contrats n’auront rien à reconstruire le jour où on la leur demandera.

Rafael Patron, Président du Comité technico-scientifique de l’AIPIA

Crédits photo : Ling App CC 0

Par Auteur invité

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