Le comité de sélection, présidé par Grégory Hamez, a retenu dix titres :

Laâyoune, en attendant, de Nicolas Rouillé (Anacharsis)

Issa, de Mirrianne Mahn (Stock)

Né sur des pissenlits, de Jocelyn Danga (Elyzad)

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin (Éditions Zoé)

Tout doit être splendide, de Sasha Mariana Salzmann (Christian Bourgois Éditeur) (traduit par Jeffrey Trehudic)

Les serments trahis, de Seila Pohara (Gallimard, collection Blanche)

Oroppa, de Safae el Khannoussi (Robert Laffont) (traduction de Françoise Antoine-Moussieaux )

La nuit sur la frontière, de Pietro Spirito (Métailié) (traduction par Anne Echenoz et Serge Quadruppani)

Le septième siffleur, de Colin Niel (Seuil)

Bahia, d’Isabelle Cornaz (La Baconnière)

Les 10 livres choisis ont tous quelque chose à voir avec la frontière, sous des angles très différents. Une diversité de genres, puisque se côtoient des sagas familiales, des récits, une fable écologique, un roman policier... et une diversité des lieux abordés, certains romans se déroulant en Allemagne, aux Pays-Bas, en Yougoslavie et à sa frontière italienne, ainsi qu'en Ukraine, en Palestine, au Maroc, au Cameroun ! Le comité de sélection a pris beaucoup de plaisir à les lire, et souhaite une excellente lecture aux membres du jury. - Grégory Hamez, président du jury

Initié par l’Université de Lorraine en partenariat avec l’Université de la Grande Région, réseau universitaire transfrontalier, le prix distingue chaque année un roman issu de la rentrée littéraire. Une fois les dix titres retenus par le comité de sélection, un jury réunissant étudiants, universitaires et professionnels du livre se charge de les départager.

Depuis la sixième édition, un concours de nouvelles complète le dispositif. Intitulé « Écrire aux frontières », il s’adresse aux étudiants des établissements membres de l’UniGR et interroge notamment la place de l’intelligence artificielle dans la création littéraire.

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Présidé par Pierre Degott, vice-président du Conseil de la vie universitaire de l’Université de Lorraine, le jury se réunira fin mars 2027 pour désigner le roman lauréat.

La remise des prix aura lieu le mardi 18 mai 2027, à 17 h 30, dans la salle d’honneur de l’Université de Lorraine, au 11, place Carnot, à Nancy, en présence de Marie Semelin, lauréate de l’édition 2026.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Les 10 couvertures des nominés pour le Prix littéraire Frontières

Par Dépêche

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