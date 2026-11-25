Inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme du cumul emploi-retraite en modifie les règles dès le 1er janvier 2027, après les parutions de deux décrets au début du mois de novembre.

Comme son nom l'indique, ce cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée de poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle, tout en percevant, parallèlement, sa pension de retraite. Selon des données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) remontant à 2023, cette situation s'appliquait à 606.000 personnes âgées de 55 ans ou plus, environ 4,2 % des personnes retraitées. Un chiffre à la hausse, ces dernières années.

Jusqu'au 31 décembre prochain, deux situations s'appliquaient, le cumul emploi-retraite « intégral » ou « plafonné ». Les artistes-auteurs bénéficiaient d'une dérogation (inscrite à l'article L161-22 du Code de la Sécurité sociale) leur permettant de profiter d'un cumul « intégral », dans lequel les revenus tirés de l’activité reprise pouvaient être cumulés sans plafond avec la pension. Depuis septembre 2023, ces revenus et les cotisations liées permettaient aussi d'ouvrir de nouveaux droits à la retraite aux régimes de base et Agirc-Arcco.

Les organisations professionnelles d'artistes-auteurs se félicitaient de la mise en place de ce système, qui suit souvent « des parcours professionnels discontinus, des revenus irréguliers et une forte précarité », comme elles le rappellent dans une récente tribune. Ces professionnels « partent en moyenne à la retraite plus tard que le reste de la population, tout en percevant des pensions généralement plus faibles, parfois proches du minimum vieillesse », ajoutaient-elles.

Un « manque de bon sens » ?

Une réforme du cumul emploi-retraite, laquelle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2027, remet donc en cause cette dérogation, en introduisant un plafond à ce cumul, pour les artistes-auteurs admis à la retraite entre l’âge minimum légal (entre 62 ans et 9 mois et 64 ans, selon la date de naissance) et jusqu'à 67 ans.

Cette catégorie d'artistes-auteurs pourra cumuler pension de retraite et revenus d'activité si ces derniers ne dépassent pas 7000 € brut par année civile. Au-delà de ce montant, les pensions de retraite sont diminuées d’un montant égal à 50 % du montant du dépassement. « Seuls les revenus artistiques qui résultent d’œuvres créées avant la liquidation de la retraite ne seront pas pris en compte », précisent les organisations d'artistes-auteurs.

Répondant à l'inquiétude du secteur, la sénatrice Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) avait interpelé en séance publique, début novembre, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. « La réforme du cumul emploi-retraite est un bel exemple du manque de bon sens de la direction de la sécurité sociale. Les nouvelles dispositions sont complexes et font peser sur les retraités du secteur de la culture de nouvelles obligations », a-t-elle déploré à cette occasion, reprenant les arguments des organisations d'artistes-auteurs quant à la précarité souvent observée dans les carrières du secteur.

Dans sa réponse, Jean-Pierre Farandou a évidemment mis en avant le « déficit » de la Sécurité sociale, qui aurait atteint 30 milliards €, selon lui, si le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2026 avait été autre... « Cette année, je le redis, nous avons pour ambition de diviser encore par deux ce déficit, parce que nous ne renonçons pas à l'objectif de remettre la sécurité sociale à l'équilibre, ce qui est son état normal, son état naturel », a-t-il assuré.

Sans surprise, si d'autres leviers existent (révision des exonérations de cotisations sociales des entreprises, lutte contre la fraude sociale des employeurs, ou la progressivité de la contribution sociale généralisée, récemment défendue par le groupe Socialistes à l'Assemblée nationale mais rejetée en octobre dernier, comme le rapportait LCP), le gouvernement a choisi une approche qui risque de pénaliser des professions précaires. Les organisations d'artistes-auteurs, à ce titre, dénoncent carrément, à ce titre, une « malveillance indécente et récurrente à l’égard des artistes-auteur·ices »...

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Soucieux de donner des gages, le ministre du Travail et des Solidarités assure, dans sa réponse, que des « dérogations sont possibles » : « [N]ous sommes prêts à les examiner, sur le fondement de deux critères : l'intérêt général et le service public », a-t-il poursuivi. « On l'a déjà fait pour les conducteurs de bus scolaires ou dans le secteur du soin à domicile : ils bénéficient des dérogations. »

Avec la ministre de la Culture Catherine Pégard, il a ainsi garanti être « prêts à voir, avec les parlementaires qui s'y intéressent, s'il y a lieu d'accorder des dérogations, de quel type et comment. Ce n'est pas tabou. » Le compte à rebours est donc lancé avant le 1er janvier 2027...

Photographie : Mobilisation des artistes-auteurs à Angoulême, en 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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